Pacient s diagnózou Carcinoma rectosigmoidei

… stenozující tumor. Z důvodu dlouhodobého (několikaletého) neřešení a zanedbávání zdravotních obtíží pacienta bylo nutné provést sekci dutiny břišní a radikálně odstranit veškeré objevené útvary.

Základem úspěšné léčby karcinomu je jeho včasné odhalení a zahájení terapie. Pakliže tomu tak není, může se situace vyvíjet například podle následujícího scénáře.

Ačkoli pacient (38 let) trpěl od roku 2006 stále se zhoršujícími obstipacemi a bolestmi břicha, nikdy nebyl řádně vyšetřen. V říjnu roku 2008 byl odeslán novým obvodním lékařem na gastroenterologickou ambulanci, kde byl důkladně vyšetřen. Počínaje anamnézou, fyzikálním vyšetřením – pohmat břicha a vyšetření per rektum – přes laboratorní vyšetření krve až k zobrazovacím metodám -UZ břicha, UZ jater, rektoskopie, kolposkopie, CT břicha. Po těchto vyšetřeních byla diagnóza známá – karcinom rektosigmoidea.

9. 12. 2008 byl pacient přijat k plánované operaci na chirurgickou kliniku ÚVN v Praze, kde byla ihned provedena veškerá předoperační vyšetření.

Od 10. 12. 2008 byl pacient lačný, v odpoledních hodinách se začalo s podáváním Fortransu (celkem 4 litry) pro úplné vyprázdnění střev, večer mu byl zaveden PMK, NGS, CŽK a bylo oholeno široké okolí operačního pole.

11. 12. 2008 podstoupil pacient výkon: nejprve laparoskopickou diagnostiku a posléze radikální resekci, při které byla vyvedena dočasná ileostomie. Histologický nález: středně a méně diferencovaný cylindrocelulární tabulární adenokarcinom prorůstající celou stěnou do subserózy. V subseróze zastiženy izolované nádorové infiltráty, 9 lymfatických uzlin (LU) z toho 7 s metastázami adenokarcinomu. LU v oblasti bifurkace aorty -tuková tkáň s LU prostoupená nekrotickými metastázami tabulárního adenokarcinomu.

Po operaci byl pacient ihned převezen na chirurgickou JIP, kde monitorovali základní fyziologické funkce, diurézu, množství tekutiny v drénu, kontrolovali operační ránu a sledovali, zda odvádí ileostomie. Po operaci se pacient dobře zotavoval. Po týdnu na oddělení chirurgické JIP byl přeložen na standardní chirurgické oddělení, kde se za pomoci stomické sestry naučil ošetřovat ileostomii.

Stomická sestra postupně vysvětlovala a seznamovala pacienta se všemi dostupnými možnostmi a pomůckami k ošetřování stomie. Nacvičovala s ním postup péče o stomii. Pacient byl informován o tom, co musí pomůcky pro stomiky splňovat, a to především:

* zadržovat zápach;

* chránit kůži kolem stomie (dobře těsnit, nezpůsobit alergii);

* být nenápadné pod oblečením;

* umožnit maximální komfort při pracovních, sociálních a rekreačních činnostech.

Stomická sestra doporučila nemocnému používání dvoudílného systému od firmy Coloplast, který se skládá z lepící želatinové destičky, na níž je upevňovací kroužek, a na ten se nasazují vyměnitelné sáčky. Tento systém je doplněn fixačním páskem.

Princip stomických pomůcek všech výrobců je stejný, ale výše uvedený se odlišuje v některých vlastnostech. Podložky nemají čtvercový tvar, ale tvar kruhu (tedy nejsou tak velké). Sáček se k podložce připevňuje zámkovým mechanismem, kdy není nutno vůbec tlačit na stomii a její okolí. Pásek pro stomiky se nepřipíná k sáčku, ale používá se speciální destička, která se umisťuje mezi sáček a podložku. Podložka na straně k tělu je opatřena spirálou z jiného materiálu, který plní funkci absorpce vlhkosti.

Sestra také informovala pacienta o dalších možnostech pro pohodlné a snadné používání stomických pomůcek. Doporučila používání:

* adhezivní a ochranné pasty – aplikují se kolem stomie, aby exkrementy nezatékaly pod destičku, zabraňují podráždění kůže v okolí stomie, pasta se odstraňuje teplou vodou;

* odstraňovač náplastí;

* zásyp na mokvavá místa, který se používá ke zklidnění podrážděné pokožky;

* stomické sáčky s filtrem;

* zátka;

* pohlcovač pachu;

* těsnící vkládací kroužky;

* ochranný film – jako ochrana před nežádoucími účinky stolice a sekretu, pokud podteče pod podložku.

Sestra s pacientem nacvičovala postup správného přikládání stomických pomůcek:

* očistu pokožky a péči o kůži – před přiložením musí být kůže naprosto čistá;

* přiložení destičky stomické pomůcky – destička u dvoudílných pomůcek by měla vydržet 3 až 5 dní; * nasazení stomického sáčku (sáčky mohou být uzavřené a výpustné);

* výměnu stomického sáčku; * doporučila pacientovi také zřízení tzv. stomického koutku v domácnosti.

Dietní a výživová doporučení: množství stravy by mělo odpovídat aktuálním potřebám. Je důležité, aby jedl pomalu, každé sousto řádně rozkousal – tím se redukuje množství plynů v zažívacím traktu, které pak mohou být příčinou různých potíží. Doporučuje se jíst pravidelně, po malých dávkách a pokud možno ve stejných časových intervalech.

Pacient by měl mít dostatečný příjem tekutin, nejméně 2 litry, nedoporučují se sycené nápoje. Pokud to stav nebude vyžadovat, není třeba se výrazně dietně omezovat, je vhodné nejíst příliš kořeněná, tučná a příliš sladká jídla. Strava musí být bohatá na vitaminy a minerální látky. Nejvhodnější strava je netučná, především bílá masa, ryby, drůbež, těstoviny, tvaroh, rostlinné tuky, vařená zelenina, meruňky, jablka.

Některé potraviny mají vliv na trávení, konzistenci stolice, plynatost či zápach:

* nadýmavý účinek mají vejce, cibule, šumivé nápoje, pivo;

* protinadýmavý účinek mají brusinky a jogurt;

* zápach podporují vejce, maso, ryby, cibule, česnek, koření, některé sýry;

* zápach tlumí špenát, zelený salát, petržel, brusinky, jogurt;

* projímavě působí káva, cukr, luštěniny, alkohol, švestky, kyselé zelí;

* průjem tlumí svařené mléko, čokoláda, červené víno, bílý chléb, brambory;

Doporučení pro běžný život: Není nutné, aby se pacient izoloval od každodenního života. Je nezbytné vyvarovat se neúměrnému zatěžování břišního svalstva, při kterém hrozí poškození stomie, ale volný čas je možné trávit i aktivně. Běžné denní aktivity po rekonvalescenci v pooperačním období lze zvládat samostatně. Důležité je dodržování hygieny, upřednostňuje se sprchování. Je potřeba dávat pozor, aby oblečení stomii nedráždilo.

Po deseti dnech po operaci byly pacientovi odstraněny stehy a 23. 12. 2008 byl propuštěn do domácího ošetřování s doporučením, aby jej obvodní lékař odeslal do onkologického centra ve FN Plzeň. Dále byl poučen o tom, jak může postupně zatěžovat organismus a o nutnosti dodržování péče o stomii, kterou se naučil rychle sám zvládat. Na leden 2009 byl obvodní lékařkou objednán a odeslán do onkologické ambulance ve FN Plzeň, kde mu byla nasazena chemoterapeutická a radioterapeutická léčba. V Plzni pacientovi sdělili, že radioterapii může podstoupit i v chebské nemocnici, kterou má blíž svého bydliště. Chemoterapeutika užíval p. o., ale jejich názvy si nepamatuje, ani o jejich názvech nemá žádný záznam.

Před radioterapií mu byly na břišní stěně vyznačeny body určené k ozařování. Zprvu snášel ozařování dobře, ale v polovině léčby se začaly projevovat menší komplikace (nauzea, zvracení, bolesti břicha, výtok zapáchajícího hlenu z rekta, hmotnostní úbytek 8 kg), avšak v léčbě se i přes tyto potíže pokračovalo. Po ukončení chemoterapie a deseti radioterapiích se pacientův stav začal zlepšovat. Převazy ileostomie stále zvládal sám bez problémů, jednou měsíčně navštěvoval obvodní lékařku a onkologii.

V červnu 2009 byl na kontrolní kolonoskopii, aby se naplánovala druhá operace, při které by byla odstraněnaa ileostomie a střevo mohlo být vráceno do původního stavu. Při tomto vyšetření se zjistilo, že střevo zatím není v pořádku, ještě je zúžené, takže v této době má pacient stále ileostomii a na operaci čeká. Znovu půjde na CT vyšetření a kolonoskopii, potom bude možné stomii odstranit.

