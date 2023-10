Pacienti z Kutné Hory za dialýzou dojíždějí

KUTNOHORSKO – Protože kutnohorská nemocnice nemá dialyzační středisko, které by zajišťovalo čištění krve pro pacienty s chronickým selháním ledvin, musejí dojíždět do Kolína. Celkově je v asi osmdesáti dialyzačních střediscích po celé České republice ročně ošetřeno na 3500 pacientů. Bez této procedury by byl jejich další život nemožný. Počátek dialýzy u nás spadá do roku 1955, kdy byla na II. interní klinice v Praze provedena první hemodialýza. Byl to úkon akutní, šlo o pacientku otrávenou sublimátem. Výkon byl úspěšný a pacientku se podařilo zachránit. Ovšem rozvoj vlastní chronické dialyzační péče v dalších letech silně zaostával za světovým trendem. Teprve po roce 1989 se rozvinula síť dialyzačních středisek, která plošně pokrývá celou republiku. Jedním z těchto středisek je i Dialyzační oddělení nemocnice v Kolíně, které se roku 1992 přesunulo do moderních prostor. V současné době je k dispozici osm dialyzačních lůžek pro chronické výkony, jedno lůžko je vyhrazeno pro výkony akutní. Primářem oddělení je Pavel Moučka. Čtyřiadvacetihodinový provoz zajišťují dva kmenoví lékaři a čtrnáct vysoce profesionálně vybavených zdravotních sester. Nepřetržitý provoz je nutný pro případy akutních postižení ledvinových funkcí, jako jsou otravy hypnotiky či třeba Fridexem nebo muchomůrkou zelenou, a pro případy akutního zhoršení zdravotního stavu chronicky léčených pacientů. Ve službách vypomáhají lékaři z dalších oddělení nemocnice. V současné době zajišťuje kolínská dialýza svými službami území, na kterém žije asi 140 000 obyvatel. Momentálně se zde podrobuje dialyzačním kúrám více jak 50 pacientů z okresů Kolín a Kutná Hora, části Nymburska, Poděbradska a Městecka. Kutnohorských pacientů, které do Kolína vozí zdravotnická dopravní služba Baukomplex, je asi dvanáct. „Pacienti dojíždějí na pravidelné hemodialýzy dvakrát až třikrát týdně, jedna očistná kúra trvá v průměru čtyři hodiny,“ upozornil primář Moučka. Kolínská dialýza spádově patří k transplantačnímu centru IKEM Praha. V roce 2000 byli k transplantaci ledviny odesláni čtyři pacienti, letos zatím ještě žádný.

mim, Kutnohorský deník, 29.5.2001