Jak se zbavit pálení žáhy? Pomohou bylinky nebo oblíbené pastilky

Co je pálení žáhy?

Jako pálení žáhy nebo pyróza se označuje nepříjemný pocit bolesti nebo horka, jenž vychází z oblasti za hrudní kostí a postupně směřuje k pacientovu hrdlu. Pojí se s nepříjemným pálením v krku a hořkou pachutí v ústech, což se typicky objevuje ve vlnách. Pacienta pak mohou tyto příznaky trápit pouze několik minut, ale jindy i několik hodin.

S pálením žáhy, které se řadí mezi poruchy označované jako funkční dyspepsie, se alespoň jednou za život setká téměř polovina naší populace. Dlouhodobé obtíže přitom trápí asi 10 % dospělých jedinců, ale samozřejmě se objevuje i pálení žáhy u dětí a mezi poměrně časté problémy patří také pálení žáhy v těhotenství. Nejvíce si pak lidé stěžují na následující problémy:

pálení žáhy v noci,

pálení žáhy po jídle,

pálení žáhy po sladkém,

pálení žáhy po alkoholu,

pálení žáhy a bolest na hrudi,

pálení žáhy a bolest žaludku. [1, 2, 3]

Jaké má pálení žáhy příčiny?

Za rozvoj obtíží je zodpovědný návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, kde dochází k poleptání sliznice kyselými žaludečními šťávami. Někdy navíc pronikne tento obsah až do úst, což vyvolá hořkokyselou pachuť jako při zvracení. Na vině přitom bývá přílišné uvolnění svěrače, který se nachází na dolním konci jícnu, nebo porucha trávicích pohybů.

Časté pálení žáhy je obvykle důsledkem kombinace různých faktorů. Sem patří především nevhodná skladba jídelníčku a pacientovy stravovací návyky, které zahrnují třeba konzumaci příliš velkých porcí jídla nebo těžkých pokrmů ve večerních hodinách, což zatěžuje metabolismus. Svou roli ale samozřejmě může hrát i nepravidelnost stravování nebo konkrétní potraviny a nápoje:

tučná jídla (hlavně maso),

mastné a smažené pokrmy,

silně kořeněná a pálivá jídla,

plnotučné mléčné výrobky,

příliš horké či studené pokrmy,

citrusové plody,

perlivé nápoje,

alkoholické nápoje,

káva a kofeinové nápoje,

kyselé nápoje (červené a bílé víno),

rajčata a rajčatové produkty (například kečup),

hůře stravitelné potraviny (luštěniny, cibule, zelí, čerstvý chléb),

sladká pečená jídla, které obsahují vyšší podíl cukru a tuku.

Kromě dietních chyb může být za rozvoj pálení žáhy a další komplikace zodpovědná také obezita, jelikož pacientův žaludek tlačí na jícnový svěrač, což způsobuje jeho otevírání. Podobný efekt ovšem mívá i příliš upnuté oblečení. Další rizikové faktory pak zahrnují hlavně stres, hektický životní styl, který vede ke stravování ve spěchu a hltání potravy, nebo třeba kouření.

Aby toho nebylo málo, tento zdravotní problém mohou způsobit také jiná onemocnění, kam patří především brániční kýla nebo gastroezofageální reflux (GERD neboli reflux jícnu). Pálení žáhy nicméně často trápí i nastávající matky (především během třetího trimestru těhotenství) a vyvolat jej mohou také některé léky, jako je Aspirin nebo Acylpyrin. [4, 5, 6, 7, 8]

Jaké má pálení žáhy příznaky?

Pálení žáhy se typicky objevuje po konzumaci některých pokrmů a nápojů, ale citlivější jedinci mohou tento problém zaznamenat také ve chvíli, kdy si jdou lehnout. Návrat žaludečních šťáv totiž značně usnadňuje poloha vleže, což může pacientovi bránit ve spánku. Mezi charakteristické projevy pálení žáhy se přitom řadí například:

Jelikož kyselé žaludeční šťávy narušují povrch jícnové sliznice, dlouhodobé pálení žáhy může způsobit také vznik jícnového vředu či zhoubného nádoru. Lidé si pak někdy pálení žáhy pletou s infarktem myokardu, protože se často pojí s nepříjemným tlakem za hrudní kostí, a nezřídka se stává, že tento zdravotní problém imituje bolest hrudní páteře. [9, 10, 11, 12]

Co pomáhá na pálení žáhy?

Ještě než začnete zkoušet při pálení žáhy babské rady z internetu, v první řadě se zamyslete nad tím, co u vás tento nepříjemný pocit vyvolalo a zda by tomu bylo možné v budoucnu předejít. Konkrétní léčba pálení žáhy se pak vždy odvíjí od několika faktorů, jako je například intenzita obtíží, četnost, s jakou se objevují, nebo celkový zdravotní stav pacienta.

Příležitostné problémy se dají efektivně řešit pomocí volně dostupných přípravků na pálení žáhy, ale také změnou stravovacích návyků, zavedením režimových opatření nebo třeba pomocí některých bylinek. Déletrvající obtíže, které nejsou bezprostředně spojené s faktory životního stylu, byste ale v každém případě měli řešit se svým ošetřujícím lékařem.

Režimová opatření

Pokud si nevíte rady, jak na pálení žáhy vyzrát, v první řadě se zkuste zaměřit na celkovou úpravu jídelníčku a změňte některé ze svých návyků. Důležitý je především zdravý životní styl v kombinaci s pravidelným pohybem. Kromě toho dbejte na dodržování následujících opatření:

Jezte průběžně více jídel po menších porcích.

Nepřejídejte se, nehltejte a stravujte se pravidelně.

Po jídle si nelehejte, nepředklánějte se a nenoste nic těžkého.

Poslední pokrm si dopřejte nejpozději 4 hodiny před spaním.

Vyhýbejte se jídlům a nápojům, které vaše obtíže typicky způsobují.

Pokud vás trápí pálení žáhy ve spánku, podložte si hlavu, abyste byli výše.

Snažte se co nejvíce omezit kouření, konzumaci alkoholu a pití kávy.

Noste spíše volnější oblečení (žádné upnuté pásky či těsné kalhoty).

Babské rady na pálení žáhy

Jestliže vás výlet do lékárny zrovna dvakrát neláká a chtěli byste nejprve vyzkoušet, zda pálení žáhy odstraní i něco z vašich domácích zásob, můžete vyzkoušet třeba zázvorový čaj na pálení žáhy. Jako rychlá pomoc při pálení žáhy ovšem funguje také jedlá soda, citronová šťáva, jablečný ocet nebo česnek. Někteří pak doporučují na pálení žáhy mléko, ale to ve skutečnosti potíže jen zhorší.

Kromě toho můžete zkusit také bylinky na pálení žáhy, které se nejčastěji připravují ve formě čaje. Ty údajně snižují překyselení žaludku a potlačují zvýšenou tvorbu žaludečních šťáv. Patří sem hlavně:

heřmánek pravý,

máta peprná,

zeměžluč lékařská,

topolovka růžová,

kuklík městský,

fenykl.

Léky na pálení žáhy

Pokud nepomohou režimová opatření ani žádné babské rady, je načase vyzkoušet léky proti pálení žáhy, které se označují jako antacida. Tyto medikamenty pomáhají neutralizovat kyselé žaludeční šťávy, ale úlevu přináší spíše krátkodobě, takže s dlouhodobým pálením žáhy si většinou neporadí.

Kromě toho jsou dostupné také léky na pálení žáhy, které bývají založené na mechanismu blokování kyseliny chlorovodíkové. Sem patří blokátory histaminových receptorů v žaludku a dále pak inhibitory protonové pumpy. Obecně jsou pak medikamenty proti pálení žáhy dostupné v různých formách, jako jsou žvýkací tablety, kapky nebo tekuté suspenze. [13, 14, 15, 16, 17, 18]

Rennie

Nevíte si rady, jak na pálení žáhy vyzrát? V tom případě by se vám mohl hodit osvědčený přípravek ze skupiny antacid, který se nazývá Rennie. Obsahuje 96 žvýkacích tablet, jejichž konzumace přináší efektivní úlevu od pálení žáhy. Protože jsou dobře rozpustné, účinky nastupují velice rychle, takže se pacient začne cítit lépe již během 5 minut.

Lék na pálení žáhy Rennie funguje na principu neutralizace přebytečných žaludečních kyselin na vodu a další tělu přirozené látky. Snaží se tak vyřešit příčinu problému přímo v žaludku a zároveň zmírňuje nepříjemné symptomy, jako je pocit pálení v hrudi nebo v hrdle, pocit plnosti, nadýmání nebo i pocit na zvracení. Navíc je vhodný také pro těhotné či kojící ženy, ale nesmí se užívat dlouhodobě.

Maalox

Pokud hledáte, co na pálení žáhy opravdu pomáhá, za zkoušku jistě stojí také volně prodejný léčivý přípravek známý jako Maalox. V jednom balení najdete 40 žvýkacích tablet, které obsahují léčivé látky aluminii hydroxidum a magnesii hydroxidum. Mohou je přitom užívat dospělí pacienti a dospívající starší 15 let.

Přípravek Maalox efektivně snižuje kyselost žaludečního obsahu. Má totiž silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se nachází v lidském žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečních šťáv. Žvýkací tablety tedy fungují jako lék na pálení žáhy i další obtíže spojené s tímto zdravotním problémem, přičemž brání návratu kyselého žaludečního obsahu zpět do úst.

Talcid

Dalším způsobem, jak zastavit pálení žáhy, může být přípravek Talcid, který je vhodný pro dospělé a dospívající pacienty starší 12 let. Obsahuje 20 žvýkacích tablet s léčivou látkou hydrotalcitum, které přináší úlevu při pocitech plnosti, bolesti v nadbřišku a pálení žáhy. Neutralizují totiž žaludeční kyselinu a přispívají k ochraně žaludeční sliznice. V těhotenství by jejich užívání mělo být bezpečné, ale kojící ženy by se raději měly poradit se svým lékařem.

Gaviscon Liquid Peppermint

Jestliže vám nevyhovují prášky na pálení žáhy a hledáte jinou variantu, která vám přinese úlevu, můžete vyzkoušet tekutý přípravek Gaviscon Liquid Peppermint. Tato perorální suspenze je vhodná pro dospělé, dospívající a děti od 6 let věku, přičemž v některých případech ji mohou užívat i mladší děti, ale pouze na doporučení ošetřujícího lékaře.

Gaviscon Liquid Peppermint efektivně zmírňuje pálení žáhy a nepříjemné pocity v žaludku či za hrudní kostí. Jedná se o účinný lék proti symptomům, které u pacienta vyvolal návrat žaludečního obsahu do jícnu, ale pomáhá také lidem trpícím brániční kýlou nebo třeba zánětem jícnu. Navíc působí rychle a poměrně dlouhodobě.

Apo-Ome

Spousta lidí přemýšlí, co proti pálení žáhy pomáhá a jaký je nejlepší lék na pálení žáhy. Pokud máte stejný problém, sáhněte po přípravku Apo-Ome, který obsahuje 14 tobolek. Ten je určený pro pacienty trpící pálením žáhy, které má na svědomí návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, ale léčí i další obtíže, jako jsou problémy s trávením, záněty jícnu nebo také žaludeční a dvanáctníkové vředy.

Zdroje: heureka.cz, nemoci.vitalion.cz, healthline.com, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, nhs.uk, medicalnewstoday.com