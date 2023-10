Ošetřovatelské problémy při léčbě antibiotiky u intenzivních pacientů

SUMMARY

Antibiotics are the most effective treatment of bacterial infections. For the treatment to be effective several requirements have to be fulfilled: inquire about allergies, educate the patient about the treatment, monitor the patient during the treatment, assess the blood level of the medication, antibiotic prophylaxis etc.

Antibiotika jsou produkty mikroorganismů (plísní a bakterií), které působí na jiné bakterie tak, že je usmrcují nebo zabraňují jejich rozmnožování. Nenahrazují však chybějící či oslabenou obranyschopnost organismu.

Indikací k léčbě antibiotiky je klinický projev nějaké infekce nebo infekční nemoci, životu nebezpečné situace (např. sepse, meningitida, absces v oblasti mozku) i bez přímého bakteriálního důkazu, nebo je součástí předoperační krátkodobé prevence.





Pro úspěšnost léčby je nutné dodržovat několik zásad při podávání antibiotik. A to především jejich rozdělení, způsob použití, správnou přípravu, eventuálně ředění, podávaní, volit ATB podle spektra antibakteriální účinnosti, podávání v dostatečně vysokých dávkách, pravidelně a v dostatečně dlouhém časovém intervalu, brát v úvahu jejich nežádoucí účinky, alergické a toxické reakce atd. To vše je nutné respektovat, aby byla léčba antibiotiky účinná.

Nejčastější ošetřovatelské problémy při léčbě antibiotiky

Informovat pacienta o významu a nutnosti léčby ATB, eventuálně o dalších okolnostech (např. o jejich působení, vedlejších účincích apod.), je nutné. Při alergii na antibiotika je nezbytné: okamžitá důkladná anamnéza o alergii, nebo pozorné prostudování pacientovy zdravotní dokumentace (hned při přijetí)! Dále důsledné a viditelné označení případných zjištěných pacientových alergií do dokumentace!

Aby bylo dosaženo kontroly nad infekcí, je nutné:

* Zajistit odběr prvních vzorků krve (a dalších biologických materiálů – hlen, stolice atd.) k bakteriologickému vyšetření, a to co nejdříve po přijetí pacienta. * Provádět pravidelné odběry, bakteriologické kontroly a potvrzení rezistence u všech intenzivních pacientů, kteří jsou víc náchylní ke vzniku infekce. Proto je u nich nutný kontinuální mikrobiologický monitoring, který napomůže cílené ordinaci účinně působících ATB. * Pravidelně bakteriologicky kontrolovat tracheální sekret u intubovaných pacientů nebo pacientů s tracheostomickou kanylou. * Bakteriologické kontroly moči u pacientů s dlouhodobě zavedeným močovým katétrem (vždy po důkladné dezinfekci gumové zátky z místa odběru)!

* Dále pravidelně odebírat stěry z rány ze zavedené tracheostomie, stěry z ostatních ran, z ranových drénů, hrudníkových drénů a z likvorových drenáží. * Pravidelně odesílat sterilně odstřižené konce katétrů a drénů po jejich odstranění z těla (k tomu patří arteriální, venózní, intrakraniální, peridurální, abdominální a torakální drenáže, eventuálně intrakraniální tlakové sondy). * Odesílat vzorky punktátu z pleury, ascitu nebo po biopsii. * Pravidelně a přehledně zakládat všechny výsledky bakteriologického vyšetření (po pečlivé kontrole lékařem!) do laboratorních výsledků pacientovy dokumentace.

Při indikaci a během léčby ATB je třeba pacienta průběžně sledovat a zaměřit se přitom na následující aspekty:

* Určit pacientovu tělesnou hmotnost, výšku, eventuálně jeho tělesný povrch k stanovení správné dávky ATB. * Zjistit u pacienta případné subjektivní potíže, bolesti (přičemž jeho pocity mohou být ovlivněny i jiným druhem podávaných léků, např. analgetiky, sedativy apod). * Pravidelně kontrolovat tělesnou teplotu (příčina zvýšené tělesné teploty může mít i jiný původ, ne vždy je jejím důvodem infekce). * Pravidelně (případně denně) sledovat počet leukocytů a trombocytů v laboratorních nálezech (nutné k rozpoznání leukocytózy, leukopenie, eventuálně trombocytopenie). * Pravidelně kontrolovat složení moči a hladiny kreatininu v séru. * Kontinuálně sledovat vylučování moči, barvu a příměsi v moči, parametry funkce ledvin (především clearance kreatinin má při dávkování ATB význam). * Pravidelně kontrolovat výsledky jaterních testů (mají také vliv na výběr druhu ATB a jejich dávky). * Pravidelně kontrolovat vzhled kůže (projevy alergické reakce). * Sledovat barvu, konzistenci a množství tracheálního sekretu. * Dbát na pravidelný poslech plic (i ošetřujícím personálem). * Zajistit pravidelný rentgen hrudníku k včasnému určení zánětu plic. * Denně kontrolovat místa vstupu katétru, drenáží nebo i jiných ran (z důvodu včasného rozpoznání projevů místní infekce). * Kontrolovat barvu, konzistenci a zápach sekretu z ran. * Sledovat známky vzniku (septické) trombózy. * Eventuálně zajistit speciální vyšetření jako sonografii, počítačovou tomografii (CT), magnetickou rezonanci (MR).

Podávaní antibiotik

Lehkovážné a nekritické naordinování ATB na jednotkách intenzivní péče značně ovlivňuje vývoj rezistence choroboplodných zárodků, a tím zároveň škodí i pacientovi.

Na co je třeba důsledně dbát

* Na přípravu léků podle ordinace lékaře, případně podle informací výrobce. Zvlášť důležité je používat správné rozpouštědlo nebo ředidlo. Některé druhy ATB se nikdy nesmějí míchat společně. * Pro každé ATB používat novou injekční stříkačku nebo infuzní hadičku, aby se zabránilo případným inkompatibilitám při souběžném podávání infuzí léků rozdílných složení stejným katétrem. * Připravovat ATB v přesně naordinované dávce a čase, aby se udržela potřebná hladina léku v krvi. Při nepravidelném užívání, přerušení léčby, častém užívání ATB, nebo pokud ATB neovlivňuje množení mikroorganismů a mikroorganismus se stává na dané ATB rezistentní. * Podávat ATB správným způsobem a na správném místě (např. lokálně, orálně, i. m., i. v., intralumbálně, přes žaludeční sondu, do močového měchýře, formou aerosolu do dýchacích cest, případně podání lékařem intrapleurálně, intraperitoneálně a intraartikulárně. Při aplikaci i. v. injekce nebo infuze smí být ATB podáno jen přes periferní nebo centrální venózní katétr).

* Při podávání ATB perorálně respektovat závislost podání na příjmu potravy, tj. má-li být ATB podané před, v průběhu nebo až po příjmu potravy. * Dodržovat dobu lékařem nařízeného času podání (např. pomalu, jako krátkodobá nebo jako dlouhodobá infuze). Příliš rychlé podání některých ATB může vést k vysoké koncentraci v séru s následným orgánovým poškozením. * Dokumentovat podané ATB a zapisovat množství podaného roztoku do záznamu bilance tekutin.

Pozorování pacienta v průběhu podávání

Pozorování pacienta před, v průběhu a po podání ATB napomáhá včasnému rozpoznání vedlejších příznaků nebo alergických reakcí. Je nutné registrovat případné změny. Sledovat pulz, krevní tlak, dýchání, vědomí, teplotu, periferní žílu, do které kape ATB (pro rozpoznání zánětu žil), místo vpichu a celkový vzhled kůže. Pátrat po alergických projevech, sledovat vylučování moči (ATB působí nefroticky), funkci jater (některé ATB jsou hepatotoxické), hladinu natria v séru (některé ATB vedou k vysoké hladině natria), kontrolovat krevní obraz (některé ATB vedou k poškození kostní dřeně), krevní srážlivost (některé ATB ji mohou narušit) a kontrolovat sluch (některé ATB působí ototoxicky). ATB je třeba dobrat v celé dávce, i když se pacient cítí lépe.

Při podávání ATB se někdy určuje hladina léku v krvi

Odběr krve se vykonává 15 až 30 minut po podání ATB. Nejčastěji se provádí při ledvinové nedostatečnosti, především při čištění krve (při hemofiltraci nebo hemodialýze), kdy hrozí velké nebezpečí z předávkování, nebo nedostatečné hladiny některých léků v krvi. Dále při zjištění nadměrné hladiny ATB v séru je možné včas snížit riziko vzniku toxických vedlejších účinků. Kontrola hladiny léku se využívá i u pacientů s život ohrožujícími infekcemi, k dosažení optimální koncentrace ATB v krvi.

Hladina ATB se určuje i při léčbě aminoglykosidy – jako vankomycin – a při užívání ATB s nízkou terapeutickou šířkou, k zmírnění toxických vedlejších účinků. A také u pacientů s nestabilní hemodynamikou, po transfuzích nebo náhradě velkého množství tekutin, u pacientů s ledvinovou nedostatečností a u malých dětí. Profylaxe antibiotiky se využívá před různými operacemi, podává se 30 až 60 minut před výkonem a pak opakovaně od 24 do 48 hodin po první dávce ATB, což pomáhá snížit následné riziko vzniku infekce.



