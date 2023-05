Ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickými komplikacemi diabetu

Poruchy nervového systému (NS) z aktuální hodnoty glykemie jsou rozděleny na hypoglykemické kóma (projevuje se křečemi, které bývají mylně diagnostikované jako epilepsie) a na hyperglykemické kóma.

Diabetická neuropatie

Výskyt a rozvoj souvisí s délkou trvání cukrovky, ale zejména s její špatnou kompenzací. Jde o nejčastější pozdní neurologickou komplikaci diabetu. Jedná se o difuzní nezánětlivé postižení periferního NS (není postižen jen jeden periferní nerv, ale více periferních nervů – polyneuropatie). Postižení se projevuje především na dolních končetinách -symetricky. Diabetická neuropatie poškozuje až 50 % diabetiků. Příčinou vzniku je porušený metabolismus cukrů. Sacharidy se hromadí v axonech a Schwanových buňkách a způsobují okluzi. Periferní NS kromě cukrovky poškozuje i alkohol.

Postižení periferních nervů:

* motorických (pohybových) * senzitivních (citlivých) – patří mezi první příznaky * vegetativních (útrobních)

Rozdělení diabetické polyneuropatie podle postižené části NS

Méně časté formy diabetické neuropatie:

* Postižení jednotlivých nervů Mozkové nervy – nerv okohybný (pokles horního víčka a stočení oka směrem ke spánku), nerv lícní (ochrnutí poloviny tváře). Zlepšování je pozvolné a trvá několik měsíců.

* Proximální neuropatie Postiženy jsou hlavně hýžďové a stehenní svaly. Jsou přítomné výrazné bolesti a poruchy citlivosti, výrazné hubnutí. Subjektivní potíže se upraví pozvolna.

* Symetrická distální, převážně senzitivní polyneuropatie Je nejčastější postižení periferního nervového systému. Mezi hlavní příznaky (objevují se především v nočních hodinách) patří brnění v prstech na nohou, pak i na rukou, mravenčení, křeče v lýtkách až bolest, chlad v nohou, poruchy citlivosti, mají tzv. ponožkový a rukavicový charakter. Hrozí vznik diabetické neuropatické nohy, kdy jsou postižena nervová vlákna, ale nemusí být porušen krevní oběh. Noha je necitlivá, na pohmat teplá a suchá, je přítomná pulzace.

* Diabetická autonomní neuropatie

Nejčastější příznaky

V oblasti GIT: nechutenství, nauzea, zvracení, pocit plnosti v žaludku, zácpa střídající se s průjmem. V oblasti KVS: ortostatická hypotenze, synkopy, tachykardie, němé infarkty. V oblasti urogenitáního systému: infekty, inkontinence, sexuální poruchy – potence.

Diagnostika

* anamnéza * známý nebo nově diagnostikovaný diabetes mellitus * klinické vyšetření s důrazem na vyšetření jednotlivých kvalit čití (taktilního, vibračního, algického, hlubokého) * EMG

Terapie

* normalizace glykemie a léčba cukrovky * infuzní léčba kyselinou thioktovou (zmírňuje mravenčení, pálení, bolesti) * vitaminy skupiny B * analgetika (Ataralgin, Brufen, Tramadol) * antineuralgika (Biston, Tegretol) * vazodilatační léčba (Agapurin, Cinarizin) * tricyklika (Amytriptilin) * pohybový režim (procházky v přírodě, plavání, jízda na kole, RHB – masáže, elektroléčba, vířivé koupele)

Další neurologické komplikace cukrovky

Diabetická encefalopatie se projevuje až po delší době trvání cukrovky. U převažujících hypoglykemických příhod mezi nejčastější příznaky patří změny nálady, popudlivost až agresivita, sklon ke konfl iktům s okolím. Převažuje-li opakování hyperglykemických příhod, mezi příznaky dominuje apatie, nerozhodnost, depresivní nálady.

Diabetická myelopatie je nejméně častou komplikací. Jedná se o postižení zadních míšních provazců.

Angiopatie mozkových tepen, kdy cukrovka je významným rizikovým faktorem vzniku ischemické cévní mozkové příhody.

Informace pro sestry

* Poskytněte dostatek informací v rámci kompetence sestry + zpětná vazba. * Edukace klientů (u mužů, nejlépe i manželek). * Zabezpečte dostatek informačního materiálu, vybavenost diabetika (PAD, inzulin, glukometr). * Získejte spolupráci klienta + motivace (dodržování dietního režimu, pohybové aktivity, aplikace inzulinu, zaznamenávání naměřených hodnot glykemie v domácím prostředí). * Dispenzarizace (pravidelné kontroly glykemie = kompenzace cukrovky). * Na prstech DKK je snížená citlivost až necitlivost = je snížená vnímavost vůči úrazům. * Prevence úrazů (pedikúra, hygienická péče o nohy, vhodná obuv a ponožky). * Kontrola nohy zrakem i pohmatem: celkový vzhled, stav kůže a nehtů, prokrvenost a citlivost na opatrný dotek špendlíkem. * Přiměřená fyzická zátěž a odpočinek.

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy

* Změny smyslového vnímání v důsledku neurologického onemocnění (diabetické neuropatie). * Riziko vzniku poranění v důsledku snížené citlivosti na dolních končetinách. * Porucha metabolismu cukrů v důsledku základního onemocnění (diabetes mellitus). * Riziko nedostatečné spolupráce klienta v důsledku: nedostatečné motivace, snížené soběstačnosti, změn smyslového vnímání (zraku). * Chronická bolest v důsledku postižení nervového systému. * Porucha tělesné hybnosti v důsledku: bolesti, postižení nervového systému.

SOUHRN

V tomto článku se věnujeme především poruchám nervového systému, které jsou nezávislé od aktuální hodnoty glykemie.

SUMMARY

In the article we address mainly the disorders of the nervous system that are not related to actual blood sugar levels.

O autorovi: Bc. Mária Gučková, Neurologická klinika – iktová jednotka, FN Brno-Bohunice (guckova@seznam.cz)