Periferní analgetický účinek opioidů

Klíčová slova

opioidy * opioidní receptory * periferní zásah * analgezie

Analgetické působení opioidů je vázáno na stimulaci tří typů receptorů – mí, delta, kappa – molekulárně biologicky jsou označovány jako MOR, DOR a KOR. Analgeticky účinné opiody jsou agonisty těchto receptorů. Mezi agonisty mí receptorů patří morfin, oxykodon, fentanyl, metadon a další. Z tzv. semiopiodů je to kodein a tramadol.

Antagonisticky působí na úrovni receptorů naloxon. Mimo externí farmakologické ligandy – agonisty a antagonisty – byly objeveny i ligandy endogenní, které jsou označovány jako endogenní opioidy. Patří mezi ně endorfiny, enkefaliny a dynorfiny.(1) Opioidní receptory jsou nacházeny v celém centrálním nervovém systému. V poslední době byly tyto receptory objeveny i mimo CNS na periferních výběžcích senzorických neuronů.

Buněčná těla těchto neuronů jsou v gangliích dorzálních kořenů a je v nich přítomna mRNA pro syntézu všech typů opioidních receptorů.(2) Syntetizované opioidní receptory jsou intraaxonálně transportovány do neuronálních výběžků a jsou detekovány na periferních senzorických zakončeních u lidí i u zvířat. V osmdesátých letech poukázala řada autorů na to, že antinociceptivní působení celkového podání mí a kappa agonistů je zprostředkováno také periferním zásahem.(3)





Ukázalo se také, že periferně podané opioidy dokáží vyvolat silný analgetický efekt u bolesti působené pokusným zánětem zvířecí končetiny. Účinní byli agonisté vážící se na všechny tři typy receptorů – mí, delta a kappa. Jiné studie na pokusných zvířatech dokázaly, že k perifernímu analgetickému účinku opioidů přispívá skutečnost, že zánětlivá reakce je doprovázena zvýšením počtu opioidních receptorů v místě ložiska zánětu.

Zánětlivá reakce totiž zvyšuje syntézu těchto receptorů v dorzálních kořenových gangliích a jejich axonální transport směrem k ložisku zánětu je zrychlen.(4) V pokusně vyvolaném kloubním zánětu u králíků se ve tkáni kloubního pouzdra výrazně zvyšuje hustota opiodních receptorů.(5)

Dalším významným momentem v mechanismu aktivace periferní opioidní analgezie je zvýšení syntézy endogenních opioidních peptidů – beta-endorfinu a met-enkefalinu v buňkách, účastnících se na rozvoji zánětlivé reakce. Syntetizujícími buňkami jsou lymfocyty a makrofágy, endogenní opioidy obsahují i leukocyty. Na jejich hromadění se podílí celá plejáda tzv. adhezívních molekul (např. selektiny, ICAM-1).

Syntézu opioidů zvyšují dále viry, endotoxiny a cytokiny. Vytvořené endogenní ligandy pak intenzívně aktivují periferní opioidní receptory. Jejich úlohu v regulaci intenzity bolesti potvrzuje i nález zvýšené bolestivosti kloubu po intraartikulárním podání opioidního antagonisty naloxonu.

Zajímavé jsou studie přítomnosti endogenních opioidů – endorfinů a met-enkefalinu – v synoviální tkáni u lidí. Byly prokázány imunohistochemicky v makrofázích, granulocytech, Ta B-lymfocytech. Jejich množství závisí na intenzitě zánětlivé reakce v kloubu. Je jich více v synoviální tkáni nemocných s revmatoidní artritidou než v synoviu, odebraném od nemocných s traumatickou artritidou a osteoartrózou. Souběžně se zvyšuje v synoviální tkáni exprese mí a delta opioidních receptorů.(6)

Průkaz opioidních receptorů v kloubních tkáních a experimentální studie periferního analgetického zásahu opioidů vedly ke klinickým studiím ověřujícím tento periferní zásah opioidů. Jednou z prvních studií byla práce Steina spol., kteří zjistili, že 1 mg morfinu podaný intraartikulárně nemocným po artroskopickém zákroku na kolenním kloubu má jednoznačný analgetický efekt.(7)

Ten je intenzívnější než po podání morfinu celkově a je potlačen současnou intraartikulární aplikací naloxonu. Následně se objevily desítky studií analgetického působení intraartikulárně podaného morfinu do kolenního kloubu. Tyto studie byly rozdílné kvality a také výsledky nebyly uniformní. Provedená metaanalýza těchto studií – šlo převážně o intraartikulární podání morfinu do kolenního kloubu po provedeném artroskopickém zákroku – ukázala, že požadavky randomizovaného, dvojitě slepého klinického pokusu splnilo 13 studií z 25 nalezených publikací.(8)

Závěr celkového vyhodnocení vyzněl v analgetickou účinnost podaného morfinu. Optimální dávka morfinu činila 5 mg; byla jednoznačně efektnější než dávka 1 mg. Tato dávka zaručila analgezii trvající 24 hodin. Přesvědčivost výsledků byla poněkud oslabena současným podáváním „záchranných“ („rescue“) analgetik perorálně.

Zajímavá byla studie porovnávající intraartikulární podání 3 mg morfinu a 4 mg dexametazonu do kolenního kloubu nemocných s chronickou (pravděpodobně revmatoidní) artritidou a osteoartrózou. Oba léky vyvolaly signifikantní snížení indexu kloubní bolestivosti trvající 5 dnů. Překvapující bylo snížení počtu leukocytů v synoviální tekutině po podání morfinu, což by mohlo svědčit pro protizánětlivé působení morfinu.(9)

V uvedených poznatcích je uložen příslib pro vývoj nových typů analgetik.(10) Jednak se zde otevírá možnost zvýšit produkci endogenních opioidů a jejich transport do zánětlivého ložiska. Dále je to vývoj nových selektivně periferně působících opioidů. Výhodné by byly látky, které by nebylo třeba podávat lokálně, ale celkově – např. intravenózně.

Možný cílový proces, který hraje roli ve funkci nociceptorů, je transport kalciových a pravděpodobně i sodíkových iontů. Inhibice jejich transportu snižuje reaktivitu nociceptorů na plejádu podnětů přicházejících ze zánětlivého ložiska.

Periferně působící analgetika by mohla inhibovat tyto podněty simultánně a nemusela by být zaměřena pouze na blokádu jednoho izolovaného bolestivého stimulu. Spolu s možným objevem dalších endogenních opioidů v centrální nervové tkáni představují tyto směry slibné oblasti výzkumu bolesti a její terapie.

Prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc. IPVZ, Praha Arthrocentrum, Praha e-mail: trnavsky@arthros.cz

