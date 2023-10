Otrava oxidem uhelnatým

SOUHRN: Intoxikace CO je otravou, se kterou se můžeme setkat v každodenní praxi. Účinná léčba je relativně jednoduchá a může vést k plné úpravě stavu pacienta, pokud je zahájena včas.

Klíčová slova: oxid uhelnatý, intoxikace, karbonylhemoglobin, hyperbarická oxygenoterapie

SUMMARY: CO poisoning can be encountered every day. The effective treatment is simple and, if started early, it can lead to full recovery.

Key words: carbon monoxide, poisoning, carbonylhemoglobin, hyperbaric oxygenotherapy

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, který je značně jedovatý. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že je bez zápachu, tudíž i jeho vysoké koncentrace jsou pro člověka nepostřehnutelné a může dojít k otravě a následně i smrti.

K otravám CO dochází v uzavřených nevětraných místnostech, při nedokonalém hoření (například zemního plynu), kdy se spotřebovává kyslík a uvolňuje se oxid uhelnatý. Nejčastějšími případy bývají špatně odvětrané koupelny s plynovou karmou, kdy může být otrava provázena následným tonutím ve vaně, k otravě dále může dojít v uzavřených garážích při zapnutém automobilovém motoru.

Nebezpečí oxidu uhelnatého je způsobeno jeho silnou afinitou k hemoglobinu, s nímž vytváří karbonylhemoglobin (CoHb) a tím znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližně dvěstěkrát silnější než vazba kyslíku. Proto již při nízké koncentraci ve vzduchu vytlačí oxid uhelnatý molekulu kyslíku z vazby na hemoglobinu a tím se snižuje množství kyslíku přenášeného krví. Jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní.





Příznaky otravy

Příznaky akutní otravy se objevují již při přeměně 10–25 procent hemoglobinu na karbonylhemoglobin a závisejí na stupni a trvání expozice – mírná otrava se může projevit bolestí hlavy, závratí, slabosti, dezorientací, otupeným myšlením, překrvením ve tváři, nepřesnou koordinací pohybů a poruchami vidění (1).

Při 30–50 procentech COHb přistupuje zmatenost, hyperventilace, dysrytmie, zvracení, ospalost až bezvědomí. Při hladinách karbonylhemoglobinu nad 50 procent může nastat tkáňová hypoxie, kardiovaskulární dysfunkce, závažná acidóza, křeče, poruchy dechu, šokový stav, kóma, které mohou vyústit v smrt. U velmi těžkých a smrtelných stavů mají pacienti rty, tváře a jiné části těla zvláštní světle červený odstín, což je způsobeno karmínově červeným zabarvením karbonylhemoglobinu (2).

Pozdní následky se mohou projevit až za několik týdnů po otravě jako neuropsychické poruchy a jsou stejné jako následky hypoxie (například poškození CNS). Tkáně s vysokou spotřebou kyslíku (zejména myokard a mozek) jsou nejzranitelnější.

Na diagnózu otravy oxidem uhelnatým je nutno myslet při inhalaci kouře, při nálezu člověka v bezvědomí v uzavřené prostoře (topná sezona), často situace nebývá tak zřejmá a klinický nález je nespecifický, ale přehlédnutí možné diagnózy otravy CO může mít katastrofální následky jak pro pacienta, tak i další příslušníky jeho domácnosti (3).

Pulzní oxymetrie může být i při vysokých hladinách normální, klasické měření SpO2 není vhodné, protože užívá světla ve dvou vlnových délkách a nedokáže rozlišit COHb od HbO2 – přenáší falešné vysoké hodnoty SpO2. PaO2 bývá normální. Metabolická acidóza je obvykle známkou těžké otravy a špatné prognózy.

Laboratorně určujeme biochemicky hladinu karbonylhemoglobinu z plné nesrážlivé krve – stejný odběr jako na stanovení acidobazické rovnováhy (Astrupovo vyšetření) a její další vývoj v závislosti na terapeutických opatřeních. K nutným vyšetřením patří vyšetření krevních plynů. Pro přibližné zhodnocení závažnosti otravy oxidem uhelnatým ještě v přednemocniční fázi může být přínosné stanovení koncentrace CO v místnosti, kde byl pacient nalezen – touto metodou disponuje hasičský záchranný sbor, který často v těchto případech zasahuje na místě spolu se zdravotníky; v atmosféře je běžně CO obsažen v koncentraci nižší než 0,001 % (4).

Léčba

Prioritou první pomoci u náhlých případů je zjištění a odstranění jakéhokoli bezprostředního rizika narušení dýchacích a oběhových funkcí. V tomto případě první pomoc spočívá v přerušení kontaktu (vyvětrat, vynést z prostoru) a v co nejčasnějším podání čistého kyslíku, který je u intoxikace CO základním lékem. Inhalace 100% kyslíku vede ke zkrácení poločasu COHb v krvi postiženého.

V tomto případě nemá kyslík žádnou kontraindikaci. Kyslík podáváme maskou se zásobním vakem s vysokým průtokem O2 (15 l za minutu), nebo při orotracheální intubaci a UPV s FiO2 1,0 v případě poruchy vědomí (GCS pod 8). Pokud došlo k zástavě oběhu a dýchání, je třeba resuscitovat. Při péči o intoxikované musí samozřejmě zachránci dbát na vlastní bezpečnost. Komplexní léčba závisí na přesné a včasné diagnostice otravy CO, léčba je symptomatická, je důležité zabránit buněčné hypoxii.

Nejvýhodnější je nechat pacienta dýchat čistý kyslík pod zvýšeným tlakem v přetlakové komoře (hyperbarická oxygenoterapie), pokud je dostupná, neboť poločas odbourání karbonylhemoglobinu se tím zkrátí nejrychleji. Tato léčba spočívá ve vdechování kyslíku v hyperbarické komoře (komoře se zvýšeným tlakem). Eliminační poločas oxidu uhelnatého je redukován ze 4–6 hodin při vdechování vzduchu na 40–60 minut při inhalaci 100% kyslíku a na 22 minut při dýchání 100% kyslíku za tlaku 2,2 atmosfér. Použití hyperbaroxie je doporučováno u nemocných se známkami závažné intoxikace CO. Hyperbarická oxygenoterapie omezuje délku kómatu a snižuje incidenci pozdní encefalopatie a dlouhodobé morbidity na méně než 5 % (5). Kontraindikace hyperbaroxie souvisí s nutností pobytu pacienta v malé komoře – řízená ventilace, neschopnost udržet volné dýchací cesty, hypovolemie, srdeční dysrytmie, akutní astma apod.

Někteří autoři uvádějí, že pro potvrzení pozitivního účinku hyperbaroxie jsou nutné další prospektivní studie (6). Nicméně obecně se předpokládá, že pacient s potenciálně život ohrožující intoxikací CO by měl prodělat nejméně jednu expozici hyperbarického kyslíku, pokud je dostupný. Diskuse se vedou o indikaci k transportu za hyperbaroxií do vzdálenějšího zařízení a o její vhodnosti u pacientů s dalšími komplikacemi – popáleniny, jiná traumata (7). U těžce intoxikovaných nemocných s nutností UPV řešíme situaci tak, že nemocní jsou v první fázi po přijetí ventilováni stoprocentním kyslíkem za použití přetlaku ke konci výdechu – 0,5–0,8 kPa (5). Snažíme se tak dosáhnout nadbytku dodávky kyslíku do organismu.

Není-li dostupná hyperbarická komora, pak podat 100% kyslík, udržet volné dýchací cesty, při bezvědomí zaintubovat a napojit nemocného na umělou plicní ventilaci, zahájit komplexní léčbu edému mozku.

Popis případu

Třetího ledna 2010 kolem dvacáté hodiny k nám na interní JIP nemocnice ve Znojmě byly přivezeny RZP dvě sestry. Obě středoškolské studentky žijící s rodiči.

Pacientka č. 1 byla nalezena pacientkou č. 2 ve vaně v bezvědomí. Probrala se až při příjezdu ZZS, kdy byla zmatená, bradypsychická, měla křeče obou dolních končetin a zvracela. Stěžovala si na poruchy zraku, které po zahájení aplikace O2 ustupují. Při příjezdu ZZS měla pohmatem nižší kožní teplotu, ležela v chladu, oběhově stabilní. V koupelně karma, HZS naměřena vysoká koncentrace oxidu uhelnatého v místnosti. Pacientka č. 1 byla v místnosti s CO 30–60 minut. Sama pacientka č. 1 si na nic nepamatovala, při přijetí spolupracovala, normální psychomotorické tempo, eupnoe, kůže normální barvy, chladná. Srdeční akce pravidelná – sinusový rytmus 95/min, TK 130/70, SpO2 99%, DF 17/min, TT 36,2 ľC. Záchranná služba podala kontinuálně kyslík maskou, infuzi ohřátého fyziologického roztoku, podchlazenou pacientku zabalili do alufólie, a protože měla z vany mokré vlasy (a mokrá hlava představuje významný zdroj ztráty tělesného tepla) přijíždí k nám na JIP s krásnou pletenou čepicí na hlavě.

Pacientka č. 2 udává pobyt v koupelně při vytahování sestry z vany jen 5 minut. Byla bez poruchy vědomí, orientovaná, spolupracovala. Srdeční akce pravidelná 85/min, TK 120/65, SpO2 98%, TT 36,6 ľC. Druhá pacientka byla také transportována do nemocnice za inhalace kyslíku maskou.

I přes odlišnou délku expozice CO byla po přijetí hladina CoHb v krvi u obou pacientek stejná (viz tab.) – hodnoty v tuto chvíli svědčily jen o lehké otravě, ale odběr byl proveden až po přijetí na JIP – tedy po minimálně hodinové inhalaci 100% kyslíku na místě příhody a během transportu do nemocnice a na naše oddělení. Na základě znalosti eliminačního poločasu (uvedeno výše) předpokládáme původní hladinu karbonylhemoglobinu dosahující minimálně 30 %.

Na JIP jsme pokračovali v kyslíkové terapii, pasivním externím ohřívání a infuzní terapii. Po celou dobu hospitalizace byly sledovány vitální funkce. Vzhledem k významné zátěžové situaci bylo zapotřebí ihned od přijetí vytvořit empatický, lidský přístup k oběma děvčatům. Snaha celého kolektivu noční směny byla „zjemnit“ prostředí jednotky intenzivní péče, nevyděsit dívky ještě více neznámým prostředím akutní medicíny a zabezpečit dostatek informací hned od počátku jak jim, tak rodičům. Vše jsme se snažili nenásilně vysvětlovat, umožnit jim pro ně vhodný způsob komunikace jako prevenci pozdějších reakcí na stres. „Mateřský přístup“ z naší strany byl bezesporu korunován jejich klidným chováním, obě spolupracovaly, působily vyrovnaně. Ráno byly u obou děvčat již normální hodnoty CoHb v krvi a pacientky byly, za doprovodu rodičů a našich úsměvů, propuštěny domů.

Závěr

Intoxikace oxidem uhelnatým je velmi nebezpečným poškozením organismu. Její nebezpečí spočívá především v nenápadnosti tohoto plynu a dále ve skutečnosti, že i krátká expozice může vést k otravě. Je nutné připomenout, že i když se pacient cítí dobře a nemá žádné výrazné potíže, nesmíme tyto situace podcenit.

Bohužel ne vždy skončí případ otravy CO tak dobře jako v námi popisovaném případě. Na našem pracovišti máme v paměti další událost z minulých let, kdy došlo k náhodné otravě dvou mladých lidí – a výsledkem bylo úmrtí jednoho z nich ještě před příjezdem záchranné služby a trvalé těžké neurologické následky u druhého – i přes veškerou snahu zúčastněných zdravotníků. I proto jsme považovali za vhodné prostřednictvím tohoto článku upozornit čtenáře na tento typ otravy.

O autorovi: Petra Šidlová, Irena Pavlíčková, DiS., MUDr. Zdeněk Monhart, Ph. D., Interní oddělení – JIP, Nemocnice Znojmo p. o. (petrasidlo@seznam.cz)