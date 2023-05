Od počítačů k medicíně

Málokterý patnáctiletý školák má jasno, čím by chtěl být. Předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., patří mezi výjimky. Jeho otec, uznávaný lékař v oboru nukleární medicíny, ho s sebou často bral na své pracoviště a zvídavého kluka zaujaly blikající obrazovky a světélka monitorů. „Dnes, v době, kdy děti tráví hodiny u počítačových her, to není nic neobvyklého, ale pro mne to tehdy bylo něco fascinujícího, co zřejmě předurčilo moji profesní kariéru, i když v jiném oboru,“ vzpomíná na úvod.