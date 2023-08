OSN: Více než půl milionu dětí v Jemenu hrozí podvýživa

Příčinou současného stavu je zejména nedostatek potravin spolu s kolabujícím zdravotním systémem, který nezvládá pečovat o hladovějící děti ani očkovat je proti chorobám, dodala Khanová.

„Čelíme potenciální obrovské humanitární katastrofě… Úroveň podvýživy hlášené u dětí je kritická,“ citovala agentura Reuters Afshan Khanovou. „Průzkum týkající se výživy bude proveden na konci října. Jak blízko jsme k vyhlášení hladomoru? V některých oblastech je to horší než v jiných,“ dodala expertka z UNICEF.

Kromě toho, že 537.000 dětem ve věku do pěti let hrozí akutní podvýživa, dalších 1,3 milionu dětí trpí mírnější podvýživou, vyplývá z údajů OSN. UNICEF má v Jemenu 43 mobilních týmů, které odhalují možnou podvýživu u dětí. Do některých oblastí, například ve východní provincii Hadramaút, kterou kontrolují ozbrojenci z Al-Káidy, ale nemají přístup.

Jemenskou metropoli Saná obsadili loni v září šíitští rebelové podporovaní Íránem. Vláda a prezident Abdar Rabbú Mansúr Hádí se nejprve uchýlili ze Saná do Adenu a začátkem roku uprchli do Saúdské Arábie. Rijád v březnu spolu s arabskou koalicí vstoupil do bojů na straně Hádího a nedávno se koalici podařilo osvobodit Aden i nedalekou největší vojenskou základnu země Anad. V bojích dosud zahynulo na 5400 osob, z toho nejméně 502 dětí. Podle odhadů muselo deset procent z 23 milionů obyvatel opustit své domovy.