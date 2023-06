Ošetřovatelství založené na důkazech

Autor chce poukázat na to, že se v době „informační exploze“ klinická praxe a profesionální úsudek musí opírat o předložené důkazy a v blízké budoucnosti nebude možné dobře obhájit postupy, které nebudou založené na důkazech.

Praxe založená na důkazech (evidence-based practice, EBP) je v kontextu ošetřovatelství na Slovensku poměrně novým, z hlediska budoucího rozvoje ošetřovatelství účelným fenoménem. Principy a rámec EBN byly iniciálně vytvořeny v 60.-70. letech 20. století pro oblast lékařských věd. Postupně se rozšířily do zdravotnických profesí, jako je ošetřovatelství, porodní asistence a fyzioterapie, ve kterých podnítily odklon od péče založené na tradici, rutině, klinické intuici a odborné autoritě k péči, kde jsou jednotlivá rozhodnutí či intervence usměrňované a podložené nejlepšími dostupnými důkazy, výsledky výzkumů. EBN je definovaná jako spojení nejlepších vědeckých důkazů s klinickou zkušeností, hodnotami a očekáváními pacienta, usnadňující klinické rozhodování. V EBN jsou nejlepší vědecké důkazy integrované do kontextu klinického (klinický úsudek), organizačního (prostředky, náklady na péči) a do kontextu pacienta (jeho potřeb, hodnot a očekávání) s cílem dosáhnout vysoce kvalitní a zároveň efektivní péče (Žiaková et al., 2009).

Paliativní ošetřovatelská péče založená na důkazech

Mnozí autoři jsou vůči EBP v paliativní péči kritičtí (Keeley), kladou otázku: „Kolik důkazů potřebujeme pro poskytování domácí paliativní péče, když náš milovaný umírá a chce zemřít doma?“ (Grande et al., 1999).

Základem EBP je systematický přehled literatury, která se týká určitého onemocnění, intervence anebo dané problematiky. Přehled je v podstatě analýzou všech dostupných poznatků v literatuře ve spojitosti s posuzováním účinků daných intervencí. Postup, který vytvořila Cochrane Collaboration, zahrnuje tři fáze: * plánování studie, * protokol přehledové studie, * posouzení kvality výzkumné zprávy.

Při plánování je nutné nejdříve prostudovat databáze Cochrane Library, aby se zjistilo, zda k danému problému existuje současná literatura. Pro zjištění vysoké kvality přehledové studie je nutné vytvořit velmi pečlivý a podrobný výzkumný návrh. Při každém výzkumu je důležité jasně stanovit výzkumný problém. Protokol by měl detailně formulovat problém anebo hypotézy, které budou zkoumané (OConnor, Aranda, 2005).

Bariéry EBP v paliativní péči

Mezi bariéry, které ztěžují posuzování v rámci EBP, patří tyto faktory: * absence výzkumných studií – důkazů, * výběr a získávání účastníků výzkumu, * etické problémy spojené s náhodným výběrem vzorku, * složité získávání údajů od pacientů v paliativní péči a jejich blízkých, * problémy při standardizování intervencí a kontrolních podmínek.

Fáze EBP

formulace problému (klinické otázky), * vlastní know-how – využití interního důkazu (profesní vzdělání, praxe, celoživotní vzdělávání), * vyhledávání v externích zdrojích (literatura, databáze, sběr důkazů), * výběr klíčových prací a kritické hodnocení zjištěných odpovědí (důkazů), * aplikace závěrů v praxi – integrace důkazů s klinickou zkušeností, hodnotami pacienta Z rozhodnutí anebo změna, * hodnocení klinického rozhodnutí anebo změny v praxi.

Formulace klinické otázky PICOT formát: P Z Patient, Population, Problem – Jak je možné popsat skupinu pacientů? Definice pacienta, populace. Co je problémem pro pacienta, dosažení efektivní péče?

I Z Intervention/Issue of Interest – Co je možné považovat za hlavní intervenci? Vymezení intervence.

C Z Comparison Intervention – Jaká je jiná alternativa intervence? Vymezení porovnávací intervence.

O Z Outcome – Co chceme měřit, zlepšit, čeho dosáhnout?

T Z Time – Za jaký čas/dobu?

Vyhledávání důkazů musí být systematické, kvantifikované, využitelné a adaptované na individuální přístup využívání důkazů (Nemcová, 2011).

Informace – důkazy je možné vyhledávat na těchto internetových stránkách: Dynamed (EBSCO Publishing) http://www.dynamicmedical.com Clinical Evidence (BMJ Group) http://www.clinicalevidence.com databáze British Nursing Index

http://www.ovid.com/site/rot­m/index.jsp Evidence Based Nursing journal http://ebn.bmjjournals.com/ MEDLINE /PubMed http://www.pubmed.gov Cinahl Information Systems, Inc.

http://www.cinahl.com/ Searching for Nursing Theory http://www.ualberta.ca/~jrnorris/ nt/CINAHL/allen.html ERIC http://ericir.syr.edu/Eric/ Ovid PsycIN FO tutorial http://www.ucalgary.ca/library/ subjects/SOWK/PsychInfo/ MEDLINE plus http://medlineplus.gov/

EBP Formulace klinické otázky pomocí PICOT

Z výsledků šetření provedeného v rámci diplomové práce a realizovaného v roce 2009 je možné konstatovat, že v paliativní péči v hospici Milosrdných sestier v Trenčíně byli paliativně nemocní, kteří se léčili také z důvodu chronických komplikací souvisejících s dg. diabetes mellitus. Prevalence defektů na dolních končetinách u diabetiků je 4–10 %.

Stav pacientů se syndromem diabetické nohy často vyžaduje urgentní chirurgickou intervenci v léčbě komplikací způsobených infekcí, ischemií, neuropatií anebo jejich kombinací. Tato triáda je v konečném důsledku zodpovědná za gangrénu a amputaci končetiny.

Na základě výše uvedených údajů jsem zformulovala klinickou otázku týkající se problému diabetických ulcerací a jejich léčby.

Klinická otázka: Je amputace primárním řešením při léčbě diabetických ulcerací?

Syndrom diabetické nohy je definován jako zvýšené riziko ulcerací nejčastěji pod hlavičkou 1. metatarzu, hlubší ulcerace bez poškození kostí, další stupeň hovoří o hluboké ulceraci, flegmoně, abscesu a osteomyelitidě. Dále následuje lokalizovaná gangréna a poslední stupeň představuje gangréna celé nohy. Nejpoužívanějším systémem klasifikace závažnosti syndromu diabetické nohy je klasifikace podle

Wagnera (tab. 2), rozdělující diabetické ulcerace do pěti kategorií, anebo Armstrongova klasifikace (tab. 3).

Závěr

V průběhu let bylo předloženo několik definic EBP. Rané definice specificky souvisely s praxí medicíny, kde se vzestupně potvrzovalo, že mnohé léčby nefungovaly. Přínos přístupu k praxi, který zahrnuje používání nejlepších možných důkazů pro péči o pacienty a další uživatele zdravotnických služeb, se stal evidentním pro další zdravotníky, obzvlášť sestry. Medicína založená na důkazech a ošetřovatelství založené na důkazech tvoří část širšího hnutí praxe založené na důkazech.

Cílem komplexní péče o pacienty se syndromem diabetické nohy je záchrana nohy diabetika. Léčba se realizuje ve spolupráci s cévním chirurgem, diabetologem, radiodiagnostikem, protetikem, mikrobiologem a diabetickou sestrou. Nezbytnou součástí komplexní péče je kompenzace diabetu, lokální ošetřování defektu, antibiotická léčba, imobilizace, protetická péče, edukace a motivace pacienta.

Na základě průzkumu v naší práci jsme dospěli k závěru, že se léčba diabetických ulcerací v dnešní době přiklání spíše ke konzervativním léčebným postupům, které jsou stejně účinné jako radikální chirurgické postupy. I když je v některých případech amputace končetiny nutná, počty amputací se u pacientů s DM a diabetickou ulcerací snižují.

Mgr. Janka Filická Fakulta zdravotnictva, Katolícka univerzita, Ružomberok (filicky@banicne.sk)

Tabulka 1: Vyhledávání důkazů u pacientů s diabetickou ulcerací pomocí databází (návod na realizaci v praxi)

Studie

(bibliografický odkaz) P

1 http://public/fz_veda/www­.media/svk/unipo.dokument_ files/sk/ docs/ pacienti a cévní diabetickou jednotce s DM ulcerací chirurgické na

107_29.pdf kliniky v Prešově, FNsP 2007 J. A. Reimana

2 http://com/articles/fra­me.o/onlinelibrary.html cochrane/CD006810/ clsysrev/ wiley. pacienti a ulcerací G. Bonifacio, infikovanou Fracastoro, v s DM nemocnici Itálie, diabetickou San 2009

pacienti s DM

3 http://gov/pubmed/www.ncbi­.21169044 nlm.nih. s dolní francouzské infikovanou končetiny, společnosti ulcerací studie

OPIDIA, 2010

http://www.ncbi.nlm. pacienti s diabetickými

4 nih.PMC2964945/ gov/pmc/articles/ ulceracemi na chirurgickém hospitalizovaní

?toolZpubmed 2004 oddělení v Saúdské Arábii,

I C

débridement s amputačním intervence byly vykonávané

výkonem anebo bez něj, denně – převazy ran,

širokospektrá antibiotická léčba; digitální

antibiotická léčba, cévní subtrakční angiografie -

vyšetření a revaskularizační revaskularizační výkon,

výkon případně amputace

G-CSF zvyšuje uvolňování

neutrofilů endoteliálních

použití preparátu progenitorových buněk

granulocytární kolonie z kostní dřeně a zlepšuje

stimulující faktor (G-CSF) funkce neutrofilů, které

jsou často u lidí s diabetem

narušené

izolované mikroorganismy

lokalizace diabetické a ulcerace léčba infekce – a antibiotická Staphylococcus grampozitivní léčba koky a aureus převazy -

ran

zvýšení povědomí

o syndromu diabetické nohy, pravidelné převazy

péče a prevence komplikací a edukace pacientů

O T

na pracovišti bylo

vykonáno více

revaskularizačních výzkum

výkonů než samotných

amputací

G-CSF snižuje potřebu

chirurgických výkonů,

zejména amputací, systematický

a zkracuje počet přehled

dní strávených

v nemocnici

více pacientů

nemuselo podstoupit

amputaci, ale po studie

určitém čase se vrátili

a amputace byla nutná

zvýšila se informovanost

pacientů

a snížil se výskyt studie

vysokých amputací

Tabulka 2: Klasifikace diabetické nohy podle Wagnera

neporušený kožní kryt, ale zvýšené riziko ulcerací; kladívkovité prsty, hyperkeratózy;

Stupeň 0 vystupující hallux valgus); metatarzální snížená citlivost hlavičky; při kostní neuropatii, deformity suchá (Charcotova kůže, známky osteoartropatie, ischemie, stavy po

předcházejících ulceracích a amputacích

Stupeň 1 povrchová ulcerace (dermis), nejčastěji pod hlavičkou 1. metatarzu

Stupeň 2 hlubší ulcerace (subkutánní vrstva), bez poškození kostí

Stupeň 3 hluboká ulcerace, flegmona, absces, osteomyelitida

Stupeň 4 lokalizovaná gangréna, např. prsty, pata apod.

Stupeň 5 gangréna celé nohy

(Morbach, 2001, s. 47)

Tabulka 3: Armstrongova klasifikace University of Texas San Antonio -

Diabetic Wound Classification (1996)

Stupeň 0 Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III.

plně epitelizovaná léze povrchová rána bez

A před ulceraci ulcerací anebo po proniknutí a pouzder do šlach rána šlach s a proniknutím pouzder do rána anebo s postižením kloubů kostí

B plně před ulceraci epitelizovaná ulcerací s infekcí anebo léze po povrchová proniknutí a pouzder s do rána infekcí šlach bez rána šlach s a proniknutím pouzder s infekcí do rána anebo s postižením kloubů s infekcí kostí

plně epitelizovaná léze povrchová rána bez rána s proniknutím

C před ulcerací anebo po proniknutí do šlach do šlach a pouzder rána s postižením kostí

ulceraci s ischemií a pouzder s ischemií s ischemií anebo kloubů s ischemií

plně epitelizovaná léze povrchová rána bez

D před po a ischemií ulceraci ulcerací s infekcí anebo proniknutí a a pouzder ischemií s do infekcí šlach rána šlach a ischemií s a proniknutím pouzder s infekcí do rána anebo a ischemií s postižením kloubů s infekcí kostí

(Morbach, 2001, s. 48)

