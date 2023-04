Ostravou se šíří úplavice, onemocněly už tři desítky lidí

ČTK o šíření průjmového onemocnění informovala ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková.

Problémy s úplavicí hygienici začali řešit už v polovině srpna. „K dnešnímu dni bylo evidováno 31 případů akutního průjmového onemocnění,“ řekla ředitelka.

Nejvíce pacientů se nakazilo v ubytovně v Ostravě-Svinově, další pak v lokalitách obytných domů v Hrušově, Vítkovicích a Bohumíně.

Bacilární úplavice je akutní průjmové onemocnění s inkubační dobou od jednoho do tří, popřípadě pěti dní. Jde o výlučně lidské onemocnění, zdrojem tohoto onemocnění je člověk. Přenos se děje fekálně-orální cestou přímým kontaktem nebo kontaminovanými předměty. „Toto onemocnění je onemocněním špinavých rukou. Zásadou prevence je tedy dodržování osobní hygieny, zejména časté mytí rukou,“ řekla hygienička.

Před tímto hromadným výskytem hygienici zaznamenali jen jediného nemocného. Loni jich bylo za celý rok 44.

„Všem osobám, které přišly do kontaktu s onemocněním, byl vystaven lékařský dohled. Musejí se podrobit lékařským prohlídkám a laboratorním odběrům. Děti navštěvující předškolní a školní zařízení a přišly do kontaktu s onemocněním mají do odvolání zákaz školní docházky,“ řekla Šebáková.