Péče o pacienta po implantaci totální endoprotézy z pohledu fyzioterapeuta

SUMMARY

This work deals with rehabilitation care after total hip replacement. The main aim of the post-surgery treatment is to reach the maximum self sufficiency of the patient.

Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu a následná cílená rehabilitace je úspěšným procesem, který poskytuje ústup bolesti, zvýšení hybnosti a zlepšení míry tolerance pro běžné denní aktivity.Implantace totální endoprotézy (TEP) se provádí v důsledku strukturálních kloubních změn, které vedou k bolestem, omezení pohybu a poruše stability. Souvisí s tím i svalová patologie a porucha řízení pohybu. Nociceptivní aferentace z oblasti kloubu vytváří svalový kloubní vzorec, který částečně mění postavení a rozsah hybnosti v kloubu.

Předoperační edukace: Před operací nacházíme zkrácené adduktory, flexory a zevní rotátory a oslabené extenzory a abduktory kyčelního kloubu. Dále nestejnou délku DKK související s postižením a změnou postavení kyčelního kloubu a vedoucí k šikmému postavení pánve. Přetěžování přechodových úseků páteře vede ke vzniku adaptační skoliózy. Hlavním úkolem léčebné RHB před operací je ovlivnění svalové dysbalance, udržení, ev. zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti, výcvik důležitých pohybových stereotypů.





V této fázi je důležitá spolupráce mezi fyzioterapeuty a sestrami. Pacient by měl dostávat opakovaně jednotné informace od zdravotníků, které si lépe zapamatuje a využije v pooperační fázi. Před operací pacient nacvičuje celkové kondiční cvičení, izometrickou kontrakci gluteálních svalů a musculus quadriceps femoris, sed a chůzi s berlemi. Edukace a psychologická příprava jsou nedílnou součástí této fáze. Je výhodou, pokud pacient dbá na udržení své hmotnosti a případně se snaží o její redukci.

Časná léčebná RHB po operaci: Hlavní úkoly časné léčebně RHB po operaci jsou prevence tromboembolických komplikací, bronchopneumonií a dekubitů, vertikalizace pacienta, zvyšování rozsahu pohybu a svalové aktivace, snaha o dosažení maximální míry soběstačnosti v běžné činnosti. Důležitý je individuální přístup a navázání vhodného emočního kontaktu s pacientem. Pro prevenci tromboembolických komplikací je nutné bandážování DKK, podávání antikoagulancií a antiagregancií podle indikace lékaře. Úkolem fyzioterapeuta je nácvik cévní gymnastiky, dechová cvičení a včasná mobilizace pacienta.

Těsně po operaci limitují pohybovou terapii a vertikalizaci pacienta bolest a otok operační rány. Ke zmírnění bolesti se používá například lokální kryoterapie. Vhodná je manuální lymfodrenáž. Důraz by měl být kladen na prevenci a eliminaci luxačních rizik, proto se operované DK polohují do abdukce, lehké vnitřní rotace a flexe. Vhodné jsou polohovací pomůcky -abdukční klíny či derotační botičky.

Součástí RHB je ošetřování jizvy po extrakci stehů, nejčastěji se využívají tlakové masáže, měkká technika nebo je vhodné aplikovat laseroterapii, kterou vždy ordinuje lékař. Pro zvyšování rozsahu kloubní pohyblivosti se v prvních dnech po operaci využívá aktivní cvičení s dopomocí a poté (podle možností a schopností pacienta) přecházíme na cvičení aktivní. Pacient by se měl vyhýbat pohybům vedoucím k luxaci TEP kyčelního kloubu při cvičení i při běžných aktivitách.

Důležitý je nácvik správného stereotypu chůze po rovině i po schodech, který závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta, většinou se však s chůzí po rovině začíná 2. pooperační den. Zátěž operované DK určuje operatér. Pacient se učí chodit v prvních dnech nejčastěji v chodítku, pokračuje o francouzských berlích, využívá se nejčastěji třídobá chůze. Je důležité dbát na výšku berlí a stabilní pevnou obuv.

Před odchodem z nemocnice by měl být pacient opakovaně poučen o domácím režimu a zásadách, které musí dodržovat. Antiluxační postavení DK je lehká abdukce a vnitřní rotace kyčle. Je vhodné poučit i rodinné příslušníky a vybavit pacienta písemnými informacemi, které tyto zásady zahrnují. Pro usnadnění běžných denních aktivit je někdy nutné provést úpravy v bytě, které by měly být připraveny ještě před návratem pacienta z nemocnice. Je to např. nainstalování madel na záchod, k vaně nebo sprchovému koutu a protiskluzové podložky. Na toaletu je vhodný nástavec, aby nedocházelo k nadměrné flexi v operovaném kyčelním kloubu. Dále např. využití navlékačů ponožek, dlouhých obouvacích lžic, různých podavačů atd.

Následná léčebná RHB: Následná léčebná RHB je období od propuštění pacienta z nemocnice, kdy pacient cvičí samostatně doma podle návodu z operačního oddělení, nebo je přijat na rehabilitační lůžkové oddělení a pokračuje v nastaveném programu. Ve většině případů absolvuje lázeňskou léčbu. K uvolnění endoprotézy může přispět řada rizikových faktorů, o kterých by měl být pacient informován. Je to především obezita, předčasné zatěžování, dlouhodobé nadměrné přetěžování a mechanické namáhání operované končetiny.

Zásady chování pacienta

Nekřížit DKK, neohýbat operovaný kloub více než do pravého úhlu (ani na toaletě), nesedat do hlubokého křesla, na židli použít polohovací podložku, neshýbat se a nepředklánět (použít speciální podavač či přivolat pomoc). Vleže při přetáčení používat abdukční polohovací klín. Dodržovat poze doporučenou zátěž operované DK, výhodná a názorná pro pacienta je její kontrola na dvou nášlapných vahách. Pro chůzi používat pohodlnou, pevnou a neklouzavou obuv bez podpatku. Nezvedat nataženou DK nad podložku (tlak na jamku kyčelního kloubu). Řídit automobil může pacient nejdříve tři měsíce po operaci, jako spolujezdec může jezdit ihned, ale s dodržením zásad bezpečného sedu. Ze sportů jsou vhodné spíše rekreační sporty (plavání, chůze, jízda na kole, pozor na pády). Správná fyzioterapie zlepší pohyb v kloubu, svalovou sílu a chůzi. Cílem péče je dosažení co největší soběstačnosti pacienta, důležitý je individuální přístup a vhodná edukace.

LITERATURA Léčebná rehabilitace po totálních endoprotézách velkých kloubů. Pauch, Z. Rehabilitace a fyzikální lékařství č. 1/2002, str. 5–11. Endoprotéza kyčelního kloubu: průvodce pacienta obdobím operace, rehabilitací a dalším životem. Sosna, A., Pokorný, D., Jahoda, D. Praha, Triton 1999. Základy ortopedie. Sosna, A., Vavřík P., Krbec, M. a kol. Praha, Triton 2001. Stabilita endoprotézy a luxační riziko v rehabilitaci kyčelních náhrad. Mikula, J. Rehabilitácia, č. 1/2002, str. 9–27.

Mgr. Šárka Morkesová Svatava Urbancová, Rehabilitační klinika, FN Hradec Králové (sarka.morkesova@post.cz, urbansva@fnhk.cz)