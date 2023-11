Ošetřovatelský proces u pacientky s nově vytvořenou kolostomií

SOUHR: Divertikulitida je nejčastější komplikací obvykle asymptomatické divertikulózy. Ve vážných případech divertikulitidy je nutno přistoupit k chirurgické léčbě. Následující kazuistika se věnuje případu pacientky s nově vytvořenou kolostomií po chirurgické intervenci při komplikované chronické divertikulitidě.

Klíčová slova: stomie, divertikulóza, divertikulitida, ošetřovatelský proces, Majory Gordonová, stomické pomůcky

SUMMARY: Diverticulitis is the most common complication of usually asymptomatic diverticulosis. Serious cases of diverticulitis require surgical treatment. The following case study describes the case of a patient with newly formed colostomy after the surgical treatment of complicated chronic diverticulitis.

Key words: stoma, diverticulosis, diverticulitis, nursing process, Marjory Gordon, stoma appliances

Na úvod je třeba přiblížit onemocnění, které u této pacientky vedlo k závažným komplikacím, které měly za následek nutnost vytvoření kolostomie.

Co je to divertikulóza?





Divertikly tračníku vznikají vychlípením sliznice tlustého střeva v místech oslabených průchodem vasa recta střevní stěnou. Jsou nejčastěji lokalizovány v sigmatu a colon descendens, mohou se však nacházet po celé délce tračníku. V levé polovině tračníku jsou pravidlem mnohočetné divertikly, v pravé bývají divertikly solitární.

Divertikly představují jeden z nejčastějších patologických nálezů na tlustém střevě, patří mezi tzv. civilizační onemocnění. Jsou přítomny zhruba u 30 % obyvatelstva ve věku 40–60 let a u 60 % obyvatelstva ve věku nad 70 let. Incidence choroby tedy roste s věkem.

Za divertikulózu označujeme přítomnost divertiklů bez projevů zánětu. Divertikulóza probíhá v naprosté většině případů zcela asymptomaticky. Ne už tak divertikulární nemoc a divertikulitida, která představuje nejčastější komplikaci divertikulózy.

Klasifikace

* divertikulóza prostá: Asi u 90 % nositelů divertiklů se jedná o náhodný nález, divertikly nejsou zdrojem obtíží.

* divertikulární nemoc: Jedná se o divertikulózu, která je provázena dosti patrnou symptomatologií, projevy podobné dráždivému tračníku (colon irritabile) – neurčité bolesti břicha a podbřišku, nadýmání, pocit plnosti, poruchy vyprazdňování apod.

* divertikulitida a peridivertikulitida: V tomto případě se již jedná o zánětlivé komplikace (výskyt asi u 5 % pacientů postižených divertikulózou), které mohou následovat jak po divertikulóze symptomatické, tak po divertikulóze, která do té doby probíhala zcela bez příznaků.

Akutní a chronická divertikulitida

Nejčastější komplikací je zánět divertiklů – divertikulitida, kterou již provází klinické příznaky. U divertikulitidy rozlišujeme akutní a chronickou formu. Každá z těchto forem vyžaduje odlišný terapeutický přístup.

Akutní divertikulitidu (AD) rozdělujeme podle stupňů závažnosti (stadia podle Hansena a Stocka) na:

* I. stadium – nekomplikovaná akutní diverkulitida,

* II. stadium – komplikovaná akutní divertikulitida. Dělíme ji na 3 podskupiny podle závažnosti komplikací: II a – flegmonózní divertikulitida, II b – abscedující divertikulitida a II c – volná perforace do břišní dutiny.

Léčba AD je ve většině případů konzervativní a spočívá v perorálním (I. stadium) nebo parenterálním (II. stadium) podávání antibiotik. Vážný průběh může vyžadovat operační řešení (IIb stadium – např. drenáž abscesu, IIc vyžaduje urgentní chirurgický zákrok).

Chronická recidivující divertikulitida (CHRD) – je označována jako III . stadium onemocnění. Takřka u třetiny pacientů, kteří podstoupili úspěšnou konzervativní terapii AD, dochází k recidivě. K operačnímu řešení se přistupuje především na základě pacientových obtíží, věku a přidružených onemocnění. Jako prevence recidiv se doporučuje zvýšený přísun vlákniny či probiotika.

Kazuistika

Sedmašedesátiletá pacientka A. K. podstoupila plánovaný operační výkon, kdy jí byl resekován postižený úsek tlustého střeva a vyvedena terminální kolostomie (postup operace podle Hartmanna).

Lékařská anamnéza a diagnostický závěr

Rodinná anamnéza: Bezvýznamná.

Osobní anamnéza: Běžné dětské choroby, operace v dětství – strabismus, operace hernie v jizvě. Po appendektomii, cholecystektomii a hysterektomii – to vše přibližně před dvaceti lety. Kuřácká chronická bronchitis.

Alergická anamnéza: Neuvádí.

Abúzus: Kuřačka, od mládí minimálně 30 cigaret denně, alkohol užívá příležitostně.

Nynější onemocnění: Zhruba měsíc pociťuje bolesti v podbřišku – v posledních dnech silné až křečovité. Pacientka uvádí, že od počátku obtíží začala s dietou a téměř nic nejí. Stolice pravidelná, ale bolestivá. Dále uvádí: nauzeu bez zvracení, meteorismus a po celý měsíc subfebrilie. Potíže při močení neguje.

Sociální anamnéza: Paní A. K. žije od smrti manžela sama (se psem) ve dvoupokojovém bytě v Praze. Pravidelně se stýká se svými dvěma dcerami a jejich rodinami, má jedno vnouče. Občas se vídá se sestrou. Pobírá starobní důchod.

Gynekologická anamnéza: Menarche asi ve 13 letech. Měla dva porody a šestkrát abortus.

Objektivně při přijetí: Při vědomí, plně orientovaná eupnoická, obézní BMI 31, TK 110/60, P 60‘, TT 36,9°.

Břicho nad niveau hrudníku, bez rezistence, bolestivost při palpaci v oblasti podbřišku. Auskultačně patrná zvýšená peristaltika s nápadnými šplíchoty. Per rectum: tonus svěračů normální. Nativní rtg bez hladinek, smíšený obsah střevní.

Laboratorně: Leukocytóza, zvýšené hladiny CRP, AST, Cl a vyšší hladina celkové bílkoviny. Jinak vše ve fyziologickém rozmezí.

Závěr: Akutní divertikulitida s podezřením na perforaci (stadium IIc podle Hansena a Stocka).

Průběh hospitalizace

Pacientce byla provedena resekce postiženého sigmoidea a vyvedena terminální sigmoideostomie. Postup podle Hartmanna: Vytvořeným otvorem ve stěně břišní se vyvede konec střeva a ve dvou vrstvách se ke stěně břišní fixuje suturou. Sigmoideostomie bývá umísťována do levé dolní části břišní stěny.

U paní A. K. sledujeme vitální funkce, výsledky laboratorních vyšetření a podáváme ordinované léky a infuze: Augmentin 1,2 g i. v. (ATB), Metronidazol (chemoterapeutikum), Cerucal (antiemetikum, prokinetikum), Stilnox (hypnotikum, sedativum), Coxtral (antirevmatikum, antiflogistikum, antiuratikum), Tramal (analgetikum, anodynum), glukosa 10% + 12 i. u. Humulin R + 20 ml KCl 7,5 % + 10 ml MgSO4 10 %, izotonický elektrolytový roztok Plazmalyte 1000.

Vzhledem k tomu, že pacientka trpí námahovou dušností, je součástí léčebného režimu i dechová rehabilitace. Ve věci uspokojování běžných denních potřeb je paní A. K. soběstačná, dopomoc vyžaduje pouze při hygieně. Převazy operační rány zatím provádí sestry dvakrát denně a podle potřeby. Stomie je funkční a odvádí střevní obsah. Již třetí pooperační den je stolice pravidelná. Okolí stomie je klidné. Vzhledem k mobilitě pacientky a řízené postupné vertikalizaci je riziko vzniku dekubitů minimální. Potenciálním zdrojem infekce může být periferní žilní katétr, který má pacientka zaveden v levé horní končetině. Týden po prvním výkonu podstupuje paní A. K. další chirurgický zákrok – evakuaci hnisu z abscesu v Douglasově prostoru. Obsah je zaslán k mikrobiologickému vyšetření.

Ošetřovatelský proces

Na základě ošetřovatelské anamnézy byl vypracován individualizovaný plán ošetřovatelské péče. Po zhodnocení anamnestických údajů byl pro ošetřovatelský proces zvolen model Majory Gordonové, tzv. „model fungujícího zdraví“.

Funkční vzorce zdraví podle Gordonové

Model Majory Gordonové je odvozen z interakcí osoba-prostředí. Zdravotní stav jedince je vyjádřením biopsychosociální interakce. Základní strukturou modelu je dvanáct oblastí, které Gordonová označuje jako funkční vzorce zdraví. Každý vzorec pak představuje určitou část zdraví, která může být funkční nebo dysfunkční. Následuje výběr nejrelevantnějších vzorců zdraví pro případ naší pacientky.

* Vnímání zdraví: Pacientka je se svou diagnózou seznámena. Hospitalizaci vnímá jako nepříjemnou, ale důležitou a přínosnou pro svůj zdravotní stav. Chápe nutnost operace, ale se stomií se vyrovnává těžce. Obává se, že nebude schopna o stomii samostatně pečovat.

* Výživa a metabolismus: Pacientka připouští, že trpí výraznou nadváhou (BMI 31). Během hospitalizace zhubla 2 kg. Po operaci se její chuť k jídlu změnila. Před příchodem do nemocnice jí přestávalo chutnat jíst. Byla zvyklá na typicky českou stravu s vysokým podílem tučných a sladkých jídel. Nyní má šetřící dietu, ale na stravu si nestěžuje. Je si vědoma, že po propuštění bude muset dodržovat dietní omezení. Denní příjem tekutin 1–1,5 litru odpovídá příjmu tekutin, na který je zvyklá z domácího prostředí.

* Vylučování: Před hospitalizací měla paní A. K. pravidelnou stolici 1krát denně. Posledních 14 dní před výkonem udává bolestivost při odchodu stolice. První obtíže s odchodem stolice po založení stomie odezněly díky dietním opatřením. Obtíže při močení neguje.

* Fyzická aktivita a cvičení: Pacientka je soběstačná. Již v domácím prostředí se jako vdova v důchodu dokázala postarat sama o sebe i svého psa. Mezi její aktivity patří pletení, čtení, a především procházky se psem. Nyní za přítomnosti nemocničního fyzioterapeuta pravidelně rehabilituje. Bolesti a jistá pohybová omezení souvisejí s artrotickými změnami v pravém kyčelním kloubu, přičemž nejvýraznější obtíže pociťuje při rehabilitaci.

* Spánek a odpočinek: Před příjmem do nemocnice nikdy nepoužívala hypnotika a svůj spánek hodnotila jako dobrý. Nespavost vznikla teprve v souvislosti s přechodem z domácího do nemocničního prostředí. Pacientka má tendence přes den spát a v noci bdít.

* Sebepojetí a sebeúcta: Paní A. K. je se svou diagnózou seznámena. Když se má vyjádřit, jak tuto skutečnost vnímá, soustřeďuje se výhradně na stomii. Má strach, jak bude po propuštění z nemocnice zvládat život se stomií. Její obavy se týkají především zápachu a zvuků způsobených peristaltikou. Pacientka je připravena dodržovat dietní pokyny, od kterých si slibuje eliminaci výše zmíněných projevů.

* Role a vztahy: Pacientka žije sama se psem ve dvoupokojovém bytě v Praze. Nejbližší osoby jsou pro ni dcery, vnučka a její sestra. Všichni ji pravidelně navštěvují a podporují v přijetí současného zdravotního stavu, čímž jí pomáhají v adaptaci na život se stomií.

Ošetřovatelské diagnózy

Ošetřovatelské problémy a plán ošetřovatelské péče jsme si s pacientkou stanovily v průběhu prvního dne, kdy jsem ji dostala do své péče, tj. 5. den hospitalizace a 3. den po chirurgickém zákroku.

1. Bolest v důsledku operační rány.

2. Porucha sebepojetí z důvodu vytvoření stomie.

3. Porušení integrity kůže jako důsledek operačního zákroku.

4. Změna ve vyprazdňování stolice z důvodu vytvoření stomického vývodu.

5. Porucha tělesné hybnosti v důsledku bolesti pravého kyčelního kloubu (koxartróza). 6. Poruchy spánku z důvodu změny prostředí. Potenciální ošetřovatelské diagnózy: riziko vzniku infekce z důvodu vytvořené stomie a periferní žilní kanylace, deficit informací o ošetřování stomie a péče o její okolí z důvodu nedostatečné edukace, poruchy sociální interakce v důsledku střevního vývodu (nekontrolovaný odchod stolice, zápach).

Závěr

Ač měla paní A. K. zpočátku s přijetím stomie obtíže, nyní ji chápe jako součást svého těla. Ve společných rozhovorech jsme probíraly zejména možnosti a omezení života se stomií. Pacientka chápe, že vytvořením stomie pro ni život neskončil. Dobře se orientuje ve všech dostupných pomůckách a je seznámena s prevencí možných komplikací.

O autorovi: Bc. Adéla Hrubcová Denní stacionář pro psychózy, Eset, Praha (hrubcovaadela@seznam.cz)