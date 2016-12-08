Od ledna bude v likvidaci i druhá dceřiná společnost Nemocnice Na Homolce

První dceřiná společnost Holte je v likvidaci od letošního srpna. Nemocnice v minulosti přes tyto firmy, tedy mimo režim zákona o veřejných zakázkách, kupovala služby a zdravotnický materiál.
„Vstupem do likvidace dceřiné společnosti Holte Medical, a. s., jež nám zajišťuje nákupy, bude splněn pokyn ministra zdravotnictví, kterým jsem byl pověřen,“ říká ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva. „Druhá dceřiná společnost, Holte, s. r. o., do likvidace vstoupila v srpnu letošního roku, přičemž její agendu – ekonomiku a účetnictví – se nám podařilo převést do nemocnice již v dubnu 2015,“ uvedl ředitel nemocnice Ivan Oliva.
Likvidaci dceřiných společností zahájil Oliva na pokyn ministra zdravotnictví okamžitě po svém nástupu do pozice ředitele NNH na sklonku roku 2014 podle interně stanoveného harmonogramu. Hlavním cílem bylo zprůhlednit toky peněz, zabránit jejich možným nelegálním únikům a přenastavit ekonomické a nákupní procesy na standardní a transparentní. Tímto byl pokyn ministra zdravotnictví splněn.
Nakupování přes dceřiné firmy se týká především období, kdy nemocnici vedl nyní trestně stíhaný ředitel Vladimír Dbalý. Nemocnice kvůli prohřeškům musela na pokutách loni zaplatit 58 milionů korun a další pokuty za 45 milionů korun jí od finančního úřadu ještě hrozí.
Podle dříve zveřejněného auditu utratila Homolka nehospodárně 3,4 miliardy korun. Kromě toho téměř 354 milionů korun vydala neoprávněně. Přes společnost Holte Medical pořídila materiál a léky za 3,35 miliardy korun, marže dceřiné firmy přesáhla 295 milionů korun. S firmou Holte zase uzavřela smlouvy o podnájmu vozidel a zaplatila za ně v letech 2009 až 2013 celkem téměř 40 milionů. Podle auditu ale nedoložila, čím jsou tyto smlouvy výhodné, když dceřiná společnost byla jen zprostředkovatelem.
V souvislosti se zmanipulováním veřejných zakázek na účetní, medicínsko-právní či poradenské služby v Homolce navrhla policie v září obžalovat šest lidí. Nemocnici údajně vznikla škoda přes 50 milionů korun. Mezi stíhanými je i bývalý ředitel Dbalý, který už stanul před soudem kvůli údajnému ovlivnění jiných dvou zakázek z roku 2009 – tendru na digitalizaci chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu Leksellova gama nože za 140 milionů korun. Do ředitelovy kapsy údajně šlo 28 milionů. Dbalý korupci a manipulaci s tendry odmítá.