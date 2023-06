Očkovací látka proti meningokoku skupiny B bude v dubnu v ČR

Více než třetina má přitom po závažné infekci následky. Podle Krpkové tomu lze zamezit právě očkováním.

„Počet nemocných meningitidou v posledních dvou letech klesá právě díky očkování. Z celkových 14 typů je pět velmi závažných, a to A, B, C, Y a W135. Na čtyři z nich očkování existuje, od dubna bude v České republice k dostání i látka proti typu B,“ uvedla Krpková. Podle ní jí bude možné naočkovat i děti od druhého měsíce života. Dosud bylo možné je očkovat až od roku. Malé děti do čtyř let jsou přitom jednou ze dvou nejrizikovějších skupin, které může nemoc postihnout. Druhou skupinou jsou lidé ve věku od 11 do 25 let.

Ve čtvrtině případů může nemoc, která se projevuje krvácením do kůže, skončit až úmrtím. Jindy mívá trvalé následky. „Když se krvácení rozšíří, pacienti přijdou o okrajové části těla jako uši, nos, ale také o prsty a v horších případech i o ruce nebo nohy. U dětí hrozí postižení centrální nervové soustavy a opoždění vývoje, dále mohou vzniknout záněty srdečního svalu, hluchota, záněty kloubů a další,“ vyjmenovala Krpková.

Meningokok prodělala i dvaačtyřicetiletá Andrea Brzobohatá z Brna. „Jela jsem se synem na hory a nebylo mi moc dobře. Kamarádi mi zavolali sanitku, ale záchranáři nepoznali, že mám meningokok. V brněnské nemocnici mi později museli amputovat obě nohy, aby mi zachránili život. Dávali mi čtyřprocentní šanci na přežití,“ uvedla pro ČTK Brzobohatá.

Podle odborníků je potřeba nemoc rychle poznat a řešit, protože každá hodina může být důležitá. „I pro laiky je typickým znakem krvácení do kůže. Oproti obyčejné vyrážce to lze rozpoznat tím, že když přiložíme na tyto skvrnky skleničku a jejím dnem na ně zatlačíme, krvácivé zranění nezmizí. Pokud jde vidět i přes skleničku, značí to větší problémy jako například meningitidu,“ řekla Krpková.

Memingokokové onemocnění způsobuje bakterie Niesseria meningitidis. Bakterie se přenáší kapénkovou infekcí. Až desetina lidí v České republice má bakterii přítomnou na sliznici dýchacích cest, aniž by jim způsobovala jakékoliv onemocnění. V případě poškození sliznice například kouřením, přecházením nemocí nebo vyčerpáním organismu může bakterie proniknout do krve a vyvolat meningokokové onemocnění, které postihuje jakoukoliv věkovou skupinu.