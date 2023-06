Odborníci spustili petici na podporu očkování proti chřipce

Počty očkovaných v Česku se dlouhodobě pohybují kolem šesti procent, v Německu se každý rok očkuje čtvrtina obyvatel, v USA téměř polovina.

Chřipka není nachlazení, začíná náhle vysokou teplotou, trvá až dva týdny a může ohrozit zdraví i život. „Chřipka nemusí být smrtelná. Ale pokud něco nezměníme, počet úmrtí na chřipku nebude nižší ani letos,“ uvádějí organizátoři petice předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula, vědecký sekretář společnosti profesor Roman Chlíbek a zástupce ČR v evropské síti pro chřipku Jan Kynčl.

Nejvíce ohroženi jsou chřipkou senioři nad 65 let, těhotné ženy, diabetici, kardiaci a další chronicky nemocní pacienti, malé děti a lidé pracující ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Těm všem doporučila vakcinaci Světová zdravotnická organizace.

Očkování snižuje u seniorů riziko úmrtí v důsledku chřipky o 80 procent, u zdravých dospělých zabrání až v 78 procentech onemocnění chřipkou a u dětí sníží výskyt chřipky až o 91 procent.

Seniorům nad 65 let a chronicky nemocným hradí očkování v plné výši zdravotní pojišťovny, ostatním pojišťovny na vakcínu přispívají ze svých preventivních programů. „Nejvhodnější doba pro očkování proti chřipce je od září do listopadu. Ideální je stihnout očkování do konce listopadu, aby si tělo stihlo vytvořit protilátky ještě před příchodem chřipkové epidemie,“ radí odborníci.