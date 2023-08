Perjeta jako první doporučena k registraci v EU k neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Výrobce přípravku, společnost Roche, oznámil, že Komise pro humánní léčiva (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) doporučila Evropské komisi schválení přípravku Perjeta (pertuzumab), v kombinaci s přípravkem Herceptin (trastuzumab) a chemoterapií, k neoadjuvantní léčbě (léčba před operací) dospělých pacientů s HER2-pozitivním, lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence. Registrace v EU je podložena především výsledky studie NeoSphere, v níž při léčbě režimem s přípravkem Perjeta u téměř 40 % pacientů nebyly při operaci již žádné známky nádoru v postiženém prsu a místních mízních uzlinách (což se označuje jako patologická úplná odpověď – pCR) ve srovnání s 21,5 % pacientů, kteří byli léčeni jen přípravkem Herceptin v kombinaci s chemoterapií. Je to poprvé, kdy Komise pro humánní léčiva doporučila neoadjuvantní léčbu na základě výsledků pCR. „Jsme velmi potěšeni, že užití výsledků pCR jako nového parametru hodnocení výsledků klinických studií umožní, aby režimy s přípravkem Perjeta byly v Evropě dostupné pacientům s časným karcinom prsu,“ řekla Chief Medical Officer and Head of Global Product Development společnosti Roche Sandra Horning.

V Evropě je každoročně HER2-pozitivní karcinom prsu zjištěn u 100 000 lidí. Jedná se o agresivní onemocnění s vyšší pravděpodobností rychlé progrese, v porovnání s nádory HER2-negativními. Karcinom prsu je ve většině případů zjištěn v časném stádiu, dříve než se rozšířil do dalších částí těla.

Komise pro humánní léčiva vydala své vyjádření v kontextu komplexity dosud dostupných dat o přípravku Perjeta, která zahrnují biologická východiska pro kombinaci přípravků Perjeta a Herceptin s taxany a známý profil bezpečnosti a účinnosti u pacientů s pokročilým karcinomem prsu. Žádost o registraci byla podpořena výsledky dvou studií neoadjuvantní léčby – NeoSphere a TRYPHAENA, a dlouhodobým hodnocením bezpečnosti ve studii CLEOPATRA u pacientů s dříve neléčeným pokročilým karcinomem prsu. Data z probíhající studie fáze III APHINITY s adjuvantní (pooperační) léčbou přinesou další vhled do širší úlohy přípravku Perjeta v léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu.

Přípravek Perjeta je již registrován k neoadjuvantní léčbě pacientů s HER2-pozitivním karcinomem prsu v USA a dalších 20 zemích.

Data o pacientech léčených ve studii NeoShere byla přednesena v letošním roce na výroční konferenci Americké společnosti pro klinickou onkologii (American Society of Clinical Oncology ASCO 2015)6. Tato data ukazují, že pacienti léčení před operací režimem s přípravkem Perjeta mají po třech letech sledování o 31 % nižší pravděpodobnost zhoršení nemoci, rekurence nebo úmrtí (přežití bez příhody, poměr rizik 0,69, 95% interval spolehlivosti 0,34–1,40) ve srovnání s pacienty léčenými přípravkem Herceptin a chemoterapií. Pacienti léčení přípravkem Perjeta měli rovněž o 40 % nižší pravděpodobnost rekurence nemoci nebo úmrtí (přežití bez nemoci, poměr rizik 0,60, 65% interval spolehlivosti 0,28–1,27).

O přípravku Perjeta

Perjeta je lék cílený na receptor HER2, což je bílkovina, která se nalézá na povrchu mnoha normálních buněk a ve velkém množství na povrchu HER2-pozitivních nádorových buněk. Přípravek Perjeta brání párování („dimerizaci“) receptoru HER2 s dalšími receptory skupiny HER (EGFR/HER12, HER3 a HER4) na povrchu buňky. Dimerizace receptorů je proces, který podporuje růst nádorových buněk a jejich přežití. Vazba přípravku Perjeta na povrch nádorové buňky rovněž slouží jako signál, na jehož základě imunitní systém těla ničí nádorovou buňku. Mechanismy účinku přípravků Herceptin a Perjeta se vzájemně doplňují. Oba se váží na receptor HER2, avšak v jiném místě receptoru. Přepokládá se, že kombinace přípravků Herceptin a Perjeta vede ke komplexnější blokádě signálních cest HER, což brání růstu a přežití nádorových buněk.

O studii NeoSphere

Studie NeoSphere je mezinárodní multicentrická randomizovaná studie fáze II, do níž bylo zařazeno 417 pacientů s nově diagnostikovaným HER2-pozitivním operabilním lokálně pokročilým nebo inflamatorním časným karcinomem prsu. Účastníci byli randomizováni do jednoho ze čtyř léčebných ramen, dostali 4 cykly (12 týdnů) léčby, následně byli operováni a po operaci pokračovali v adjuvantní chemoterapii a v podávání přípravku Herceptin do celkové doby 1 rok. Primárním cílem studie bylo zhodnocení četnosti pCR.

K sekundárním hodnoceným parametrům patřily klinická odpověď, doba do klinické odpovědi, profil bezpečnosti, přežití bez nemoci, přežití bez příhody, četnost operačních výkonů se zachováním prsu a hodnocení biomarkerů. Výsledky jsou následující:

• Léčba režimem s přípravky Perjeta, Herceptin a docetaxel významně zvýšila četnost pCR v prsu a místních mízních uzlinách o 17,8 % ve srovnání s přípravkem Herceptin v kombinaci s chemoterapií (39,3 % vs. 21,5 %, p=0,0063)

pCR 21,5 % v rameni Herceptin + chemoterapie

pCR 39,3 % v rameni Perjeta + Herceptin + chemoterapie

pCR 11,2 % v rameni Perjeta + Herceptin

pCR 17,7 % v rameni Perjeta + chemoterapie

• Režim s přípravkem Perjeta nebyl spojen s významně vyšším výskytem nežádoucích příhod ve srovnání s kombinací Herceptin + chemoterapie.

• Nejčastějšími vážnými (stupeň 3 nebo vyšší) nežádoucími příhodami při léčbě režimem s přípravkem Perjeta byly neutropenie (pokles počtu specifického druhu bílých krvinek, 44,9 %), febrilní neutropenie (horečka spojená s poklesem počtu specifického druhu bílých krvinek, 8,4 %) leukopenie (pokles celkového poštu bílých krvinek, 4,7 %) a průjem (5,6 %)

pCR znamená, že při operaci následující po ukončení neoadjuvantní léčby již není možno nalézt žádný nádor ani v postiženém prsu, ani v místních mízních uzlinách.

O studii TRYPHAENA

Studie TRYPHAENA7 je randomizovaná multicentrická studie fáze II, která byla provedena s 225 pacienty

s operabilním HER2-pozitivním lokálně pokročilým nebo inflamatorním karcinomem prsu větším než 2 cm. Účastnící byli randomizováni do jednoho ze tří léčebných ramen s neoadjuvantními režimy s přípravkem Perjeta. Primárním cílem bylo zhodnocení kardiální bezpečnosti. K sekundárním cílům patřilo zhodnocení pCR, klinické odpovědi, četnosti operačních výkonů se zachováním prsu, přežití bez nemoci a přežití bez příhody, celkového přežití a biomarkerů.

• Studie neměla porovnávat jednotlivé léčebné režimy. Četnost celkové patologické úplné odpovědi v postiženém prsu a mízních uzlinách v jednotlivých ramenech byla následující:

pCR 56,2 % v rameni s režimem s antracyklinem v kombinaci s přípravky Perjeta a Herceptin a následnou další chemoterapie v kombinaci s přípravky Perjeta a Herceptin

pCR 54,7 % v rameni s režimem s antracyklinem (bez přípravků Perjeta a Herceptin) a následnou další chemoterapie v kombinaci s přípravky Perjeta a Herceptin

pCR 63,6 % v rameni bez antracyklinů s přípravky Perjeta a Herceptin v kombinací s chemoterapií s karboplatinou

• V žádném z ramen nebyly pozorovány neočekávané kardiální nebo jiné nežádoucí příhody. Zaznamenané nežádoucí příhody byly konzistentní s dříve popisovanými příhodami ve studiích s přípravky Perjeta a Herceptin samotnými nebo v kombinaci s chemoterapií.

• Nejčastějším vážnými (stupeň 3 nebo vyšší) nežádoucími příhodami pozorovanými v některém z ramen byly:

V rameni s antracykliny a souběžně podávanými přípravky Perjeta a Herceptin: neutropenie 47,2 %, leukopenie 19,4 %, febrilní neutropenie 18,1%

V rameni s antracykliny následně podávanými přípravky Perjeta a Herceptin: neutropenie 42,7 %, leukopenie 12,0 %, febrilní neutropenie 9,3 %, průjem 5,3 %, dysfunkce levé srdeční komory 4,0 %

V rameni bez antracyklinů: neutropenie 46,1 %, febrilní neutropenie 17,1%. anemie (pokles počtu červených krvinek) 17,1 %, průjem, leukopenie, anemie a trombocytopenie (pokles počtu krevních destiček) po 11,8 %