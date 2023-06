Perkutánní léčba pokatetrizačních pseudoaneuryzmat

Klíčová slova

pseudoaneuryzma • perkutánní exkluze • trombin • duplexní sonografie

Pseudoaneuryzma, jinak také falešné aneuryzma či aneurysma spurium, je definováno jako perivaskulární, dosud ne zcela trombotizovaný hematom komunikující s luminem tepny, jenž je ohraničen okolními měkkými tkáněmi.

Chronické, zpravidla pozdě diagnostikované pseudoaneuryzma je opouzdřeno tenkou formovanou vazivovou membránou. Pokatetrizační PSA je lokální komplikací diagnostických a terapeutických výkonů na koronárním, cerebrovaskulárním a periferním arteriálním řečišti. Vzhledem k tomu, že místem punkce je obvykle femorální tepna, je nejčastěji postižen tříselný region.

Etiologie a výskyt

Etiologicky se nejčastěji jedná o iatrogenní, pokatetrizační výdutě. V chirurgických oborech se s nepravými výdutěmi lze setkat při perforujících poraněních tepny nebo navazují na předchozí cévně-rekonstrukční výkony (např. po implantaci aorto-bifemorálního bypassu). Vzácně k tomuto stavu dochází v rámci enzymatického narušení integrity stěny viscerálních tepen při chronické pankreatitidě či v důsledku infekce.

Klinicky nejzávažnější skupinu představují pokatetrizační pseudoaneuryzmata, jež jsou současně předmětem tohoto sdělení. Podle literárních údajů se výskyt pseudoaneuryzmat pohybuje u diagnostických výkonů mezi 0,6–1 %, u léčebných pak mezi 2–6 %. Přesné údaje nejsou k dispozici, pokud ale extrapolujeme literární data na počty výkonů prováděných v naší zemi, týká se tato problematika jistě stovek pacientů ročně. Nejedná se tedy o okrajovou záležitost. Paralelně se zaváděním uzavíracích zařízení místa vpichu v tepnách (tzv. closure device) je v poslední době patrný pokles výskytu této komplikace. Ačkoli se jeví jako optimální metoda bránící rozvoji PSA, její finanční nákladnost se v současnosti ukazuje jako limitující pro široké používání.

Podpůrné a rizikové momenty

Situace, jež jsou spojovány s vyšším rizikem vzniku pseudoaneuryzmat, jsou následující(1, 2):a) narůstající počet invazívních výkonů,b) častější používání antiagregačních, antikoagulačních a fibrinolytických látek, mnohdy podávaných v kombinaci,c) obtížná punkce tepny,d) prolongovaná doba do vytažení pouzdra,e) nedostatečná komprese místa vpichu po odstranění zavaděče,f) nedostatečný klid nemocného na lůžku po výkonu,g) výrazné aterosklerotické postižení tepenné stěny a z toho vyplývající snížená elasticita,h) hypertenze a obezita,i) zřejmě také velikost zaváděného instrumentária, zde ale nepanuje shoda mezi autory.

Symptomy a diagnostika

Pacienti s touto komplikací pociťují dyskomfort a bolesti v postiženém místě, často pulsujícího charakteru. Při narůstajícím rozměru pseudovýdutě se obtíže většinou zvýrazňují, u masivních nálezů se mohou vyskytovat komplikace pramenící z útlaku okolních cévně-nervových struktur. Diagnostika se opírá o nález pulsující rezistence v intervenovaném místě se systolicko-diastolickým šelestem při fyzikálním vyšetření. K objektivizaci se nejčastěji využívá duplexní sonografie, vzácněji spirální CT či konvenční angiografie.

Suverénní metodou k detekci PSA je v současnosti duplexní ultrasonografie.

Sonografická diagnóza spočívá v přítomnosti těchto známek(3):a) pulsující rezistence v morfologickém zobrazení (Obr. 1),b) komunikace tepny s dutinou PSA (tzv. krčku) s vysokorychlostním jetem (Obr. 2),c) kyvadlového toku v krčku (to and fro) (Obr. 3),d) vířivého toku ve vaku PSA (fenomén jin-jang) (Obr. 4).

Průběh a léčba

Další vývoj pseudoaneuryzmat je různý. Může dojít k jejich spontánní trombotizaci (u malých PSA až v 60 %) či ruptuře (asi v 6 %), jež si vyžádá urgentní chirurgický výkon.(3) Nejčastěji však nález perzistuje a vyžaduje další řešení. Souběžně se stoupajícím výskytem vyvstává potřeba bezpečného, efektivního a pro pacienta nenáročného a rychlého řešení uvedené komplikace. V současné době existuje několik možností léčby pokatetrizačních falešných aneuryzmat. Tradiční postup představuje mnoho let praktikovaná chirurgická exkluze pseudovýdutě, spočívající v revizi tříselné krajiny se suturou punktované tepny a evakuaci hematomu, event. doplněná patch-plastikou.

Další léčebnou možností je sonograficky kontrolovaná komprese krčku nepravé výdutě, jež se začala prosazovat v devadesátých letech minulého století. Spočívá v cílené kompresi sondou sonografického přístroje, která vede k jeho uzávěru a následně k trombotizaci vaku. Variantou této metody je použití speciálního mechanického kompresního zařízení (FemoStop, firma Radi Medical Systems, Uppsala, Sweden). Vzácně je využíváno intervenční řešení v podobě coilingu vaku či překrytí krčku stentgraftem. Alternativu v léčbě pokatetrizačních pseudovýdutí, dnes již v řadě zemí zavedenou a plně akceptovanou, představuje perkutánní exkluze přímou aplikací trombinu. V literatuře je také popsán odlišný, méně selektivní a účinný postup, kdy za sonografické kontroly je do okolí krčku PSA aplikováno menší množství koncentrovaného roztoku chloridu sodného s cílem vyvolat jeho trombotický uzávěr.

Diskuse

Vzhledem k tomu, že postižení jsou pacienti, kteří jsou často indikováni k dalším chirurgickým či intervenčním výkonům, je žádoucí, aby byli tito nemocní ušetřeni dalších případných iatrogenních komplikací. Tyto stavy mohou ve svém důsledku oddálit základní operaci, resp. intervenční výkon, či zhoršit jejich výsledek.

Chirurgická léčba je pro pacienta nejvíce zatěžující. Je spojena s delší dobou hospitalizace a zatížena rizikem komplikací doprovázejících hojení rány v tříselné krajině. Také finanční náklady spojené s chirurgickou léčbou, zejména s prodlouženou dobou pobytu v nemocnici, jsou výraznější.(4) Úspěšnost léčby je na druhou stranu velmi vysoká (blíží se 100 %) a umožňuje současně řešit i případné další pokatetrizační komplikace, např. A-V komunikace.

Komprese krčku PSA sondou ultrasonografického přístroje je výkon neinvazívní, nicméně časově poměrně náročný a pro pacienty bolestivý a z tohoto důvodu i hůře tolerovaný. Představuje až 45minutovou kompresi třísla, často v terénu rozsáhlých podkožních hematomů. Mnohdy vyžaduje intravenózní sedaci a může být provázena vagovou reakcí se všemi negativními projevy u většinou těžce nemocných pacientů. Nemalé fyzické nároky klade i na vyšetřujícího, nezanedbatelný je časový faktor a v neposlední řadě i možnost traumatického poškození ultrazvukové sondy během komprese. Úspěšnost metody je velmi rozdílná, podle literárních údajů se pohybuje mezi 38–100 % a zejména u antikoagulovaných nemocných pravděpodobnost úspěchu výrazně klesá.(1, 5) Výsledky dosažené pomocí mechanického kompresního zařízení jsou podle studie srovnávající obě metody plně srovnatelné.(6) Tato skutečnost poněkud relativizuje použití zdlouhavé a nekomfortní sonograficky vedené komprese.

Intervenční metody představují podstatně méně časté způsoby léčby těchto stavů. Nevýhodou je jejich invazivita a s ní spojené možné komplikace, dále radiační zátěž a vysoké náklady.

Perkutánní eliminace pseudovýdutí je alternativní postup, jenž se stále více prosazuje v kardiovaskulárních centrech ve světě i v České republice. Poprvé byl publikován v roce 1986, použit byl bovinní trombin.(7) Jeho podstata spočívá v navození trombotizace vaku pseudoaneuryzmatu přímou aplikací lidského nebo bovinního trombinu pod sonografickou kontrolou. Tento způsob léčby je vysoce efektivní, podle literárních údajů se účinnost pohybuje mezi 96–100 %.(5, 13) Tyto údaje velmi dobře korelují s výsledky léčby v naší skupině 30 pacientů. V současnosti se nejčastěji používá alogenní humánní trombin, v počátcích se aplikoval zejména bovinní preparát. Sofistikovanější přístup představuje využití autologního, tj. ze séra léčeného pacienta získaného trombinu.

Separace trombinu je časově a finančně nenáročný proces, vyžaduje však dokonalé laboratorní zázemí. Důležitá je správná indikace a výběr vhodných pacientů, resp. vyřazení nemocných s PSA, kteří indikační kritéria nesplňují. Jedná se o pacienty se sonograficky nepřehledným terénem, nezajišťujícím úplnou jistotu správné aplikace účinné látky; značně rozsáhlé pseudovýdutě (větší než 6 cm) nebo naopak velmi malá PSA (pod 1 cm) a pseudoaneuryzmata se širokým krčkem (nad 6 mm). Pacienti s rozsáhlými nálezy často vyžadují značná množství trombinu, čímž narůstá riziko komplikací. Taktéž jsou při opakovaných punkcích vystavováni riziku následné infekce hematomu, který se jeví jako ideální kultivační médium.

V tomto případě je tedy vhodnější volit chirurgický postup s evakuací hematomu a event. drenáží. Naopak malé pseudovýdutě nejčastěji zanikají spontánně, zde je vhodnější volit kompresi třísla a klid na lůžku a následnou sonografickou kontrolu. Uvažuje se u nich také o zvýšeném riziku přestupu podaného trombinu do tepenného řečiště při jeho rychlém vyplavení. U PSA se širokou komunikací s donátorskou tepnou (po její rozsáhlejší laceraci) je metodou volby chirurgická léčba, neboť pravděpodobnost kompletního uzávěru těchto pseudovýdutí je malá, a to i při opakovaných pokusech. Předcházíme tak i riziku komplikací. Podobně volíme chirurgickou revizi i při současné existenci A-V fistule. Perkutánní léčba se dále nedoporučuje u nemocných s infekcí tříselné oblasti či s kožní nekrózou, u pacientů se závažnou alergickou reakcí v anamnéze nebo pokročilou obliterující chorobou končetinových tepen.

Důvody jsou v těchto situacích zjevné a není je zapotřebí rozvádět. Léčba u vícedutinových (multilokulárních) pseudoaneuryzmat vyžaduje poněkud odlišný přístup. Někteří autoři volí nejprve trombotizaci vaku nejvíce vzdáleného od postižené tepny a následně postupují k dutinám, které jsou blíže krčku.(5) Jiní, mezi ně se počítají i autoři tohoto sdělení, naopak preferují pokus o uzávěr první dutiny komunikující s tepnou, neboť tento počin, je-li efektní, často vede k postupné spontánní obliteraci dutin zbylých.

Postup perkutánní léčby spočívá v předchozím důkladném klinickém a dopplerovském vyšetření nemocného, následuje podrobná sonografická diagnostika se zaměřením na vlastní pseudovýduť a cévní svazek tříselné oblasti. Po lokální dezinfekci a sterilním zarouškování zavádíme do vaku PSA pod sonografickou kontrolou dlouhou tenkou spinální jehlu (Obr. 6). Lokalizujeme její konec a pozici v dutině spolehlivě ověříme. Podmínkou aplikace je dostatečná přehlednost v terénu zamezující chybnému podání látky do okolních struktur. Trombin se frakcionovaně a v malých dávkách podává do úplného trombotického uzávěru vaku, který zpravidla nastává velmi rychle (nejčastěji v průběhu několika sekund). Nejvíce se používá lyofilizovaný humánní trombin o síle 500 mezinárodních jednotek, jenž je k dispozici v kompozitním preparátu Tissucol Kit. Oblast, do které je trombin injikován, se v různých centrech liší.

Obecně se doporučuje zvolit místo co nejvíce vzdálené od vústění krčku, tento postup je podložen obavou z přestupu trombinu do systémového oběhu. Zkušenosti nejen naše, ale i dalších autorů, však tuto obavu nepotvrzují. Nejlepší výsledky dosahujeme při aplikaci malého množství účinné látky do oblasti vtokového jetu z krčku, což vede k prakticky okamžitému uzávěru toku v této komunikaci a následné kompletní trombotizaci vaku. Někdy je trombin aplikován přímo do krčku.(1, 8) Vzhledem k potenciálně vyššímu riziku komplikací nepovažuje většina pracovišť tento přístup za vhodný. I v případě přetrvávajícího reziduálního toku v krčku totiž často dochází po naložení tlakové bandáže a observaci pacienta na lůžku k zániku PSA (za předpokladu předchozí úspěšné trombotizace vaku PSA).

Postup uzávěru vaku a krčku je sonograficky kontrolován s využitím dvourozměrného zobrazení (tvorba trombu, vymizení pulsace PSA) i barevného mapování (vymizení toku ve vaku PSA i komunikujícím krčku) -viz Obr. 5. Grewe se spolupracovníky využil při průkazu perfúze PSA výhod spojených s aplikací echokontrastní látky.(9) Z pohledu praktického použití je tento postup spojen s nevelkým benefitem, který zvýšené finanční náklady nepochybně nevyváží. Následuje sonografická i klinická kontrola průchodnosti žilního a tepenného systému, naložení kompresivní bandáže na léčenou oblast a převoz na oddělení. Zde je pacient uložen na lůžko a po zhruba čtyřhodinovém klidu následuje další klinická kontrola intervenované oblasti i stavu perfúze končetiny. Je-li konstatován uspokojivý stav, pacient je mobilizován. Následující den je provedeno kontrolní ultrazvukové vyšetření a v případě přetrvávajícího efektu perkutánní metody a intaktnosti cévního systému bývá pacient dimitován, nejsou-li jiné důvody k další hospitalizaci.

Reperfúze vaku pseudoaneuryzmat je literárně udávána zhruba ve 2 % případů(1), další postup spočívá v opakování perkutánní exkluze, jež ve velké většině případů řeší daný problém, či v indikaci k chirurgickému výkonu. Následné kontroly se odehrávají 1. a 3. měsíc po léčbě, kdy se sleduje přetrvávání efektu a postupující regrese hematomu. V naprosté většině případů je nález v intervenované oblasti fyziologický a bez reziduí po PSA, u některých nemocných je zjištěn organizující se hematom s rozměry menšími než mělo původní pseudoaneuryzma.

Nemocní tento léčebný postup velmi dobře snášejí, při dotazování většina takto léčených pacientů uvádí buď žádné, či minimální bolesti a celou proceduru považují za velmi komfortní. Komplikace jsou zcela ojedinělé a ve většině případů jsou řešitelné standardními postupy. Při chybné aplikaci účinné látky do tepenného systému byly popsány výjimečné případy akutního tepenného uzávěru, jež si vynutily trombolytickou nebo chirurgickou léčbu. O něco častěji lze po aplikaci trombinu odhalit drobný fluktuující trombus v donátorské tepně v místě odstupu krčku. Při následné kontrole jej většinou již nebylo možné detekovat či došlo k jeho významnému zmenšení. Při dalším sonografickém vyšetření již nebyl tento nález ani v jednom případě patrný. Při nezměněném klinickém stavu lze tedy pravděpodobně uvažovat o jeho rozpuštění vlastními lytickými schopnostmi organismu.

Tato potenciální komplikace byla popsána u velmi malého počtu případů, zpravidla se jednalo o malé pseudovýdutě s krátkým krčkem, tedy v situacích, kdy lze dovodit zvýšené riziko přestupu podaného trombinu do systémové cirkulace. Někteří autoři proto volí při průkazu malých pseudovýdutí opatrnější postup, který spočívá v observaci pacienta, v klidovém režimu a opakovaných sonografických kontrolách. Za situace, kdy nedojde ke spontánní obliteraci, doporučují jako metodu první volby sonograficky vedenou kompresi krčku PSA. Pouze v případě selhání tohoto postupu je podle těchto autorů vhodné se uchýlit se zvýšenou opatrností k aplikaci trombinu, spočívající v minimálních dávkách trombinu a bedlivé kontrole arteriálního řečiště i klinického stavu pacienta.(10) Vzhledem k tomu, že konzervativní postup je pro nezbytný delší klid na lůžku léčenými hůře tolerován, i k faktu, že se prodlužuje hospitalizace a zvyšují náklady, volí někteří lékaři spíše bezprostřední léčbu.

Vědomí rizika je ale vždy na místě, neboť v pracích Krügera a spoluautorů(11) byl po výkonu prokázán vzestup hladiny komplexu trombin-antitrombin III, předpokládající přestup trombinu do arteriálního řečitě. Grewe et al.(9) potvrdili únik echokontrastní látky do systémové cirkulace v 58 % případů, byla-li podána ještě před vlastní aplikací trombinu. Obě studie tedy dokazují, že nevítaný přestup trombinu přes komunikující tepnu je pravděpodobně daleko častější, než je zvažováno. Takto vyvolaná trombóza v arteriálním řečišti je naštěstí raritní, pravděpodobně z důvodu rychlého naředění trombinu v tepenném systému a aktivace vlastních trombolytických schopností organismu. V odborném písemnictví taktéž existuje doklad chybné aplikace trombinu do žilního systému s rezultující hlubokou žilní trombózou. Další možnou komplikaci, opět velmi vzácnou, představuje alergická reakce na cizorodý materiál. Některým z těchto potenciálních komplikací – jako jsou přenos prionů a alergické reakce – je možné předejít aplikací autologního trombinu získaného od léčeného pacienta.(12) Tento způsob je dosud prováděn jen několika centry ve světě.

Závěr

Pseudoaneuryzma komplikující katetrizační výkon představuje nepříliš vzácný a současně závažný problém, jenž si zpravidla vynutí následné řešení. V posledních letech se stále více prosazuje eliminace těchto komplikací sonograficky vedenou přímou aplikací trombinu. V současnosti existují dostatečné důvody, jež tento postup opravňují. Naše zkušenosti tento závěr jednoznačně podporují. Z důvodu vysoké účinnosti, jednoduchosti provedení a bezpečnosti celé procedury považujeme právě aplikaci humánního trombinu za optimální metodu v léčbě pokatetrizačních falešných výdutí.

1MUDr. Simon Jiráte-mail: sjirat@seznam.cz2MUDr. Karel Novotný1MUDr. Sudheera Magage3MUDr. Michal Semrád, CSc.1MUDr. Vratislav Mrázek, CSc., MBA1prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.1Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie2Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Kardiochirurgická klinika3Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie

