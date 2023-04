Péče o intimní partie těla

Prostředí ženských pohlavních orgánů má zvláštní biochemické složení, založené na křehké rovnováze mikroflóry, které je chrání před infekcemi. Kyselé prostředí v rozmezí 3,5– 4,5 pH hubí bakterie, které kyselejší pH nesnesou. Vše souvisí s ženským hormonem estrogenem ovlivňujícím hladinu glykogenu v poševní sliznici, jenž podporuje růst laktobacilů. Pokud dojde ke změně na úkor laktobacilů, mohou se škodlivé mikroorganismy přemnožit, což se stává i při používání zásaditých mýdel a sprchových gelů, jež kyselé prostředí neutralizují. K narušení rovnováhy dochází i při menstruaci, mení se v těhotenství a klimakteriu, ovlivňuje ho pohlavní styk, pokud partner nepoužívá kondom.

Rizikové faktory

Ke vzniku nemocí, které vyvolává přemnožení škodlivých organismů v intimních partiích, přispívá: • teplé a vlhké prostředí, například pokud žena zůstane dlouho v mokrých plavkách, • upnuté, neprodyšné spodní prádlo a oblečení ze syntetických materiálů, • nedostatečné mytí, nebo naopak mytí časté, avšak nevhodnými přípravky, • časté koupání v chlorované vodě bazénů, • časté koupání v přírodě, především v rybnících a řekách, • dlouhý interval ve výměně menstruačních tamponů, • nedostatečný pitný režim, • dlouhodobé užívání antikoncepce, • léčba kortikosteroidy, imunosupresivy a antibiotiky, • vyšší příjem „prázdných“ kalorií, obezita, • vysoké hladiny glukózy a diabetes, • stálý nedostatek pohybu, • stres, fyzická a duševní únava, vyčerpání, • poruchy imunity.

Co může následovat

• Vaginální (poševní) mykóza (plíseň) – kvasinková infekce nebo kandidóza je nejčastějším onemocněním, zejména v létě. Způsobují ho kvasinky (především druh Candida albicans), které jsou přítomny v organismu každého člověka. S ostatními bakteriemi žijí v rovnováze a nepůsobí problémy do doby, než se vyskytnou rizikové faktory. Vaginální mykóza se projevuje svěděním, bílým tvarohovitým výtokem, pálením a bolestí při močení a pohlavním styku, v závažných a dlouho neléčených případech také zarudnutím pochvy a otokem rodidel. Podle statistik postihuje toto onemocnění v České republice až 75 procent žen a dívek, z čehož 45 procent jím trpí opakovaně. Předpokládá se, že ženy s opakovanými mykózami mívají problémy s „lokální“ imunitou. Dalším důvodem potíží může být to, že spóry plísně přežívají pod předkožkou jejich partnera, aniž by u něho vyvolávaly jakékoli potíže. Nechráněným pohlavním stykem se tak vracejí zpět k ženě.

• Infekční zánět pochvy (bakteriální kolpitida) – další časté onemocnění, kterým trpí hlavně sexuálně aktivní ženy, protože mnohé z bakterií, které ho způsobují, se přenášejí pohlavním stykem. Jedná se o zánět vyvolaný přemnožením mikroorganismů v poševním prostředí, například streptokoky, stafylokoky, enterokoky a E.coli.

• Trichomoniáza – způsobuje ji bičenka poševní (Trichomonas vaginalis). Tento prvok patří k nejčastějším pohlavně přenosným chorobám, přesto o jeho přítomnosti v těle mnoho lidí ani neví. Způsobuje u ženy zánět s pěnivým, žlutozeleným výtokem. Nejnovější výzkumy odhalily, že požírá zdravé buňky okolních tkání, zvyšuje riziko nákazy dalšími pohlavními chorobami i riziko přenosu rakovinotvorných buněk. Kvůli přítomnosti bičenky tak může u ženy propuknout třeba rakovina děložního hrdla, u muže rakovina prostaty.

Po návštěvě gynekologa

U kvasinkové infekce může být k léčbě nejprve použita kombinace vaginálních krémů a proplachů, které sníží nepříjemné svědění, na noc pak zavádění poševních tablet nebo čípků. Pokud tyto prostředky nepomohou, využije zpravidla gynekolog k léčbě antimykotika, u zánětu pochvy antibiotika. Při opakovaných vaginálních mykózách pomáhá podpůrná léčba enzymy (např. Wobenzym), která také zvyšuje účinnost antibiotik u bakteriálních zánětů. Na onemocnění je důležité ihned upozornit partnera a dbát na zvýšenou hygienu. Během onemocnění je zapotřebí přežehlit po vyprání kalhotek jejich klín horkou žehličkou a zničit tak spóry kvasinek, které se běžnou teplotou nezahubí. Trichomoniázu léčí gynekologové speciálními léky.

Samozřejmá hygiena

V minulosti byla hygiena podmíněna dostupností hygienických prostředků a sociální příslušností ženy.

Se začátkem domácí výroby mýdla se i v chudších domácnostech začala hygiena rozvíjet a postupně také přibývalo prostředků k jejímu udržování. Do minulého století byly součástí ženské hygieny i tradiční poševní výplachy, přestože to znamenalo zničení laktobacilů a přemnožení kvasinek nebo bakterií. Nyní je běžné pravidelné denní sprchování i využívání bidetů.

K mytí intimních partií doporučují odborníci užívat raději gely a emulze, které při sníženém pH nedráždí sliznice a obsahují kyselinu mléčnou, aby byla zaručena fyziologická rovnováha a obranyschopnost. Na pomoc ženám je tu intimní kosmetika. Vhodné je s sebou nosit i balení vlhčených kapesníčků, obsahujících kyselinu mléčnou, které pomohou v nečekaných situacích, před návštěvou gynekologa, při menstruaci, před pohlavním stykem a po něm nebo k hygieně mimo domov.

Mnohé nabízené prostředky jsou obohacené o avokádový nebo tea-tree olej, o výtažky z aloe vera či ze šalvěje, o panthenol, quinou (merlík čilský), chlorexidin (působící proti bakteriím, plísním a kvasinkám) a další látky. Mají za úkol posílit antibakteriální, antimikrobiální, antimykotické a protizánětlivé účinky a zvýšit obranyschopnost.

Díky obsahu kyseliny mléčné, která posiluje rozmnožování laktobacilů ve vaginální mikroflóře, lze obnovit její přirozenou rovnováhu a docílit stabilního „správného“ prostředí intimních partií.

Onemocněním předcházet Kromě pravidelné intimní hygieny lékaři doporučují nošení prodyšného, absorpčního spodního prádla, obzvlášť v teplém počasí. Na jeho praní nepoužívat zásaditá a parfemovaná mýdla ani silné prací prášky. Nedopřávat si příliš často dlouhé koupele plné pěny, ale raději dávat přednost sprchování.

Určitá nebezpečí přináší používání veřejných toalet, pokud si žena sedne na prkénko, mykózám se daří také v teple a vlhku společných sprch, šaten či saun. Důležitá je i skladba stravy, protože cukr je živnou půdou pro kvasinky a jiné nežádoucí mikroorganismy. Velmi významnou součástí prevence všech gynekologických problémů jsou pravidelné návštěvy gynekologa.