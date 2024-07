Pacientů se zákeřnou rakovinou slinivky přibývá. Šance na včasný záchyt má zvýšit nový screening

Rakovina slinivky břišní patří k nejobávanějším onkologickým onemocněním. Její zákeřnost tkví jednak v tom, že dlouhou dobu probíhá prakticky bez příznaků, a také v tom, že se jedná o poměrně agresivní nádor, který se brzy šíří do okolí, časně metastazuje a je poměrně odolný vůči onkologické léčbě. Onemocnění bývá často diagnostikováno v době, kdy už jsou šance na vyléčení velmi nízké. Až 95 procent pacientů umírá do pěti let od určení diagnózy.

Velmi alarmující je také fakt, že každým rokem v České republice nově diagnostikovaných pacientů přibývá. „Od roku 2000 stoupl počet nově zjištěných nádorů pankreatu o 50 procent a odhaduje se, že do roku 2050 se dále zdvojnásobí,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy předseda České gastroenterologické společnosti doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Screening je určený pro osoby, které mají vysoké riziko vzniku rakoviny. Především se jedná o pacienty, u kterých se v rodinné anamnéze nachází karcinom slinivky břišní. Je potřeba, aby příbuzní byli alespoň dva na stejné straně rodu a jeden z nich byl příbuzný prvního stupně – rodič, potomek nebo sourozenec.





Dále jsou to lidé s určitými jasně definovanými mutacemi některých genů (např. mutaci BRCA genu) a s chronickým zánětem slinivky břišní, polypózami a s rodinným výskytem nádorů prsu, kůže a tlustého střeva.

Pokud se domníváte, že do této skupiny spadáte, spojte se se svým praktickým lékařem, který vám předá kontakty na místa zapojená v pilotním projektu vyhledávání rakoviny slinivky. V těchto centrech odborníci posoudí, zda jste vhodným kandidátem pro screening, eventuálně jestli by nebylo vhodnější podstoupit jiné vyšetření.

U vybraných pacientů se poté každoročně provádí vyšetření krve a dvě zobrazovací vyšetření. Jedná se o endosonografii (vyšetření prováděné pomocí speciální hadičky zakončené ultrazvukem, která se zavede ústy do trávicího traktu, kde je schopna slinivku břišní dostatečně kvalitně zobrazit) a magnetickou rezonanci, která je citlivější na jiný typ přednádorových změn.

Pokud nemáte na screeningové vyšetření nárok, dodržujte alespoň preventivní opatření. Nekuřte, dostatečně se hýbejte a snažte se o zdravý životní styl.

Zdroje: ikem.cz, seznamzpravy.cz, seznamzpravy.cz, ghcgenetics.cz