Péče o pacienta po aortokoronárním bypassu

Pacient prováděl denně dechová cvičení a pod dohledem rehabilitační sestry mu byly podávány inhalace. Provádělo se EKG a měření fyziologických funkcí. Pacient užíval léky ze skupin, jako např. betablokátory, ACE inhibitory (ACEI), blokátory vápníkových kanálů, hypolipidemika, antikoagulancia, antiulceróza, bronchospasmolytika. Prováděla se ranní a večerní vizita, denně byla použita biolampa a následné ošetření jizev.

1. den (příjem): U pacienta nastala recidiva flutteru síní nepravidelně blokovaného, došlo ke sklonu k pomalé TF komor, přes den 40–60 pulzů za 1 min. V noci 34–45 pulzů za 1 min. Přes den TT 37,4 °C, TK 140/80. Pacient se cítil unavený, přes den spal. Neudával žádné obtíže.

2. den: Opakovaně provedena (pacient byl nalačno) overdrive stimulace (jícnovou elektrodou), ale bez úspěchu – stále přetrvával flutter síní s TF komor 50/min. TK před stimulací 130/70, TF 50‘, TK po stimulaci 120/70, TF 68‘. Zavedena intravenózní kanyla, podána 5% glukóza 250 ml + 2 amp Cordarone (celkem 300 mg) intravenózně na 2 hodiny.

Přes den TT 37,2 °C. Pacient se cítil zcela dobře po celý den. V tento den provedeno ECHO – parasternálně snížená vyšetřitelnost při klenutém hrudníku. Kolísání plnění LK při flutteru síní, EF 70 %.

3. den: Diskrétní perikardiální třecí šelest, který odeznívá. Aplikován byl Atropin 0,5 mg s. c. pro sníženou TF 39/min., TT 36,4 °C, TK 120/70. Pacient se cítil dobře, spal. Toho dne byl nácvik chůze okolo budovy v doprovodu rehabilitační sestry.

4. den: Na EKG byl nepravidelně blokovaný flutter síní, TK 120/70, TF 50‘, TT v normě, perikardiální třecí šelest. Intravenózní kanyla byla pacientovi vyjmuta. Cítil se dobře, opět chůze okolo budovy.

5. den: Na EKG přetrvával flutter síní, TK 120/70, TF 78‘, TT v normě. Pacient neudával žádné obtíže.

6. den: TK 120/70, TF v 1 hodinu ráno 40‘, jinak byl pacient bez obtíží. I nadále afebrilní.

7. den: Pacient je bez obtíží, TK 130/75, TF 46‘, provedeno INR (international normalization ratio), výsledek byl 4,0 (bez podání Warfarinu).

8. den: V 6 hod. TK 110/60, TF 40‘. Pacient byl přeložen pro sníženou TF k hospitalizaci na specializované pracoviště do Institutu klinické a experimenální medicíny v Praze pro EKV. Kardiopulmonálně stabilizován, afebrilní.

9. den: V IKEM provedena úspěšně EKV. Pacient se vrátilz IKEM do Centra časné rehabilitace, rytmus sinusový 52‘, TK 110/60, TT 37,2 °C. Cítil se dobře, dodržoval klid na lůžku. Dýchání bylo bez vedlejších fenoménů, jizvy byly klidné s projevy hojení.

10. den: Pacient byl odpojen od monitoru, měl sinusový rytmus, TK 120/70, TF 58‘, TT 36,4 °C. Cítí se výborně. Provedeno INR – 5,19. Byl přeložen na hotel G-REX. V dalších dnech pacient docházel pravidelně na vizitu a EKG, byl mu nasazen EKG Holter, kde byl zjištěn sklon k sinusové bradykardii, více v noci, místy funkční stahy, provedena Spirometrie a INR vyšetření.

Během lázeňské léčby podstoupil pacient uhličité a perličkové koupele, masáže klasické, reflexní a podvodní, plynové injekce, skupinové LTV 25 W, tréninkové ERGO 25 W, skupinovou chůzi, inhalace, osvěcování operačních ran biotronovou lampou. Byl poučen o rizikových faktorech aterosklerózy.

Pomoc rodiny

Pacient získal dostatek informací již v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny, kde podstoupil operaci. Nejhůře se cítil – po psychické stránce – u nás v Centru časné rehabilitace, když měl flutter. Pravidelné návštěvy rodiny mu psychicky velmi pomáhaly. Výrazné zdravotní obtíže neudával, nevyžadoval analgetika ani sedativa. S pobytem u nás i v hotelu G-REX byl velmi spokojený, procedury zvládal bez problémů. Průměrná TF u pacienta byla 65/min. a TK 130/70. Hned po přeložení na hotel G-REX se pacient denně procházel po okolí. První delší trasu ušel v délce deseti kilometrů, z toho 100 m běžel. Za dobu pobytu v lázních pacient ušel asi padesát kilometrů.

Těší se na veslování

Dva dny před koncem lázeňského pobytu vypadal velmi spokojeně a rád o něm vyprávěl. Byl poučen o dodržování nízkocholesterolové a warfarinové diety a o pravidelných kontrolách TK, INRa lipidogramu u kardiologa. Asi za tři týdny byl na chirurgické kontrole v IKEM. Plánuje, že se bude v budoucnu opět věnovat svému oblíbenému sportu – veslování.

SOUHRN

Pacient nastoupil 8. den (6. září 2005) po aortokoronárním bypassu léčení u nás, v Centru časné rehabilitace, kde zůstal deset dní. Hospitalizace byla na jeden den přerušena pro EKV (elektrickou kardioverzi), která byla provedena na specializovaném pracovišti v IKEM. Po propuštění z centra nastoupil lázeňskou léčbu v hotelu G-REX, která trvala osmnáct dní. Lázeňský pobyt ukončil 3. října.

SUMMARY

The patient was admitted on the 8th day, 6 September 2005, after being treated for aorto-coronary bypass in the Center of Early Rehabilitation. The hospitalization was interrupted for one day when the patient underwent electro cardioversion at specialized department in IKEM. After the discharge from the center the patient started spa treatment in the hotel G-REX. The treatment lasted 18 days and ended on the 3rd October.

O autorovi: Kateřina Marešová, Centrum časné rehabilitace, Lázně Poděbrady (maresova.k@seznam.cz)