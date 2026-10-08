Menu Zavřít
Zdraví.euro.cz Domácí lékař

Parte VZOR ke stažení: co má obsahovat, co naopak ne a šablona ve Wordu

Dominika Nováková
8.10.2026
přidejte názor
kříž, svíce a smuteční kytice
Autor: Shutterstock.com
ručitel
MUDr. Daniel Petr | Odborný garant článku
MUDr. Daniel Petr

Parte je formálním způsobem, jak ostatní informovat o ztrátě blízké osoby, popřípadě je pozvat na poslední rozloučení s ní. Pro pozůstalé jde o náročnou a bolestnou záležitost, proto jsme pro tyto situace připravili vzor parte, který by dotyčným mohl ušetřit čas i starosti nad ním strávenými.  

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

K sepsání parte se zpravidla přistupuje ve chvíli, kdy už je stanovený termín, tedy přesná hodina, den a místo posledního rozloučení. Zasílá se s dostatečným předstihem, aby byli pozvaní schopní se na událost náležitě připravit, uvolnit se z práce či si domluvit odvoz. Za pozůstalé přitom může po dodání podkladů parte vyhotovit i pohřební služba.

Co se dozvíte v článku
  1. Co je parte?
  2. Co by mělo parte obsahovat?
  3. Jak sepsat parte?
  4. Čemu se při psaní parte vyvarovat?

Co je parte?

Parte, označované také jako úmrtní nebo smuteční oznámení, slouží ke zpravení rodiny, přátel a známých o smrti bližního. Není úředním dokumentem, nýbrž sdělením, které je silně zakořeněno v české tradici a představuje důležitou součást smuteční etikety.

Současně se jedná o způsob, jak projevit úctu zesnulému, poskytnout lidem možnost se s ním naposledy rozloučit a informovat je o termínu pohřbu. Obvykle se nechává vytisknout a rodina ho poté rozesílá lidem, kteří zemřelého znali. Mimoto je možné ho vyvěsit na veřejném místě, rozeslat elektronicky či publikovat v tisku nebo na webu pohřební služby. 

Co by mělo parte obsahovat?

Parte by mělo mít jasnou a přehlednou strukturu. Mezi jeho obvyklé náležitosti patří:

•    úvodní verš, motto či citát,
•    oznámení o úmrtí,
•    jméno a příjmení zesnulého,
•    datum úmrtí, případně i narození a věk zesnulého,
•    termín, čas a místo posledního rozloučení,
•    jména pozůstalých vystavujících smuteční oznámení.

Jak jsme již uvedli, nejedná se o právní dokument, a tedy do parte nemusíte zahrnovat všechny výše zmíněné údaje. Některé rodiny se rozhodnou pro velmi stručné oznámení, jiné dají přednost osobnějšímu textu doplněnému o fotografii, symbol či poděkování. Podstatné je především to, aby bylo v souladu s přáním rodiny.

Co se týče úvodního verše či motta, obvykle se umisťuje do horního rohu a vystihuje osobnost zesnulého. K jménu a příjmení je možné dodat titul zesnulé osoby, v případě žen jejich rodné příjmení nebo jméno nahradit přezdívkou. Kromě zmíněných náležitostí lze přidat i jakoukoli prosbu, týkat se může kupříkladu kondolencí nebo květin.

Parte vzor ke stažení

Autor: Redakce

Vzor parte si můžete stáhnout zde

Tento vzor připravila redakce zdravi.euro.cz. Šablonu si je možné stáhnout a doplnit do ní příslušné údaje, může ale také ostatním posloužit jen jako inspirace a podle libosti lze přizpůsobit konkrétní situaci a vztahu k zesnulému.

Jak sepsat parte?

Je ve zvyku parte ladit do černobílé, případně jemně barevného provedení. Text obyčejně nebývá příliš rozsáhlý, naopak se dbá na přehlednost a dobrou čitelnost. I zde zároveň platí, že v jednoduchosti je krása, příliš barev a ozdob by bylo spíše na škodu. 

Smuteční oznámení by mělo být napsáno citlivě a srozumitelně. Není nutné přitom používat komplikovaná slova, spíše se snažte o to jasně a decentně sdělit, co se stalo a kde se bude konat poslední rozloučení. 

Čemu se při psaní parte vyvarovat?

Z předešlého textu lze částečně vyvodit, čeho by bylo lepší se při psaní smutečního oznámení zdržet. Pojďme si nyní všechny tyto body stručně shrnout. Při tvorbě parte věnujte pozornost především následujícímu:

Délka textu: parte by mělo být přehledné, dobře čitelné a obsahovat jen nezbytné informace.
Správnost údajů: před tiskem je třeba zkontrolovat jméno a veškerá data včetně termínu pohřbu.
Grafika: měla by být střídmá, aby na sebe nestrhávala přílišnou pozornost.
Vyznění: je třeba zvolit vhodný tón, text by měl působit důstojně a citlivě.

Zdroje: weburny.cz, krematorium.cz, kvetinyexpres.cz

Kvíz týdne

Kvíz: Uhádnete, jaké nemoci se léčí těmito léky?
1/9 otázek
Spustit kvíz