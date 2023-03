Očkování proti žloutence je nyní levnější

Stejná akce se uskutečnila již minulý rok. „Sedmdesát procent lékařů očkovalo po vyhlášení akce víc než před jejím započetím,“ hodnotí výsledky lékař Petr Karger a dodává: „Patrné také je, že rodiče pochopili význam očkování pro své děti, neboť z výzkumu vyplývá, že ze 40 procent dali k očkování impuls právě oni.

Ukázalo se, že peníze nehrály v rozhodování rodičů, zda očkovat, či nikoliv, rozhodující roli. Pouze 18 procent matek nenechalo své děti očkovat z důvodů finanční nedostatečnosti. Takové číslo ukazuje, že si lidé začínají uvědomovat výhodnost investice do zdraví svých dětí.“

Letos je akce více zaměřena i na dospělé, protože ani oni nejsou před žloutenkami chráněni, a to zejména kvůli razantnímu rozmachu cestovního ruchu. Žloutenka typu A je nakažlivé onemocnění, které snadno přechází do epidemie, a žloutenka typu B může mít za následek jaterní cirhózu nebo rakovinu jater.

Od 1. července se děti, které k tomuto datu dosáhnou věku devíti týdnů, a ty, kterým bude v tomto roce dvanáct let, podrobí pravidelnému očkování proti žloutence B, které bude hradit stát. Pro ty starší dvanácti let, na které se očkování vztahovat nebude, je možnost nechat se očkovat se slevou výhodná z několika důvodů.

Vakcína je kombinovaná, to znamená, že poskytuje ochranu proti žloutence A i B zároveň. To s sebou přináší i úlevu v podobě menšího počtu injekcí. Pokud se děti nechají očkovat do konce května, budou chráněny už o prázdninách. Děti očkuje pediatr a dospělí se mohou nechat očkovat na hygienických stanicích.

(fa), Slovo, 19.04.2001