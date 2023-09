Klíčová slova

terapie diabetes mellitus 2. typu • perorální antidiabetika • metformin • sulfonylurea • glitazony • akarbóza • glinidy • gliptiny • orlistat • sibutramin

Summary

Kvapil, M. Oral antidiabetics The goal of type 2 diabetes mellitus treatment is still close compensation. Pharmacotherapy should be initiated immediately after diagnosis. The basis of treatment is metformin, in case of lack of effect combination with other oral antidiabetics (PAD), eventually with insulin, is needed. Individual PAD should be selected according to the individual patient profile. It is necessary to propose a therapy so that the risk of hypoglycaemia is reduced as much as possible. Selection of the appropriate treatment is based on knowledge of fasting glycaemia and postprandial glycaemia, respectively their mutual ratio.

Key words

therapy of type 2 diabetes mellitus • oral antidiabetics • metformin • sulfonylurea • glitazones • acarbose • glinides • gliptins • orlistat • sibutramine





Účinek perorálních antidiabetik je vázán na přítomnost sekrece endogenního inzulínu. Nemocní s převahou nedostatečnosti inzulínové sekrece jsou charakteristicky postiženi zejména významným zvýšením postprandiální glykémie, a to i při dodržování přísné diety. Typickým projevem inzulinorezistence je zvýšená glukoneogeneze a glykogenolýza v jaterních buňkách, klinickým korelátem je zvýšená glykémie nalačno. U naprosté většiny nemocných jsou vyjádřeny v určité intenzitě obě základní poruchy, u většiny nemocných je proto indikována kombinovaná léčba různými typy perorálních antidiabetik.

Dalším důvodem pro používání kombinace je postupné zpřísnění cílových hodnot kompenzace diabetu, kterých pacienti léčení pouze jedním lékem nejsou obvykle schopni dosáhnout. Smyslem léčby diabetu 2. typu (DM2T) je zabránění rozvoje chronických komplikací, popřípadě zpomalení jejich progrese. Racionálním cílem terapie je udržení glykohemoglobinu pod 5,3 % (IFCC) a ideálním stavem dosažení glykohemoglobinu pod 4,5 %.

Celosvětový konsenzus přijatý v posledních letech definuje povinnost revidovat a zintenzivnit terapii vždy, jestliže hodnota glykohemoglobinu překročí právě hranici 5,3 %. Protože diabetes 2. typu je progresivně se horšící nemoc (progrese je způsobena postupným úbytkem sekrece inzulínu), je nutné v průběhu času odpovídajícím způsobem upravovat (zintenzívňovat) terapii.(1, 2, 3) Pro správný výběr perorálního antidiabetika je třeba znát nejen glykémii nalačno, ale také postprandiální glykémii, dále je třeba zohlednit přítomné kontraindikace.

Při zintenzívnění farmakologické léčby diabetu se snižuje glykémie, následně se snižují i ztráty glukózy močí. Běžným důsledkem je pak přírůstek hmotnosti jako následek zadržení glukózy v organismu. Proto jsou nyní ceněna ta farmaka, po nichž je vzestup hmotnosti minimální (metformin, gliptiny). Protože osoby s diabetem jsou zatíženy velmi vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod (2–4krát vyšší proti nediabetické populaci odpovídajícího věku), je upřednostňována taková léčba, která přináší snížením rizika srdečních a cévních chorob prospěch navíc, vedle sobě vlastního účinku antihyperglykemického.

Velmi podceňovaným rizikem u pacientů s DM2T byla hypoglykémie. Analýza nejnovějších, co do počtu zahrnutých pacientů největších klinických studií (ACCORD, ADVANCE, VADT),(4, 5, 6, 7, 8) jejichž výsledky byly uveřejněny v r. 2008, jednoznačně ukazuje na možnost zvýšení kardiovaskulární mortality u pacientů s DM2T a vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod v důsledku hypoglykémie. Toto zjištění nevede v žádném případě k ústupu od požadavku dosažení těsné kompenzace (při zohlednění životní prognózy pacienta), ale vede k požadavku preference terapie, která minimalizuje riziko hypoglykémie (metformin, glitazony, gliptiny, gliklazid MR).

Při hledání nejúčinnější kombinace perorálních antidiabetik je vhodné také zohlednit dobu trvání diabetu 2. typu (popřípadě dobu od stanovení diagnózy). Progrese diabetu 2. typu (ve smyslu zhoršování jeho kompenzace) v souvislosti s délkou jeho trvání je obvykle způsobována prohlubující se deteriorací inzulínové sekrece, přičemž úroveň porušení inzulínové senzitivity se obvykle (bez terapeutických zásahů) mnoho nemění. V průběhu času dochází nejprve ke zvyšování postprandiální glykémie, které je způsobeno sníženou (či ztracenou) schopností B-buněk reagovat sekrecí inzulínu na prandiální podnět (po jídle i při dodržování základních principů diety se glykémie významně zvyšuje).(9)

U řady nemocných je po delší době trvání nemoci nutně lékem volby exogenní inzulín, zprvu nejlépe v kombinaci s vybranými perorálními antidiabetiky.(10) Teprve glykémie nad 7 mmol/l je rizikem pro rozvoj specifických, mikrovaskulárních komplikací diabetu (prokázáno to bylo zejména pro retinopatii). Tato glykémie odpovídá hodnotě glykémie 11,1 mmol/l ve 120. minutě orálního glukózového tolerančního testu (podle přijatých závěrů, které sloužily jako podklad pro změnu diagnostické hodnoty glykémie nalačno; jsou však k dispozici údaje, které udávají lehce odlišné hodnoty). Smyslem léčby diabetes mellitus je pak zabránění rozvoji těchto komplikací, popřípadě zpomalení jejich progrese.

Jinak je tomu s rizikem makrovaskulárních, nespecifických komplikací diabetu (ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, cévní mozkové příhody). Již v době dlouho před zvýšením glykémie – tedy před diagnózou diabetu 2. typu – je z důvodu přítomné inzulinorezistence a hyperinzulinémie zvýšené riziko rozvoje makrovaskulárních komplikací (u osob s porušenou glukózovou tolerancí je riziko ischemické choroby srdeční blízké riziku diabetiků 2. typu).

Během nativního průběhu diabetu 2. typu se glykémie zvyšuje pozvolna. Kdybychom vyšetřovali rizikovou osobu každý rok, zachytíme pravděpodobně okamžik, kdy se glykémie zvýší na hodnoty diagnostikující diabetes a můžeme ihned začít s léčbou. Obvykle však tento okamžik není zachycen, protože z hlediska subjektivního je to stav asymptomatický. Proto je opakovaně prokazováno, že vlastní diagnóza je stanovena v případě diabetu 2. typu až v době, kdy je pacient symptomatický, tj. obvykle 6–10 let po vlastním začátku nemoci (v této chvíli je hyperglykémie takového stupně, že nemocný vyhledá lékaře pro typické příznaky dekompenzace). V běžné praxi, pokud nejsou pacienti s diabetem aktivně vyhledáváni, se nekryje doba začátku diabetu s dobou stanovení diagnózy.

Terapeutický potenciál všech perorálních antidiabetik je prakticky shodný, pokud jej posuzujeme podle metanalýz. Je však velmi důležité zdůraznit, že vlastní efekt u jednotlivých pacientů je různý. Obecně je možné dosáhnout vyššího absolutního poklesu glykohemoglobinu u nemocných s vyšší vstupní hodnotou, u obézních nemocných jsou účinnější léky ovlivňující inzulínovou rezistenci. Kritériem správnosti volby určité léčby individuálně navržené pro jednotlivého pacienta však zůstává výsledný účinek z hlediska kompenzace při zatížení minimálním rizikem nežádoucích účinků, samozřejmě se zohledněním farmakoekonomických hledisek. Naopak, při neprokázaném dostatečném efektu je třeba volit jinou léčbu či jinou kombinaci.

Jako postprandiální glykémii (PPG) označujeme (na základě konsenzu) glykémii změřenou v době 60–120 minut po jídle. U zdravého jedince dosahuje glykémie po jídle maximální hodnoty v době okolo jedné hodiny po jídle, u pacienta s diabetem 2. typu je to naopak v době blížící se 120. minutě po jídle. U pacientů s postupně se rozvíjející poruchou glukózové tolerance se glykémie po zátěži sacharidy (PPG) v průběhu času zvyšuje obvykle absolutně více než glykémie nalačno.(2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) Důvodem je zejména inzulinorezistence jaterních buněk a ztráta první fáze sekrece inzulínu.(15, 16, 17) PPG je v současnosti definována jako významný ukazatel kardiovaskulárního rizika.

Zvýšení PPG o pouhý 1 mmol/l relativní riziko úmrtí zdvojnásobuje, osoby s glykémií nalačno v rozmezí normálních hodnot a PPG vysokou mají stejné relativní riziko smrti jako osoby s hodnotami glykémie nalačno nad 7 mmol/l a vysokou PPG. Příčina vysoké rizikovosti postprandiální glykémie není doposud jednoznačně stanovena. Mimoto je vztah mezi glykémií nalačno a PPG určujícím ukazatelem pro výběr vhodné terapie u daného pacienta.

Z hlediska nutné intervence je stejně jako absolutní výše změřené PPG důležité absolutní (i relativní) navýšení PPG proti glykémii nalačno (preprandiální). Pouze jedna absolutní hodnota glykémie nalačno neřekne nic k tomu, jaká intervence je vhodnější – zdali cílená pouze na postprandiální glykémii, či zdali stačí snížit glykémii nalačno a touto cestou dosáhnout snížení celého glykemického profilu. Nepochopení tohoto principu vede k ne zcela přesné interpretaci výsledků některých klinických studií.

PPG by měla být měřena vždy, když je nalezen rozpor mezi hodnotami glykémie nalačno a hodnotami glykohemoglobinu, vždy, když dojde ke zhoršení kompenzace (zvýšení hodnoty glykohemoglobinu), vždy, když se objevují, případně rychle progredují, mikrovaskulární komplikace. Stanovujeme po běžném nebo definovaném jídle v rozmezí 60–120 minut. Podíl postprandiální glykémie na celkové hodnotě HbA1c je významný. Až 70 % celkové úrovně kompenzace u osob s HbA1c do 7,3 % (DCCT) je definováno postprandiální glykémií, u osob s HbA1c v rozmezí 7,3–8,4 % (DCCT) až polovina.

U pacientů s velmi špatnou kompenzací (HbA1c nad 10 %, DCCT) je pak za 70 % magnitudy HbA1c zodpovědná glykémie nalačno. Příčinou relativně se snižujícího podílu postprandiální glykémie na výsledné hodnotě HbA1c se zvyšující se jeho hodnotou je relativně stálá postprandiální exkurze glykémie při zhoršující se kompenzaci. Je to celkem očekávaný jev, neboť již v začátku rozvoje diabetu 2. typu je ztracen důležitý efekt první fáze inzulínové sekrece pro udržení postprandiální glykémie v normálních mezích. Proto stejný prandiální přísun sacharidů vyvolá přibližně stejný absolutní vzestup glykémie v jakékoliv fázi vývoje diabetu 2. typu.(16)

Biguanidy (metformin)

Nejlepší poměr účinek/bezpečnost má z celé skupiny biguanidů metformin.(12) Proto je v poslední době z této skupiny jedinou doporučenou a užívanou látkou. Mechanismus účinku: zvýšení senzitivity zejména jaterních buněk k inzulínu, zlepšená utilizace glukózy a snížení produkce glukózy v játrech. Efekt metforminu se zvyšuje s podanou dávkou (jistě do 2 g, patrně do maxima 3 g denně), při respektování kontraindikací se nezvyšuje riziko závažných komplikací, což umožňuje dobrou titraci dávky podle účinku. Při léčbě metforminem tělesná hmotnost klesá nebo se zvyšuje méně (anorektický efekt).

Místo v léčbě DM2T: pokud není kontraindikace, pak je lékem první volby u všech pacientů s DM2T, a to jako základ léčby. S výhodou v kombinaci se sulfonylureou, glitazony, glinidy, gliptiny (potencuje jejich efekt) a také s inzulínem.

Kontraindikace: renální insuficience (při hladinách sérového kreatininu > 135 µmol/l u mužů a > 110 µmol/l u žen a/nebo při clearance kreatininu Mechanismus účinku: sulfonylurea zvyšuje sekreci inzulínu. Vedle toho jsou u různých preparátů vyznačeny další účinky – potlačení produkce glukózy v hepatocytech, obnovení první fáze inzulínové sekrece, ochranný vliv na mikrocirkulaci, zlepšení účinku inzulínu na periferii. Místo v léčbě DM2T: standardní základ kombinované léčby, v ČR zvykem velmi preferovaná skupina s výhodným poměrem cena/účinek. Výjimečně by se podle současných názorů měly podávat jako iniciální monoterapie, s výhodou jako druhý lék k metforminu. Kontraindikace: významná renální nedostatečnost pro možnost kumulace a následné protrahované hypoglykémie (mimo gliquidonu, který se metabolizuje). Nejnebezpečnější je v tomto smyslu glibenklamid. Klinicky závažný stupeň poškození jaterní funkce. Nežádoucí účinky: hypoglykémie (viz výše), jinak v reálné praxi minimální. Limity klinického využití: po delším průběhu diabetu 2. typu jsou neúčinné s ohledem na malou reziduální sekreční kapacitu B-buněk. Zástupci: v současné době jsou užívány prakticky výhradně preparáty 2. generace – glibenklamid, glipizid, gliklazid (ten také v podobě tablet s řízeným uvolňováním, které je možno podávat jednou denně), gliquidon, glimepirid. Klinické poznámky: osvědčené léky s dlouholetou klinickou praxí. Z hlediska kardiovaskulárního rizika jsou bezpečnější gliklazid a glimepirid oproti ostatním derivátům. Glibenklamid je považován za nejúčinnější z celé skupiny, nicméně je také nejnebezpečnější z hlediska hypoglykémie (snadná kumulace pro dlouhý poločas metabolismu), je proto nejméně vhodný. Nejbezpečnější z hlediska rizika hypoglykémie je naopak gliklazid MR.(17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) Inhibitory alfa-glukozidáz

Mechanismus účinku: blokují alfa-glukozidázy ve střevě, zpomalují tak štěpení polysacharidů a oligosacharidů. Důsledkem je zejména snížení postprandiálního vzestupu glykémie.(23) Místo v léčbě DM2T: zejména u obézních diabetiků 2. typu, s relativně uspokojivou glykémií nalačno a postprandiální hyperglykémií, dodržujících dietní režim. Kombinace hlavně se sulfonylureou i s metforminem. Vhodné u pacientů dodržujících dietní doporučení.

Kontraindikace: chronická onemocnění trávicího ústrojí, diabetická autonomní neuropatie – gastroparéza, poruchy střevní motility. Nežádoucí účinky: dyspepsie, zejména při dietě s vysokým obsahem sacharidů. Pokud je akarbóza podávána v přiměřené dávce (nejčastěji 50 mg k jídlu) u osob, které striktně dodržují diabetickou přísnou dietu s omezením sacharidů, pak jsou potíže minimální. Intenzívní nežádoucí účinky mohou demaskovat non-compliance pacienta k dietním doporučením.

Limity klinického využití: spolupráce nemocného, neboť v případě vyššího příjmu polysacharidů má pacient významné dyspeptické potíže.

Nežádoucí účinky: při dodržování diabetické diety minimální, jinak zejména dyspepsie (flatulence, průjem).

Zástupci: v ČR registrována pouze akarbóza.

Klinické poznámky: studie STOP NIDDM prokázala snížení rizika vzniku diabetu 2. typu u pacientů s porušenou glukózovou tolerancí, a také snížení kardiovaskulárního rizika po podání akarbózy, což patrně souvisí s vlivem na postprandiální hyperglykémii.(18)

Prandiální regulátory (meglitinidy, glinidy)

Mechanismus účinku: ihned po požití významně zvyšují sekreci inzulínu, čímž zlepšují zejména postprandiální glykémii. Účinek přetrvává krátce – do tří hodin (důsledkem snížení incidence hypoglykémií).

Místo v léčbě DM2T: v začátku průběhu nemoci, kdy se může plně projevit jejich schopnost snížit postprandiální glykémii.( 19, 28) Kontraindikace: těžká jaterní insuficience.

Nežádoucí účinky: minimální, hypoglykémie s nižší incidencí proti derivátům sulfonylurey.

Limity klinického využití: glinidy přestávají účinkovat v okamžiku, kdy pacient není schopen nativně zvýšit sekreci inzulínu po jídle – můžeme ověřit C-peptidem po definované snídani.

Zástupci: v ČR pouze repaglinid, dávkování podle účinku (tablety po 0,5, 1 a 2 mg) Klinické poznámky: výhodou glinidů je dávkování společně s hlavními jídly, s možností vynechat tento lék při vynechání hlavního jídla (užití léku nenutí nemocné jíst i v okamžiku, kdy nechtějí či nemají hlad). Neúčelná je kombinace se sulfonylureou (nezvyšuje se účinek), výhodná je kombinace s metforminem a glitazony. Vhodná je kombinace s depotním inzulínem (nebo s dlouhodobě účinnými analogy inzulínu) podávaným na noc.

Glitazony, thiazolidindiony

Mechanismus účinku: zprostředkován ovlivněním exprese některých jaderných genů (po navázání na speciální receptory tzv. PPAR?). Výsledkem je komplexní ovlivnění metabolismu, snížení inzulínové rezistence včetně snížení ukazatelů glukoneogeneze v játrech.

Místo v léčbě DM2T: jednou z možností do kombinované léčby s metforminem při jeho nedostatečném účinku, dále jako jeden z léků první volby při kontraindikaci metforminu. V kombinaci s metforminem nebo trojkombinaci s metforminem a sulfonylureou.( 21, 26, 27)

Kontraindikace: u osob se srdečním selháním nebo se srdečním selháním v anamnéze (NYHA stadium I až IV), závažná jaterní léze. U rosiglitazonu ischemická choroba srdeční, chronická i akutní forma. Nežádoucí účinky: zejména retence tekutin, otoky, kardiální selhávání, dále pak nárůst tělesné hmotnosti. Ojediněle i další, např. anémie. Zvýšené riziko zlomenin horních končetin.

Limity klinického využití: riziko kardiálního selhání.

Zástupci: pioglitazon (15 mg, 30 mg, 45 mg) a rosiglitazon (4 mg a 8 mg). V současnosti jsou v ČR uvolněny pouze pro předpis v kombinaci se sulfonylureou, metforminem, prakticky bez omezení věku, možno předepsat fixní kombinace rosiglitazonu s metforminem. Účinek obou glitazonů je srovnatelný, pioglitazon má průkaznější vliv na lipidy.

Klinické poznámky: glitazony se staly zavedenými léky pro léčbu hyperglykémie zejména u osob s vyznačenou inzulínovou rezistencí. Mají i potenciál snížit riziko přechodu z porušené glukózové tolerance do diabetu (studie DREAM, rosiglitazon 8 mg), zpomalit progresi diabetu (studie ADOPT, rosiglitazon 8 mg) a zlepšit významně kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetem v sekundární prevenci (studie PROACTIVE, pioglitazon 45 mg).(20) Předmětem diskuse se stal vliv rosiglitazonu na incidenci kardiovaskulárních příhod. Výsledky největších klinických studií uveřejněné v r. 2008 (ACCORD, VADT, ADVANCE) však jednoznačně potvrzují neutrální vliv rosiglitazonu na riziko závažných kardiovaskulárních příhod.

Klinicky je velmi významné, že plný účinek glitazonů vyjádřený glykovaným hemoglobinem se rozvíjí až po půl roce léčby, proto nemá smysl dříve soudit na efekt u jednotlivého pacienta.

Gliptiny (inhibitory dipeptidyl peptidázy 4)

Mechanismus účinku: GLP 1 (glukagon-like peptid 1), který je secernován buňkami střevní sliznice, zpomaluje vyprazdňování žaludku, zvyšuje citlivost B-buněk k sekrečním podnětům, upravuje kvalitu sekrece inzulínu (obnovuje první fázi inzulínové sekrece), snižuje sekreci glukagonu, a proto snižuje výdej glukózy hepatocyty, snižuje chuť k jídlu.(17, 29, 30, 31) Má poločas účinku 2–7 minut, je odbouráván dipeptidyl peptidázou 4 (DPP 4).

Zablokováním aktivity tohoto enzymu lze zpomalit odbourávání endogenního GLP 1 a zvýšit tak jeho koncentraci. Látky s tímto účinkem se nazývají inhibitory DPP 4, zkráceně gliptiny. Po podání inhibitorů DPP 4 dochází nejen k ovlivnění sekrece inzulínu, ale také se snižuje hladina glukagonu, což se podílí významně na snížení postprandiální exkurze glykémie. Účinek mizí po normalizaci glykémie, což výrazně snižuje riziko hypoglykémie.

Místo v léčbě DM2T: efektivní obnovení fyziologických regulací glykémie. Vliv na tělesnou hmotnost je neutrální, není vliv na lipidové spektrum.(32) Speciální indikací je snížení rizika hypoglykémie. V ČR registrovány pouze pro použití v kombinované léčbě.

Sitagliptin: nejčastěji v kombinaci u pacientů nedostatečně kompenzovaných režimovými opatřeními a metforminem. Lék druhé volby k derivátům sulfonylurey nebo glitazonům při nesnášenlivosti metforminu. Jako třetí lék do kombinace s metforminem a sulfonylureou při nedostatečném efektu režimových opatření a dvojkombinace.(33, 34, 35, 36) Vildagliptin: kombinace s metforminem nebo sulfonylureou anebo s glitazony.(37, 38) Kontraindikace: přecitlivělost na účinnou látku.

Nežádoucí účinky: běžné nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích mají incidenci shodnou s placebem. Mírně zvýšená incidence byla zaznamenána u nazofaryngitid, infekcí horních cest dýchacích a infekcí urologických.

Limity klinického využití: intervence bude mít omezený účinek v pokročilejším stadiu diabetu 2. typu.

Zástupci: sitagliptin (100 mg jednou denně), vildagliptin (50 mg dvakrát denně, v kombinaci s deriváty sulfonylurey pouze jednou denně 50 mg).

Klinické poznámky: vlastní účinek inhibitorů DPP 4 spočívá v prodloužení biologického poločasu organismu vlastních aktivních substancí cestou inhibice jejich degradace. Zvyšuje se tím hladina endogenního GLP 1. Proto je velmi výhodná kombinace s metforminem.

U gliptinů je velmi malé riziko hypoglykémie, ve všech studiích je incidence hypoglykémie stejná jako po placebu. To vyplývá z tzv. glukózo-dependentního účinku GLP 1. Plný efekt se ukazuje v době hyperglykémie, po normalizaci glykémie prakticky vymizí, léky obnovují citlivost a funkci B buněk. V kombinaci se sulfonylureou se zvyšuje riziko hypoglykémie účinkem sulfonylurey. Gliptiny nemá smysl podávat jako náhradu jiného perorálního antidiabetika, ale naopak jako další zintenzívnění stávající léčby. Výjimkou může být náhrada sulfonyurey k zamezení hypoglykémií.

Orlistat

Mechanismus účinku: inhibice pankreatické lipázy, snížení vstřebávání tuků o průměrných 30 %.(39, 40, 41) Místo v léčbě DM2T: pacienti s diabetem 2. typu a s nadváhou nebo obezitou, s vyznačenými příznaky metabolického syndromu. Kombinovat v léčbě diabetu lze s jakýmkoliv režimem.

Kontraindikace: chronická onemocnění trávicího ústrojí, pankreatická insuficience, cholestáza.

Nežádoucí účinky: dyspeptické potíže, průjem, steatorea. Není třeba se obávat deficitu vitamínů.

Limity klinického využití: nemůže účinkovat u osob na sacharidové dietě (ty jej ale dobře snášejí). Průjem u osob s vysokým příjmem tuků vede obvykle k noncompliance.

Klinické poznámky: orlistat inhibuje lipázu, tím se sníží vstřebávání tuků přijatých potravou o průměrných 30 %. Výsledkem je nejen významná redukce hmotnosti, ale u obézních pacientů s diabetem 2. typu i významné zlepšení kompenzace, snížení dávek perorálních antidiabetik i antihypertenzív, snížení koncentrace volných mastných kyselin, zlepšení inzulínové rezistence (prokazatelné i u osob bez redukce hmotnosti).

Orlistat ve studii XENDOS prokázal významný účinek v prevenci vzniku diabetu 2. typu.

Sibutramin

Mechanismus účinku: zejména centrální anorektický účinek, vliv na kompenzaci zprostředkován snížením hmotnosti.(39, 40, 42) Místo v léčbě DM2T: pacienti s nadváhou a obezitou. Výsledky většiny studií podporují pozici sibutraminu jako účinného antiobezitika vhodného pro intervenci u obézních diabetiků. Při indikaci sibutraminu s cílem nejen snížit hmotnost, ale i zlepšit kompenzaci diabetu je nutno mít na zřeteli níže uvedené klinické poznámky. Kombinovat v léčbě diabetu lze s jakýmkoliv režimem.( 43, 44, 45)

Kontraindikace: nedostatečně léčená hypertenze, zatím ICHS (nyní řešeno studií SCOUT), hypotyreóza, psychiatrické nemoci. Nežádoucí účinky: arytmie, pocení, nespavost, dyspeptické potíže, sucho v ústech.

Limity klinického využití: vysokou mírou predikce úspěšné léčby je dosažení poklesu hmotnosti nejméně o 4 kg v prvních třech měsících léčby. Bez snížení hmotnosti nelze očekávat žádné zlepšení kompenzace u pacientů s diabetem 2. typu.(43, 46, 47) Klinické poznámky: u responderů (osob, které redukují hmotnost o více než 5 %) je zlepšení HbA1c významné z hlediska absolutní hodnoty (pokles obvykle o více než 1 %, což je významné z hlediska prevence kardiovaskulárních i mikrovaskulárních komplikací a odpovídá průměrnému potenciálu perorálních antidiabetik). Část pacientů s diabetem 2. typu netoleruje základní perorální antidiabetika nebo jsou u nich kontraindikována, sibutramin může být vhodnou alternativou.

Zlepšení kompenzace diabetu koreluje se snížením hmotnosti. V praxi to znamená, že pokud pacient nereaguje poklesem hmotnosti, není možno očekávat vliv na kompenzaci. Sibutramin pomůže dodržovat přísný režim životosprávy, je proto vždy pouze součástí komplexního přístupu, který je založen na důsledné edukaci. Nemocní občas očekávají redukci hmotnosti a zlepšení kompenzace diabetu 2. typu beze změny životosprávy, takto však sibutramin nefunguje.

Závěr

Rozšíření spektra možností, z nichž lze vybírat a sestavovat léčbu pacienta s diabetem 2. typu, dává na jedné straně možnost individualizovat terapii, a na straně druhé vybízí k výběru terapie s ohledem na fyziologické a patofyziologické principy. Kontrolou správnosti vybrané léčby zůstává konečný výsledek – zlepšení kompenzace (pokles glykovaného hemoglobinu) a nepřítomnost nežádoucích účinků.

Na stejné úrovni významnosti musí být také spokojenost pacienta. Výběr správné léčby je o to složitější, že některé režimy léčby inzulínem jsou nyní určeny i pro začínající stadia vývoje DM2T v kombinaci s perorálními antidiabetiky. Tato kombinovaná léčba je plnohodnotným ekvivalentem terapie sestavené pouze z perorálních antidiabetik. Přitom, jak bylo jednoznačně prokázáno v roce 2008, právě v úvodních letech průběhu diabetu kvalita terapie (a tedy i výsledná kompenzace diabetu) rozhoduje o tom, jaké riziko komplikací bude u pacienta s odstupem několika dalších let.

Principy algoritmu pro terapii diabetu se tedy v posledním roce zásadně změnily. Možno je shrnout do následujících základních bodů: – těsná kompenzace již od prvních dnů zjištění diagnózy, – minimalizace rizika hypoglykémie, – edukace, režimová opatření a metformin jako základ terapie, – terapie individualizovaně navržená a vedená, – využití nové léčby postavené na inkretinech, – pro léčbu inzulínem využití výhod analog.

Je zřejmé, že již minula doba jednoduchých doporučení, která vybírala ze dvou, tří alternativ. Současná terapie diabetu 2. typu znamená sofistikovaný přístup, dynamicky se měnící podle vývojového stadia diabetu, využívající možností individualizace léčby i s ohledem na osobnost nemocného. Stále však zůstává v platnosti, že bez spolupráce nemocného farmakologická intervence nemůže být úspěšná. Jinými slovy, podíl pacient na výsledku zůstává rozhodujícím činitelem.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Interní klinika e-mail: milan.kvapil@fnmotol.cz

Literatura

1. NATHAN, DM., et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: A consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: A consensus statement from American Diabetes Association and European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia, 2006, 49, p. 1711–1721.

2. UK Prospective diabetes study (UKPDS) Group. UK diabetes prospective study 16. Overview of 6 years therapy of type II diabetes: a progressive disease. Diabetes, 1995, 44, p. 1246–1258.

3. UK Prospective diabetes study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet, 1998, 352, p. 837–853.

4. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Glycemia treatment strategies in the the action to control cardiovascular risk in diabetes (ACCORD) trial. Am J Cardiol, 2007, 99, 34i–43i Suppl.

5. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Action to control cardiovascular risk in diabetes (ACCORD) trial: design and methods. Am J Cardiol, 2007, 99, 21i–33i Suppl.

6. The ADVANCE Collaboration Group. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med, 2008, 358, p. 2560–2572.

7. ABRAIRA, C., et al. Glycaemic separation and risk factor control in the Veterans Affairs Diabetes Trial: an interim analysis. Diab Obes Metab, 2008, 11, No. 2, p. 150–156.

8. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med, 2008, 358, p. 2545–2559. 9. LEVY, J., et al. Beta-cell deterioration determines the onset and the rate of progression of secondary dietary failure in type 2 diabetes mellitus: the 10 year follow up of the Belfast Diet Study. Diabet Med, 1998, 15, p. 290–296.

10. Standardy péče o nemocné s diabetes mellitus České diabetologické společnosti ČLS JEP. DMEV, 2004, 7, s. 6–53.

11. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet, 1998, 352 (9131), p. 854–865.

12. HARRY, CS., HOWLETT, M., et al. A Risk-Benefit Assessment of Metformin in Type 2 Diabetes Mellitus. Drug Safety, 1999, 20, p. 489–503.

13. JOHANSEN, K. Efficacy of metformin in the treatment of NIDDM. Metaanalysis. Diabetes Care, 1999, 22, No. 1, p. 33–37.

14. KIRPICHNIKOV, D., et al. Metformin: An Update. Internal Medicine, 2002, 137, p. 25–33.

15. BONORA, E., MUGGEO, M. Postprandial blood glucose as a risk factor for cardiovascular disease in type II diabetes: the epidemiological evidence. Diabetologia, 2001, 44, p. 2107–2114.

16. KVAPIL, M., PERUŠIČOVÁ J. Postprandiální glykémie. Praha : Triton, 2006, 226 s.

17. The DECODE Study group on behalf of the European Diabetes Epidemiology Group. Glucose tolerance and mortality: copmparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. Lancet, 1999, 354, p. 617–621.

18. CHIASSON, JL., et al. Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial. Lancet, 2002, 359, p. 2072–2077.

19. CULY, CR., JARVIS, B. Repaglinide: a review of its therapeutic use in type 2 diabetes mellitus. Drugs, 2001, 61, No. 11, p. 1625–1660.

20. DOMANDY, JA., et al. Secondary prevention of macrovascular events in patiens with type 2 diabetes in the PROactive Study: a randomized trial. Lancet, 2005, 366, p. 1279–1289.

21. LEBOVITZ, HE., et al. Rosiglitazone monotherapy is effective in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab, 2001, 86, p. 280–288.

22. MATTHEWS, DR., et al. UK Prospective diabetes study (UKPDS) Group: Sulphonylurea failure in non-insulin-dependent diabetic patiens over six years (UKPDS 26). Diabet Med, 1998, 15, p. 297–303.

23. MERTES, G. Safety and efficacy of acarbose in the treatment of Type 2 diabetes: data from a 5-year surveillance study. Diabetes Res Clin Pract, 2001, 52, p. 193–204.

25. SCHERNTHANER, G., GRIMALDI, A., Di MARIO, U., et al. GUIDE study: double blind comparison of once-daily gliclazide MR and glimepride in type 2 diabetic patients. Eur J Clin Invest, 2004, 34, p. 535–542.

26. WOLFFENBUTEL, BH., et al. Adition of low-dose rosiglitazone to sulphonylurea therapy improves glycemic control in type 2 diabetic patients. Diabet Med, 2000, 17, p. 40–47.

27. MONNIER, L., LAPINSKI, H., COLETTE, C. Contributions of Fasting and Postprandial Plasma Glucose Increments to the Overall Diurnal Hyperglycemia of Type 2 Diabetic Patients. Diabetes Care, 2003, 26, p. 881–885.

28. MOSES, R., et al. Effect of Repaglinide Addition to Metformin Monotherapy on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 1999, 22, p. 119–124.

29. D’ALESSIO, DA., VAHL, TP. Glucagon-like peptid 1: evolution of an incretin into a treatment for diabetes. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2004, 286, E882–E890.

30. DEMUTH, H., et al. Type 2 diabetes – therapy with dipeptidyl peptidase IV inhibitors. Biochimica and Biophysica Acta, 2005, 1751, p. 33–44.

31. NAUCK, MA., et al. Reducet incretin effect in Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia, 1986, 29, p. 46–52.

32. AMORI, RE., et al. Efficacy and safety of incretin therapy in type 2 diabetes. Systematic review and meta-analysis. JAMA, 2007, 298, p. 194–206.

33. CHARBONNEL, B., et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with Type 2 diabetes inadequately controlled with metformin alone. Diabetes care, 2006, 29, p. 2638–2643.

34. GOLDSTAEIN, BJ., et al. Effect of initial combination therapy with sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, and metformin on glycemic control in patiens with type 2 diabetes. Diabetes Care, 2007, 30, p. 1979–1987.

35. NAUCK, MA., et al. Efficacy and safety of the dipeptidylpeptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared with the sulfonylurea, glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone. A randomized, double-blind, noninferiority trial. Diab Obes Metab, 2007, 9, p. 194–205.

36. ROSENSTOCK, J., et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing pioglitazone therapy in patients with type 2 diabetes; a 24-week, multicenter, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study. Clin Ther, 2006, 28, p. 1556–1568.

37. BOSI, E., et al. Effects of vildagliptin on glucose control over 24 weeks in patients with Type 2 diabetes inadequately controlled with metformin. Diabetes Care, 2007, 30, p. 890–895.

38. ROSENSTOCK, J., et al. Comparison of vildagliptin and rosiglitazone monotherapy in patients with Type 2 diabetes. Diabetes care, 2007, 30, p. 217–223.

39. DEROSA, G., CICERO, AFG., MURDOLO, G., et al. Comparison of metabolic effects of orlistat and sibutramine treatment in Type 2 diabetic obese patients. Diab Nutr Metab, 2004, 17, p. 222–229.

40. GOKCEL, A., et al. Evaluation of the safety and efficacy of sibutramine, orlistat and metformin in the treatment of obesity. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2002, 4, p. 49–55.

41. SCHEEN, AJ., et al. New antiobesity agents in type 2 diabetes: Overview of clinical trials with sibutramine and orlistat. Diabetes Metab, 2002, 28, p. 437–445.

42. SERRANO-RIOS, M., et al. Role of sibutramine in the treatment of obese Type 2 diabetic patients receiving sulphonylurea therapy. Diabetic Medicine, 2002, 19, p. 119–124.

43. FUJIOKA, K., et al. Weight loss with sibutramine improves glycaemic control and other metabolic parameters in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2000, 2, p. 175–187.

44. McNULT, SJ., et al. A Randomized Trial of Sibutramine in the Management of Obese Type 2 Diabetic Patients Treated With Metformin. Diabetes Care, 2003, 26, No. 1, p. 125–131.

45. VETTOR, R., et al. Effect of sibutramine on weight mannagement and metabolic control in type 2 Diabetes. Diabetes Care, 2005, 28, p. 942–949.

46. FINER, N., et al. Sibutramine is effective for weight loss and diabetic control in obesity with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2000, 2, p. 105–112.

47. YKI JARVINEN, H. Thiazolidinediones. N Engl J Med, 2004, 351, p. 1106–1118.