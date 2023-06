Očkovat nejmenší děti proti meningokoku je snazší i finančně méně náročné. Mění se očkovací schéma

Očkování proti meningokokovým onemocněním, která jsou zvlášť nebezpečná pro nevyzrálý imunitní systém kojenců, je doporučováno už ve dvou měsících věku dítěte. Pokud je první dávka očkovací látky podána už v této časné fázi, je nutné zvolit očkovací schéma 3+1. Celkově tedy dítě dostane tři dávky základního očkování s minimálním odstupem 1 měsíc mezi dávkami, a čtvrtou posilující, takzvaný booster, pak mezi 12. a 15. měsícem věku. Na základě nových medicínských poznatků se teď k tomuto osvědčenému schématu přidává druhé schéma, které přináší hned několik pozitivních momentů.

Kojence je nově možné očkovat také ve schématu 2+1, kdy je první dávka podána dětem ve věku od 3 do 5 měsíců, druhá dávka je podána s minimálně dvouměsíčním odstupem a booster (posilující dávka) opět mezi 12. a 15. měsícem. Díky tomu je možné vakcinaci proti meningokoku skupiny B jednodušeji zařadit do očkovacího kalendáře. Rodiče kojenců navíc ušetří jednu návštěvu pediatra i nezanedbatelné finanční prostředky. „Při schématu 2+1 se očkování proti meningokoku skupiny B stane ještě dostupnější, a to i pro rodiny, které si nemohly tuto investici dovolit, přestože chtěly své děti chránit. Finanční úspora je při volbě schématu 2+1 až 3 000 Kč,“ uvádí Communication Manager GSK Jakub Hofmann.

Nově představené očkovací schéma by mohlo zaujmout i ty, kteří nepovinnou vakcinaci proti meningokoku odkládají do vyššího věku dítěte. Odebrání jedné dávky, aniž by se snížila účinnost ochrany, by se pro ně mohlo stát vhodnou motivací a výzvou k přehodnocení postojů. „Věříme, že možnost alternativního očkovacího schématu 2+1 zaujme i lékaře, díky kterým se rodiče dětí dozvědí, jak je důležité poskytnout malým dětem ochranu proti infekcím způsobeným meningokokem typu B. Bakterie meningokoku totiž způsobuje jedno z nejzávažnějších a nejrychleji probíhajících infekčních onemocnění. Nejčastěji napadá právě kojence a malé děti, zanechává na pacientech trvalé následky a patří mezi nejrychleji smrtící infekční choroby na světě,“ dodává Jakub Hofmann.

Společně s tím představuje společnost GSK také úpravu v očkování proti meningokoku u dětí ve věku od 2 do 10 let. Ty jsou očkovány dvěma dávkami a rozestup mezi nimi je nově stanoven na minimálně jeden měsíc, čímž dochází k rychlejšímu nástupu ochrany. Také v tomto případě mohou rodiče očkování podle nového schématu 2+1 zvolit ihned.