Pitný režim stomiků

Voda hraje důležitou úlohu v regulaci tělesné teploty. Pro udržení k životu nezbytné vodní rovnováhy je potřeba, aby v určitém časovém období byl příjem vody stejný jako její výdej, tzn. aby vodní bilance byla vyrovnaná. Vyžadují-li to okolnosti, může se příjem vody snížit až na nulové hodnoty.

Jediným zdrojem je pak malé množství metabolické vody, která vzniká při okysličování živin v těle. K porušení vodní bilance pak dojde proto, že ztráty vody se nemohou snížit úměrně příjmu. Objem vody, který se ztrácí tzv. neviditelným pocením z kůže a odpařováním z plic, nikdy neklesne pod 0,9 litru za den, vylučování odpadních látek do moče vyžaduje minimálně 0,4 až 0,5 litru za den. Vzniklá negativní vodní bilance vyvolá pocit žízně (ne však u každého!), zatímco pozitivní zvyšuje vylučování vody močí.

Velké ztráty vody vznikají například průjmy (důležité u ileostomiků) nebo zvracením či nadměrným pocením, mohou vést k DEHYDRATACI. Ta se projevuje již při desetiprocentním poklesu obsahu vody v těle.

Dehydratovaná osoba má propadlé rysy, zapadlé oči, suchý jazyk a kůži, která je volná a nepružná. Postižený většinou trpí pocitem žízně, ale není to pravidlem. Někteří lidé v tomto stavu pocit žízně nemají, což je zvláště nebezpečné.

Při zmnožení mimobuněčné tekutiny o 10 a více procent dochází k HYPERHYDRATACI. Ta se zpravidla projevuje otoky, u nichž po zatlačení prstem zůstává důlek v podkoží nebo edémem plic, který ztěžuje dýchání. V regulaci vodní a elektrolytové ROVNOVÁHY hraje důležitou úlohu gastrointestinální trakt, jehož činnost je u stomiků tím více porušena, čím větší část tlustého střeva chybí. Gastrointestinální trakt přijímá vodu ze střevního obsahu, a tím napomáhá trávení a vstřebávání živin a hypertronických tekutin.

Největší podíl vody a elektrolytů se vrací do plazmy z tlustého střeva. Množství gastrointestinálních sekretů činí u zdravého člověka až 8,2 litrů denně. Z toho se stolicí vyloučí pouze 100 až 150 mililitrů. Tyto sekrety mají vysoký obsah elektrolytů (sodíku a draslíku) a jsou izotonické s mimobuněčnou tekutinou. Proto mají žaludeční a zejména střevní poruchy narušující vstřebávání tekutin a živin velmi rychlé a závažné zdravotní důsledky.

PITNÝ REŽIM STOMIKŮ

Potřebu tekutin mohou krýt různé nápoje. Dělíme je na dvě velké skupiny: NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ. Všechny nápoje, které obsahují více než 0,75 objemových procent ethanolu, jsou nápoje alkoholické. Řadíme k nim pivo, víno a lihoviny.

NEALKOHOLICKÉ nápoje se dělí na tři skupiny:

* nápoje povzbudivé, kam řadíme např. kávu, čaj a kolové nápoje,* nápoje s vyšší výživnou hodnotou, jako je mléko a tekuté mléčné výrobky,* nápoje osvěžující, kterým věnujeme pozornost v dalším textu.

OSVĚŽUJÍCÍ nápoje by měly mít tyto vlastnosti:

* kyselou nebo mírně trpkou chuť, sladká chuť zvyšuje žízeň,* přiměřenou teplotu 10 nebo více, neboť přechlazené nápoje zvyšují žízeň tím, že způsobují překrvení sliznice jícnu.

Kysličník uhličitý v nápojích rozšiřuje krevní vlásečnice v žaludku, a tím urychluje vstřebávání. Proto například sodovka uhasí žízeň rychleji než obyčejná voda. Poněvadž však kysličník uhličitý zvyšuje plynatost, nedoporučují se nápoje sycené tímto plynem stomikům.

K ideálním osvěžujícím nápojům patří kromě kvalitní podzemní vody ovocné mošty, zředěné ovocné sirupy (nesladké), ovocné a zeleninové šťávy a minerální stolní vody. Voda pro denní pití má obsahovat nejvýše 500 mg rozpuštěných minerálů v 1 litru. Z toho:

CO NEJVÍCE

* vápníku (nad 40 mg na 1 litr),* hořčíku (nad 20 mg na 1 litr),* draslíku (nad 1 mg na 1 litr),

CO NEJMÉNĚ

* síranů (pod 240 mg na 1 litr) – mají projímavý účinek,* dusičnanů (pod 10 mg na 1 litr).

Obsah sodíku (pod 20 mg na 1 litr) a chloru (pod 25 mg na 1 litr) není potřeba u stomiků dodržovat, poněvadž většinou mají těchto prvků nedostatek.

Pro ty, kteří pijí minerálky, připojujeme NÁVOD, JAK SPRÁVNĚ PÍT MINERÁLKU:

* nejvýše 1 litr denně, raději však jen půl litru,* nechlazenou o pokojové teplotě nebo teplejší,* nejvýše dvě sklenice najednou,* po čtrnácti dnech změnit druh minerálky.

Pro stomiky nejsou vhodné kyselky, které jsou bohaté kysličníkem uhličitým. Příliš mnoho kysličníku uhličitého může vyvolat bolestivé pálení žáhy, říhání a nadýmání, při kterém se zvyšuje tlak bránice na srdeční krajinu a může působit bušení a svírání srdce. Vhodné minerální vody jsou například Magnesia, Rudolfka a další, které vyhovují uvedeným kritériím.

Ze stolních vod se doporučují jak kojenecké vody, které pocházejí z nejkvalitnějších tuzemských podzemních pramenů (Mimi, Českomoravská voda, Aqua plus), tak další stolní vody (Dobrá voda, Zlatá voda, Fontána, Aqua vira, Agua diamant, Oasa, Top agua, Kristal, Drinka).

Stomici by si měli vybírat vody, které nejsou sycené kysličníkem uhličitým. Pacienti se stomií by měli pít 8 až 10 sklenic vhodných tekutin za den, ileostomici nebo koleostomici s vývodem blízko začátku tlustého střeva raději více.

Pokud je stolice řídká, je vhodné pít zejména při jídle. Při pití mimo denní jídla je vhodné sníst zároveň něco menšího, aby se tekutina promísila s potravou. Urostomici by měli pít hodně, aby zmenšili možnost vzniku močových infekcí.

Vhodné jsou ovocné šťávy, zejména brusinková a voda. U urostomiků je důležité udržovat moč kyselou mezi pH 5,5 až pH 5,0, čímž se dá předcházet vzniku bakteriálních infekcí a tvorbě alkalických krystalů. K udržení kyselé moči slouží i denní příjem vitaminu C. Dávku je však třeba předem dohodnout s lékařem.

SOUHRN

Podstatná část homeostatických regulačních mechanismů člověka je určena k udržení vodní rovnováhy. Jejich selhání může vést k těžkým fyziologickým poruchám, které mohou zkrátit nebo ukončit život člověka. Obsah vody v těle se pohybuje od 60 do 70 % tělesné hmotnosti a je přímo úměrný věku. U kojenců tvoří vyšší podíl, u starších osob nižší. Muži mají vyšší obsah vody v těle než ženy, hubené osoby vyšší než osoby obézní.

SUMMARY

The main part of homeostatic regulative mechanisms is maintaining the fluid volume in the body. Water accounts for about 60 to 70% of body weight and is directly related to age. In infants the ration of water is higher, in the elderly lower. Men have higher amount of liquids than women, skin people higher than the obese ones.

O autorovi: MUDr. Hana Kleinwächterová, Brno