Péče o dutinu ústní jako součást ošetřovatelské péče

SOUHRN: Péče o dutinu ústní je důležitou součástí ošetřovatelské péče. Na lůžkových odděleních se setkáváme s pacienty, kteří jsou schopni postarat se sami o hygienu dutiny ústní, ale také s pacienty, u kterých péči o dutinu ústní musíme vzít do svých rukou, popřípadě u těžce nemocných pacientů provést zvláštní péči o dutinu ústní.

Význam péče o dutinu ústní spočívá nejen v udržení čistoty zubů a dutiny ústní, zamezení zápachu z úst, ale také ve zvýšení pohody nemocného a zpříjemnění komunikace.

Péče o dutinu ústní u soběstačných pacientů

Soběstačný nemocný se o své hygienické potřeby zpravidla postará sám v koupelně, nebo jej do ní převezeme na sedačce či doprovodíme.

Péče o dutinu ústní u ležících pohyblivých pacientů

Tito pacienti si zuby vyčistí sami, musíme jim však připravit pomůcky k lůžku. Mezi tyto pomůcky řadíme: zubní kartáček, zubní pastu, emitní misku, kelímek s vodou nebo s ústní vodou.

Péče o dutinu ústní u ležících nepohyblivých pacientů

Nepohyblivým pacientům vyčistí zuby sestra. K výše uvedeným pomůckám si připravíme trubičku na pití. Pokud to dovolí zdravotní stav nemocného, upravíme jeho polohu pomocí podhlavního panelu do sedu. Pod krk přiložíme ručník. Zubním kartáčkem a pastou šetrně, ale důkladně čistíme zuby. Ústa si vyplachuje pacient pomocí trubičky, obsah zachytíme do emitní misky.

Péče o dutinu ústní u pacientů s umělým chrupem

U pacientů se zubní protézou je nutné dobře pečovat o hygienu dutiny ústní, protože se zde povlak tvoří ve zvýšené míře. Často pod protézou zůstávají zbytky jídla, které vyvolávají kvašení a způsobují zápach z úst. Zubní protézy jsou vyrobeny z materiálů, které mohou vyschnout a hrozí jim následná deformace. Po vyjmutí z úst je tedy potřeba vložit zubní protézu do čisté vody nebo čisticího roztoku. Zubní protézy vyžadují podobnou péči jako vlastní zuby – po každém jídle je třeba vypláchnout ústa vodou. Minimálně jednou denně je pak potřeba omýt zubní protézu proudem vody a měkkým kartáčkem ji očistit od zbytků jídla a dalších nečistot, jako je například zubní plak. Pokud si nemocný nemůže umělý chrup vyčistit sám, provede péči o chrup sestra. Zubní náhradu vyjme pomocí mulových čtverců, vloží do emitní misky, vyčistí protézu kartáčkem se zubní pastou pod tekoucí vodou. Protézu do úst vracíme až po důkladném vypláchnutí dutiny ústní – ústní vodou, např. Listerinem. Zajistíme, aby si pacient na noc zubní protézu vyndal, očistil a vložil do sklenice s vodou. Zubní protézy by se neměly volně odkládat na noční stolek či do zásuvky. Vždy by se měly dávat do krabičky nebo do buničité vaty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zvláštní péče o dutinu ústní

Zvláštní péče o dutinu ústní provádíme u těžce nemocných, u nemocných v bezvědomí, u nemocných s horečnatým onemocněním a u nemocných s chorobami dutiny ústní. Obvykle ji provádíme podle potřeby či každé 2–4 hodiny. Pomůcky: sklenice s ordinovaným roztokem – borová voda, 3% peroxid vodíku, bylinné tinktury, dřevěné ústní lopatky, sterilní tampony, sterilní štětičky, zahnutý peán, 2 emitní misky, zvlhčené štětičky, baterka, prostředek k ošetření rtů, rukavice, ručník.

Postup: Umyjeme si ruce a vše potřebné si doneseme k lůžku. Je-li nemocný při vědomí, během péče o dutinu ústní s ním po celou dobu komunikujeme a dáváme mu pokyny ke spolupráci. Tam, kde to zdravotní stav dovolí, zvedneme polohovací panel do sedu a pod krk mu dáme ručník. Pomocí ústní lopatky a baterky šetrně zkontrolujeme stav dutiny ústní. Do nádoby s ordinovaným roztokem namočíme několik tamponů, vždy jen tolik, kolik budeme potřebovat. Za pomoci peánu a na něm uchyceném tamponu vyčistíme jazyk, a to od kořene ke špičce, vytíráme patro, tvářovou sliznici a nakonec vestibulum dutiny ústní od zadních stoliček dopředu, má-li nemocný chrup, má zuby skousnuté. Štětičkami vyčistíme plošky zubů. Na rozpraskané rty je dobré použít jelení lůj nebo vazelínu. Po výkonu se postaráme řádně o pomůcky. Upravíme polohu pacienta a provedeme záznam do ošetřovatelské dokumentace o výkonu – péče o dutinu ústní.

Onemocnění zubů a dutiny ústní

Onemocnění zubů a dutiny ústní patří mezi častá (většinou), avšak nezávažná onemocnění. Onemocnění mají často souběh anebo návaznost na nemoci kožní a onemocnění cest dýchacích a polykacích, nebo jsou projevem infekcí, alergií, prekanceróz či nádorů nebo symptomem řady interních, neurologických a dalších onemocnění.

Vybraná onemocnění dutiny ústní:

* Infekční záněty – gingivitis (zánět sliznice dásní), stomatitis (zánět dutiny ústní), cheilitis (zánět rtů),

* puchýřnaté dermatózy,

* nehojící se vředy,

* prekancerózy.

Změny barvy sliznice

Známky anemie můžeme sledovat nejen na spojivkách, ale také na měkkém patře. Žlutavé zbarvení na hranici tvrdého a měkkého patra můžeme sledovat u jaterní insuficience, u oběhových poruch je patrné cyanotické zbarvení na bukální sliznici, rtech i na jazyku. Intoxikace kovy se projevuje barevnými změnami na sliznici dásní. Barevné pigmentace na kůži a někdy i na sliznicích byly pozorovány též po léčbě cytostatiky a po hormonální antikoncepci.

