Péče o nemocného s komplikovanou cholecystektomií

SOUHRN

Laparoskopické výkony jsou dnes běžně prováděny na všech chirurgických pracovištích. Jejich výhodou je snížení operační zátěže, pooperační bolesti a redukce časných i pozdních komplikací. Dále pak rychlá mobilizace a rekonvalescence, kratší pobyt v nemocnici, dobrý kosmetický vzhled a krátká pracovní neschopnost. V kazuistice se dozvíte, jak probíhá péče, pokud vzniknou komplikace.

SUMMARY

Laparoscopic procedures are commonly used at all surgical facilities. Their advantages include less difficulty, decreased postoperative pain and reduced both early and late complications. Further advantages are faster mobility and recovery, shorter hospital stay, good cosmetic results and short sick leave. The case study presents what care is needed in case of complications.

Anamnéza: nemocný byl přijat pro šest let trvající cholelitiázu. V srpnu 2005 prodělal akutní cholecystitidu - pro stenózu v oblasti junkce cystiku zaveden stent (stenóza hodnocena jako zánětlivý infi ltrát).

Nemocný byl přijat na standardní chirurgické oddělení a po předoperační přípravě zařazen do operačního plánu na další den. Na naši chirurgickou JIP byl předán v poledních hodinách po operačním výkonu, kdy operatér provedl pro nepřehledný terén konvertovanou cholecystektomii. Nemocný byl afebrilní, fyziologické funkce v normě. Stěžoval si na výrazné bolesti, které neustávaly ani po podání analgetik. Nemohl se spontánně vymočit, proto se zavedl permanentní močový katétr.

1. pooperační den: pacient febrilní – odebrána hemokultura, pro nízkou diurézu naordinováno diuretikum, pro bolesti podány opět maximální dávky analgetik.

2. pooperační den: z operační rány vypuštěna hnisavá retence – stěr na bakteriologické vyšetření, nasazena antibiotika. Pro nízkou diurézu znovu podána diuretika a objednáno sonografi cké vyšetření břicha (bez patologického nálezu) a rtg srdce a plic (pod pravou bránicí kolekce plynu).

3. pooperační den: pacient subfebrilní, při kontrolním rtg srdce a plic zjištěn výpotek vpravo a zánětlivé změny nad levou bránicí – zvýšeny dávky antibiotik. Ve večerních hodinách si nemocný stěžuje na pocit plnosti a nauzeu. Má tachykardii. Zavádíme nazogastrickou sondu a během dvou hodin odsáváme více než 4000 ml atonického žaludečního obsahu. Z operační rány vytéká purulentní tekutina. Jeden operační steh rozvolněn, provedeny výplachy operační rány. V okolí rány pozorujeme fl egmonu.

4. pooperační den: z bakteriologické laboratoře hlášen nález klostridií v operační ráně. Upravena antibiotická léčba a zaveden zvýšený hygienický režim na odděleném boxu. Vzhledem k bakteriálnímu nálezu byl indikován k oxygenoterapii v barokomoře. Při převazu rány lékař rozpustil kožní stehy a evakuoval zapáchající absces. Flegmona v okolí operační rány postupuje až k pravému stehnu.

5. pooperační den: pacient subfebrilní, subjektivně se cítí lépe, opět hyperbarická oxygenoterapie.

6. pooperační den: provedeno CT vyšetření mediastina (zjištěn subfrenický absces a pravostranný fl uidothorax a atelektáza). Revize operační rány v celkové anestezii (do rány vloženy operační roušky s H2O2) a drenáž pravého hemithoraxu na aktivním sání.

7. pooperační den: pacient opět febrilní -odebrána hemokultura, pro melénu objednána urgentní gastrofi broskopie (na pyloru a bulbu duodena potvrzeny četné ulcerace kryté fibrinem). Nasazena antiulcerózní léčba. Infi ltrát okolí rány v regresi.

8. pooperační den: odebrána opět hemokultura pro febrilie. Při kontrolní gastrofi broskopii zavedena výživná nazojejunální sonda. V celkové anestezii na operačním sále odstraněny z operační rány roušky a provedena resutura rány.

9. pooperační den: pro pokračující teploty změna antibiotik podle citlivosti.

10. pooperační den: subfebrilní. V nočních hodinách 2krát meléna. Otok a zarudnutí v pravé polovině břicha minimální.

11. pooperační den: hemoglobin klesl na 54 g / l, podány 4 jednotky krve a 2 jednotky plazmy, při gastrofi broskopii proveden opich ulcerace na bulbu duodena Adrenalinem 1:10 000 jednotek.

12. pooperační den: afebrilní, 2krát meléna, podány dvě jednotky krve a jedna plazma.

13. pooperační den: pro pokračující krvácení provedena operace, kdy byl odstraněn stent (zaveden v srpnu 2005), sutura ulcerace, vydrénování podjaterního prostoru a zavedení letmého drénu do žlučových cest. Po operaci provedený kontrolní rentgenový snímek srdce a plic – potvrdil zmenšení výpotku a rozvinuté plíce. Zrušeno aktivní hrudní sání, drén uzavřen.

14.-18. pooperační den: pokračující teploty a opětovné odebrání hemokultury. Změny v ATB léčbě podle citlivosti. Po kontrolním rtg srdce + plíce odstraněn hrudní drén.

19. pooperační den: odstranění nazojejunální sondy a břišních drénů, ponechán pouze letmý drén, febrilní TT přetrvává.

20. pooperační den: pro přetrvávající teploty odstraněn permanentní močový a centrální žilní katétr (zaslán na bakteriologické vyšetření) a zaveden periferní žilní katétr.

22. pooperační den: teploty přetrvávají. Na CT břicha popisován drobný absces v biliárních cestách, proto naordinován proplach žlučového drénu antibiotiky podle citlivosti. Znovu zaveden centrální žilní katétr.

24. pooperační den: alergická kožní reakce na ATB – podána antihistaminika. Změna ATB léčby, kožní vyšetření.

25. pooperační den: pacient afebrilní, operační rána klidná, letmý drén odvádí minimum.

27. pooperační den: pacient se cítí dobře, letmý drén uzavřen (nemocný toleruje bez obtíží).

Operační rána klidná, překlad na standardní chirurgické oddělení.

Nemocnému byl 29. pooperační den odstraněn letmý drén a 31. pooperační den byl propuštěn do domácího ošetřování.

Ošetřovatelská péče

Během hospitalizace nedošlo u pacienta v takto závažném stavu ke vzniku dekubitů. V rámci hodnocení podle stupnice Nortonové provádíme preventivní opatření a řídíme se ošetřovatelským standardem Ústřední vojenské nemocnice: antidekubitní pomůcky – aktivní a pasivní matrace (možnost zapůjčení v depu centrální sterilizace), polohování; péče o kůži (např. kosmetika Menalind); úprava lůžka (napínací prostěradla); sledování stavu výživy a hydratace (nutriční skóre).

Tato kazuistika dokazuje, že i odborně provedené operační výkony a následná kvalitní pooperační péče nemůže garantovat zcela bezproblémový průběh hospitalizačního období.

O autorovi: Monika Mátlová Milena Špůrová Chirurgická klinika, JIP, 2. LF UK a ÚVN, Praha (milspu@quick.cz)