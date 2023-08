Péči o nohy není radno podceňovat

V prvním dílu se budeme věnovat péči o nohy… Jsou-li zdravé, nebolí, neotékají, cítíme se výborně a práce nám jde pěkně „od ruky“, úsměvy, které pacienta potěší a pohladí, rozdáváme na všechny strany. V opačném případě je celodenní pracovní kolotoč něčím jako boj o přežití, kdy hodiny tlačíme očima a nemůžeme se dočkat chvíle, kdy nás vystřídá kolegyně. No není to pravda? Povolání zdravotníka, zvláště sestry, je bezesporu náročné. Vyžaduje – kromě jiného – určitě dobrou fyzickou kondici a s ní, přiznejme si to, zdravé nohy.

Kdybychom měli poctivě spočítat všechny ty kroky, které nachodí či naběhá sestřička během služby na oddělení nebo i hodiny strávené vstoje na operačním sále a u lůžek pacientů, nebude jistě žádným překvapením, když v součtu dostaneme výkon, který odpovídá tréninkové dávce špičkového sportovce. A není výjimkou, že nás i mladé, zdravé a trénované nohy zradí právě ve chvíli, kdy to nejméně očekáváme a potřebujeme. Při náročné práci totiž bolest zprvu ani necítíme a počínající problém prostě nevnímáme.

Jak tedy dosáhnout toho, aby se vám v práci lépe chodilo a celkově snadněji pohybovalo, a především abyste domů ze služby odcházely méně unavené a s „lehčíma“ nohama? Tuto otázku jsme za vás položili ředitelce kosmetické firmy RYOR, ing. Evě Štěpánkové. Péči o nohy někteří dost často podceňují, resp. ji neřeší, a to až do chvíle, kdy začnou nohy opravdu „stávkovat“.





Moderní kosmetika dnes již naštěstí nabízí vysoce kvalitní přípravky, které díky svému složení a jednoduché aplikaci pomohou jak v prevenci, tak při řešení nepříjemných komplikací. Unaveným, bolavým či oteklým nohám lze tak nejen při pravidelné péči předejít, ale rychle a účinně si také od těchto nepříjemných pocitů odpomoci.

Kosmetické přípravky, například právě přírodní bylinné produkty, se tak mohou stát pohotovým a spolehlivým řešením pro ty z vás, kteří si dobře uvědomují význam nohou, jejich celoživotní funkci, nutnost a zásady péče o ně apod. Budeme-li se nyní věnovat základní péči o nohy, ráda bych zmínila několik typů produktů, vhodných k běžné péči o nohy a jejich pokožku.

Kdykoli během dne se vyplatí mít pohotově po ruce například bylinný balzám k péči o nohy s obsahem přírodních složek, jako jsou např. mentol, extrakt ze šalvěje, měsíčku lékařského nebo jehličnanů. Všechny jmenované složky poskytují nohám rychlou úlevu a regenerační účinky. Díky své konzistenci se přírodní balzámy snadno aplikují a rychle vstřebávají.

Jako prevenci proti otokům bych doporučila mimořádně účinný chladivý bylinný gel na unavené nohy. Gelovitá konzistence a obsažené přírodní bylinné složky (v běžné prodejní síti můžete např. zakoupit gel s extraktem z kaštanu, měsíčku, rozmarýnu a řepíku) napomáhají rychlému pocitu osvěžení a potlačení nepříjemného pocitu únavy nohou. Pro zintenzivnění péče je možné aplikaci navíc spojit s jednoduchou masáží. Gel lze aplikovat i několikrát denně – uvolní nepříjemné napětí nohou, osvěží, únava rychle mizí a otoky jsou minulostí.

Opakovaně zmiňujeme prevenci, a proto nesmíme opomenout význam peelingu. Ten se týká nejen celého těla, ale i nohou, a je možné dopřát si jej i několikrát týdně. Praktické jsou scrubové přípravky vhodné pro pokožku celého těla, umožňující zároveň i masáž, např. jemné sprchové peelingové přípravky s extrakty z mořských řas. Obsažené mořské řasy jsou zásobárnou vitálních látek, překypují stopovými prvky, proteiny, aminokyselinami, ceramidy a vitaminy.

Nohy nás nosí v průměru dvě třetiny dne, vesměs téměř každodenně, a to tři sta šedesát pět dní v roce. Slouží nám bez výraznějších nároků, nezištně, a my si tento fakt často ani neuvědomujeme. Ale měli bychom! Je to jenom na vás, zda pro dobrý pocit, že děláte něco užitečného pro sebe, začnete také „něco dělat“ pro své tolik namáhané nohy. Začít lze například návštěvou některé ze specializovaných prodejen, kde vám odborníci jistě pomohou najít to nejlepší řešení pro vaše nohy.

V příštím čísle časopisu SESTRA si budeme povídat s ing. Evou Štěpánkovou o tom, čím se liší péče o pleť ráno a večer. Pokud vás něco z této problematiky zajímá, zasílejte své dotazy do redakce na e-mail: sestra@mf.cz pod heslem VADA NA KRÁSE? nejpozději do 20. října 2008. Nejzajímavější dotaz spolu s odpovědí zveřejníme a tazatelku odměníme kosmetickým balíčkem od společnosti RYOR.