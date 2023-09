Pentagon prý rozeslal antraxu více, než se myslelo

To je přibližně dvojnásobek toho, co se odhadovalo minulý týden, poznamenala agentura AP s tím, že představitelé Pentagonu hovořili pod podmínkou anonymity.

Ministerstvo obrany opakovaně ujistilo, že chyba neohrozila zdraví veřejnosti; vzorky měly být odeslány k vědeckým účelům v neaktivním stavu. Náměstek ministra obrany Robert Work minulý pátek nařídil důkladnou revizi laboratorních postupů při likvidaci živých vzorků antraxu.

Work nicméně dnes potvrdil, že problémy trvaly deset let a že se týkají nejméně 51 případů. Nevyloučil, že počet chybně rozeslaných vzorků ještě může vzrůst. Pentagon ohlásil zřízení internetové stránky, na níž lze sledovat další vývoj v této věci.





Kanadské úřady v úterý potvrdily, že od amerického ministerstva obrany obdržely v srpnu 2006 zásilku, která mohla obsahovat živé baktérie antraxu, ale nikdo se nenakazil a zdraví Kanaďanů nebylo ohroženo. Zásilka se více než pět let nepoužívala, a pak byla přemístěna do bezpečné laboratoře.

Američané podle listu USA Today odeslali vzorky do tří kanadských laboratoří. Pentagon připustil, že vzorky mířily také do Austrálie a Jižní Koreje.

Loni se v USA zhruba devět desítek vědců nedopatřením nakazilo antraxem kvůli tomu, že bakterie, které toto onemocnění vyvolávají, byly považovány za mrtvé. Později se ale ukázalo, že bakterie byly v aktivním stavu.

Sněť slezinná, jak se antrax rovněž nazývá, může zasáhnout tři oblasti lidského organismu. Příznaky plicního antraxu se podobají nejdříve silné chřipce, pak silnému zápalu plic, nakonec nastává respirační selhávání. Střevní antrax způsobuje vážnou infekci žaludku a střev a projevuje se mimo jiné horečkami a prudkými bolestmi doprovázenými krvavými průjmy a zvracením.

U kožního antraxu bývá prvním projevem svědivé místo nebo puchýř tmavé barvy v místě infekce. Posléze se objevují velké, nebolestivé vředy. Všechny tři formy se léčí pomocí antibiotik, přičemž klíčová je včasná diagnóza.