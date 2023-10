Ošetřování dekubitu v sakrální krajině

Pro proces hojení je nejproblematičtější fáze infekce u rozsáhlých dekubitů a rozpadlých operačních ran u pacientů se špatnou prognózou onemocnění, kteří jsou v závažném stavu. Klinicky manifestní infekce jsou záležitostí celkové léčby. U ostatních infekcí, ve spolupráci s lékařem, se snažíme o optimální lokální léčbu s ohledem na její efektivitu i prognózu pacienta.

Pro potřebu lokálního potlačení infekce jsou metodou volby vhodná antiseptika, splňující určité podmínky. Musejí vykazovat baktericidní účinek proti širokému spektru mikroorganismů, musí být toxikologicky nezávadná vůči buňkám, s minimální resorpcí a dobře snášenlivá.

Pro prezentaci jsme zvolili léčbu rozsáhlého dekubitu, u kterého jsme pro potlačení infekce v ráně zvolili Octenisept. Kromě výše zmiňovaných kritérií pro antiseptika má Octenisept ještě další výhodné vlastnosti: 2% roztok octenidinu dihydrochloridu a fenoxyetanolu ve vodním roztoku má rychlý nástup účinku 30–60 sekund, nezkresluje vizuální posouzení v místě aplikace, podporuje hojení ran, ale nezasahuje tkáňové buňky. Je možné jej používat neředěný nebo v ředění 1:1. Nelze aplikovat současně s přípravky PVP jodovými.





KAZUISTIKA

Dne 16. 12. 2004 jsme na naše oddělení přijali pacienta (1926). Byl přeložen z neurologického oddělení, kde byl hospitalizován například pro parkinsonský syndrom a těžkou poruchu dynamiky C páteře. Další dg: ICHS, chronické dyspeptické potíže – zavedena NGS pro nedostatečnou nutrici. V sakrální oblasti dekubitus V. stupně. Podle dostupné dokumentace nelze zjistit, kdy a kde dekubitus vznikl. Ošetřování dekubitu na předešlém oddělení bylo prováděno střídavě Rivanolem a 1% roztokem Betadine.

16. 12. 2004 Velikost dekubitu 11 × 10 cm. V horní části rány kapsa – 8 cm. Spodina dekubitu kryta nekrózou. Sekrece z rány masivní – hnilobně zapáchající. Okolí rány zarudlé. Defi cit tkáně 2 cm. Před zahájením léčby Octeniseptem provedeny stěry: Anaerobní kultivace – negativní Aerobní kultivace – masivně: Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Podle výsledků kultivace byla nasazena ATB: Cifran 250 mg p. o.

Lokální ošetření: * průběžně prováděny nekrektomie,* okolí rány – dezinfekce roztokem Octenisept,* do rány vkládány vliwasoft ové obložky s roztokem Octenisept, okolí rány ošetřeno ochranným krémem Menalind,* převaz prováděn denně.

29. 12. 2004 Velikost dekubitu 11 × 8 cm. Kapsa v horní části –8 cm. Nekrózy pouze v horním pólu rány. Sekrece již mírnější – bez zápachu. Ošetření dekubitu stejné jako 16. 12. 2004.

3. 1. 2005 Velikost dekubitu 11 × 8 cm. Kapsa v horní části –8 cm. V pravé části rány ulpívající šedá nekróza o velikosti 4 × 4 cm. Zbylá část rány čistá -granuluje. Sekrece mírná – bez zápachu. Okolí rány klidné. Ošetřování dekubitu bylo prováděno po celou dobu hospitalizace roztokem Octenisept. Dne 3. 1. 2005 pacient přeložen do LDN. Na této kazuistice jsme chtěli ukázat, jak je důležité vhodné zvolení přípravků na hojení ran.

SOUHRN

V kazuistice najdete popis ošetřování rozsáhlého dekubitu v sakrální krajině pomocí přípravku Octenisept.

SUMMARY

The case study describes the nursing care of a large pressure ulcer in sacrum using Octenisept.

O autorovi: Jitka Konečná Jarmila Veselá, Oddělení následné péče, Třebíč (konecny.p@volny.cz)