Parte VZOR ke stažení: co má obsahovat, co naopak ne a šablona ve Wordu

K sepsání parte se zpravidla přistupuje ve chvíli, kdy už je stanovený termín, tedy přesná hodina, den a místo posledního rozloučení. Zasílá se s dostatečným předstihem, aby byli pozvaní schopní se na událost náležitě připravit, uvolnit se z práce či si domluvit odvoz. Za pozůstalé přitom může po dodání podkladů parte vyhotovit i pohřební služba.
Co se dozvíte v článku
Co je parte?
Parte, označované také jako úmrtní nebo smuteční oznámení, slouží ke zpravení rodiny, přátel a známých o smrti bližního. Není úředním dokumentem, nýbrž sdělením, které je silně zakořeněno v české tradici a představuje důležitou součást smuteční etikety.
Současně se jedná o způsob, jak projevit úctu zesnulému, poskytnout lidem možnost se s ním naposledy rozloučit a informovat je o termínu pohřbu. Obvykle se nechává vytisknout a rodina ho poté rozesílá lidem, kteří zemřelého znali. Mimoto je možné ho vyvěsit na veřejném místě, rozeslat elektronicky či publikovat v tisku nebo na webu pohřební služby.
Co by mělo parte obsahovat?
Parte by mělo mít jasnou a přehlednou strukturu. Mezi jeho obvyklé náležitosti patří:
• úvodní verš, motto či citát,
• oznámení o úmrtí,
• jméno a příjmení zesnulého,
• datum úmrtí, případně i narození a věk zesnulého,
• termín, čas a místo posledního rozloučení,
• jména pozůstalých vystavujících smuteční oznámení.
Jak jsme již uvedli, nejedná se o právní dokument, a tedy do parte nemusíte zahrnovat všechny výše zmíněné údaje. Některé rodiny se rozhodnou pro velmi stručné oznámení, jiné dají přednost osobnějšímu textu doplněnému o fotografii, symbol či poděkování. Podstatné je především to, aby bylo v souladu s přáním rodiny.
Co se týče úvodního verše či motta, obvykle se umisťuje do horního rohu a vystihuje osobnost zesnulého. K jménu a příjmení je možné dodat titul zesnulé osoby, v případě žen jejich rodné příjmení nebo jméno nahradit přezdívkou. Kromě zmíněných náležitostí lze přidat i jakoukoli prosbu, týkat se může kupříkladu kondolencí nebo květin.
Vzor parte si můžete stáhnout zde.
Tento vzor připravila redakce zdravi.euro.cz. Šablonu si je možné stáhnout a doplnit do ní příslušné údaje, může ale také ostatním posloužit jen jako inspirace a podle libosti lze přizpůsobit konkrétní situaci a vztahu k zesnulému.
Jak sepsat parte?
Je ve zvyku parte ladit do černobílé, případně jemně barevného provedení. Text obyčejně nebývá příliš rozsáhlý, naopak se dbá na přehlednost a dobrou čitelnost. I zde zároveň platí, že v jednoduchosti je krása, příliš barev a ozdob by bylo spíše na škodu.
Smuteční oznámení by mělo být napsáno citlivě a srozumitelně. Není nutné přitom používat komplikovaná slova, spíše se snažte o to jasně a decentně sdělit, co se stalo a kde se bude konat poslední rozloučení.
Čemu se při psaní parte vyvarovat?
Z předešlého textu lze částečně vyvodit, čeho by bylo lepší se při psaní smutečního oznámení zdržet. Pojďme si nyní všechny tyto body stručně shrnout. Při tvorbě parte věnujte pozornost především následujícímu:
Délka textu: parte by mělo být přehledné, dobře čitelné a obsahovat jen nezbytné informace.
Správnost údajů: před tiskem je třeba zkontrolovat jméno a veškerá data včetně termínu pohřbu.
Grafika: měla by být střídmá, aby na sebe nestrhávala přílišnou pozornost.
Vyznění: je třeba zvolit vhodný tón, text by měl působit důstojně a citlivě.
Zdroje: weburny.cz, krematorium.cz, kvetinyexpres.cz