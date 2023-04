Od škrábanců po krvácení z nosu. 5 nejčastějších dětských zranění a jak si s nimi poradit

Zdroj: Redakce

Pokud jste rodič, určitě to dobře znáte. Na pár vteřin se otočíte a pokojem se rozezní dětský pláč. Děti bývají do svých činností tak zabraní, že si rizika různých pádů, popálenin či škrábanců vůbec neuvědomují. O to víc je jejich následky pak zaskočí. To by ale neměl být váš případ. Víte, jaká zranění dětem hrozí nejčastěji a jak si s nimi poradit?