Paracetamol může u dětí snížit účinnost očkování, zjistili Češi

Horečka je normální reakcí po očkování a často se objevuje po nějaké infekci, připomněli vědci v novém vydání britského lékařského časopisu The Lancet, které podle agentury AFP vyjde v sobotu. Někteří lékaři dávají dětem poměrně často paracetamol jako prevenci před horečkou.

Šéf Fakultní nemocnice v Hradci Králové Prymula vedl podle agentur výzkum na stovkách dětí. Jedna skupina dostávala preventivně paracetamol, druhá nikoli. Podle očekávání neměla většina dětí z první skupiny po očkování horečku. Ovšem imunitní odezva vakcíny, vyhodnocená podle koncentrace ochranných látek proti infekci či toxinům, byla naopak vyšší u dětí z druhé skupiny.

Zjištění si vyžaduje další vědecké ověření, ale preventivní používání paracetamolu by již nyní nemělo být systematické. Měly by se vždy pečlivě zvážit výhody a nevýhody tohoto kroku, usoudili autoři zprávy.

Podle komentářů amerického lékaře Roberta Chena a dalších odborníků je nyní potřeba zjistit, zda používání paracetamolu snižuje či nesnižuje ochranu očkovaných lidí, především proti přenosu pneumokoků.

Paracetamol je podle otevřené internetové encyklopedie Wikipedie léčivo, jež působí proti bolestem a zvýšené tělesné teplotě, není však protizánětlivé. Patří do indikačních skupin analgetikum a antipyretikum.