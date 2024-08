Ploché nohy se v dětství vyskytují běžně. V dospělosti je nejčastěji způsobuje úraz či opotřebení šlach

Plochou nohou nazýváme stav, kdy se jedno nebo obě chodidla vyznačují nízkou klenbou, nebo ji zcela postrádají. Odborně se deformita nohy označuje jako pes planus. K zploštění může dojít tím, jak se na klenby vyvíjí tlak. Poznat je lze i podle toho, že se při chůzi či stání chodidla stáčejí dovnitř, čemuž se říká nadměrná pronace.

V raném dětství je běžné, že děti mají ploché nohy. U někoho se však klenba nemusí vyvinout vůbec nebo se mu v dospělosti propadne. Ploché nohy u dospělých mohou ovlivňovat držení těla, a tudíž zvýšit riziko vzniku bolesti kyčlí, kolen a kotníků. Pro většinu lidí ale nepředstavují vážnější problém, jelikož ploché nohy bolest zpravidla nevyvolávají a v takovém případě není nutná ani léčba.

Běžné chodidlo sestává z 33 kloubů, které udržuje pohromadě 26 různých kostí. Kromě toho ho tvoří více než 100 svalů, šlach a vazů. Funkcí klenby je zajistit odpružení při došlapu a rozložit váhu těla. Struktura klenby má dopad na způsob chůze jedince. Klenby by v ideálním případě měly být pevné a schopné přizpůsobit se zátěži a různým povrchům.

Rozlišujeme dva typy kleneb, a to příčnou a podélnou. Podélně plochá noha se přitom týká části na vnitřní straně chodidla a klenba se rozprostírá od palce až po patu. Příčně plochá noha souvisí s příčnou klenbou, přičemž nejznámější je ta, jež vede mezi palcem a malíkem přes klouby záprstních kůstek.





Ploché nohy u dětí

Plochá noha u dětí není nic neobvyklého. Všech dětí se po narození ploché nohy týkají, protože klenba v raném dětství teprve vzniká. Zpravidla se zformuje do 6 let věku dítěte. Tento problém obvykle zanikne v důsledku toho, jak se vazy a šlachy v chodidle zpevňují. Někdy se však stává, že tento stav přetrvá až do dospělosti. Uvádí se přitom, že dvě z deseti dětí se s plochou nohou potýkají. [1, 2, 3, 4, 5]

Typy plochých nohou

Rozlišuje se několik typů plochých nohou. Nejčastěji se setkáte s flexibilním typem. Vyznačuje se tím, že při stání či zatížení chodidla klenba patrná není, ale objevuje se při zvednutí chodidla ze země. Vzniká v dětství a může se zhoršit vlivem natržených, natažených či oteklých šlach a vazů.

Dalšímu typu se přezdívá rigidní a je pro něj charakteristické, že k němu dochází v dospívání. Pozná se dle toho, že během sezení či stání není možné klenbu spatřit. Zároveň ohýbat chodidla a pohybovat s nimi ze strany na stranu může způsobovat bolest.

Třetí typ je znám jako dysfunkce zadní holenní šlachy. Dochází k němu v dospělosti, což se stává poraněním či přetržením šlachy, jež spojuje lýtkový sval s vnitřní stranou kotníku, a následným poklesem nebo zborcením klenby a vybočením chodidla směrem ven. Deformitu mohou provázet bolesti.

Poslední typ se označuje jako vertikální talus a jde o vrozenou deformaci, kdy se nártní kost kotníku nenachází ve správné poloze a zabraňuje vzniku klenby. [6, 7, 8]

Příčiny plochých nohou

Jak už bylo řečeno, ploché nohy jsou v dětství běžným jevem, který se věkem srovná tím, jak se klenba v průběhu let postupně zformuje. Občas se však stane, že někomu se nevyvine ani posléze. Ploché nohy vyvolává, když jsou šlachy držící klouby pohromadě uvolněné.

Klenbu však lze i ztratit, děje se tak například po nějakém úrazu chodidla či kotníku nebo vlivem opotřebení. K opotřebení může dojít tím, že šlacha, která se vyskytuje na vnitřní straně kotníku a podpírá klenbu, může postupem času zeslábnout či se natrhnout. Pokud se problém neřeší, může vést až k artritidě chodidla.

Roli však hraje i genetika, jelikož bylo zjištěno, že ploché nohy se mohou podědit po rodičích. Rizikovým faktorem je také obezita, protože při vyšší hmotnosti se klenba více namáhá a roztahují se přitom tkáně v chodidlech. Mohou je způsobit i některá onemocnění nervového systému, jako je třeba rozštěp páteře, svalová dystrofie nebo dětská mozková obrna. Ploché nohy mohou být i následkem zánětu šlach či tarzální koalice. Posledně jmenovaná nemoc zapříčiňuje neobvyklé srůstání kostí chodidla, což se projevuje jejich ztuhlostí a plochou nohou.

Další příčinou může být těhotenství. Je totiž možné, že se kosti v chodidlech plodu v děloze nevyvinou zcela správně, v takovém případě se jedná o vývojovou anomálii. Ploché nohy u malých dětí jsou přítomné zřejmě i důsledkem tuku, který klenbu v dětství zakrývá. [9, 10, 11, 12, 13]

Jaké mají ploché nohy příznaky?

Ploché nohy se nemusí projevovat žádnými symptomy. Nejčastěji je však doprovází bolest nohou (např. bolest paty), kterou vyvolávají přetížené svaly a spojovací vazy. Ploché nohy totiž ovlivňují to, jak se vaše chodidla a nohy vyrovnávají, navíc se vlivem plochých nohou mění jejich vzájemná součinnost během pohybu. Obvykle bolest postižený pociťuje ve středu chodidla a stupňuje se při fyzické aktivitě. Postupem času může bolest vést k tomu, že se stanou nesnesitelnými i takové pohyby, jako je prosté stání na špičkách.

Rozvíjející se artritida způsobuje neobvyklou chůzi, která je pro ploché nohy charakteristická. Viditelným projevem je posunutí předních prstů. Bolest kloubů pak lze pocítit v důsledku nestabilní chůze a držení těla, což nadměrně nezatěžuje jen kolena, ale i kyčle. Někoho to možná překvapí, ale souvisí spolu i ploché nohy a bolesti zad, konkrétně se bolest projevuje v dolní části zad.

Kromě toho příznaky plochých nohou zahrnují i otok, ztuhlost a křeče nohou. U dětí lze ploché nohy rozpoznat například tak, že často zakopávají či padají. Jistým stupněm plochonoží trpí zhruba 20 až 30 % populace. [14, 15, 16, 17]

Diagnostika

Přemýšlíte-li nad tím, jak poznat ploché nohy, stačí si zkontrolovat vnitřní strany chodidel vestoje. Jestliže máte ploché nohy, budou se chodidla přímo dotýkat podlahy. Znamená to, že není viditelná klenba, tedy vnitřní část chodidla není zvednutá.

Diagnostikování u lékaře probíhá prostřednictvím vizuálního vyšetření chodidla. Při něm se dotyčný postaví na špičky a jestliže je patrná klenba, jedná se o flexibilní plochou nohu a v takovém případě není nutné další vyšetření ani potřeba léčba.

Pokud však klenba není viditelná (rigidní plochá noha) či úkon doprovází bolest, přistupuje se k zobrazovacím testům, jako je CT vyšetření, magnetická rezonance (vyšetření šlach) a rentgenové vyšetření (prošetření výskytu artritidy).

Kromě zmíněného testu stání na špičkách existují i jiné způsoby, na základě nichž lékař stanovuje diagnózu. Mezi tyto testy patří:

test mokrého došlapu (chodidlo se namočí a došlápne na hladký, rovný povrch; zkoumá se otisk ploché nohy, jelikož čím plošší noha, tím výraznější otisk mezi patou a ploskou nohy),

(chodidlo se namočí a došlápne na hladký, rovný povrch; zkoumá se otisk ploché nohy, jelikož čím plošší noha, tím výraznější otisk mezi patou a ploskou nohy), test kontroly obuvi (při ploché noze bude na vnitřní straně chodidla, především v oblasti paty, viditelné větší opotřebení),

(při ploché noze bude na vnitřní straně chodidla, především v oblasti paty, viditelné větší opotřebení), test „příliš mnoho prstů“ (lékař stojící za pacientem si všímá počtu prstů, které vyčnívají do stran, u plochých nohou se jejich počet oproti normálu, kdy je vidět jen malíček, zvyšuje na 3 až 4 další prsty),

(lékař stojící za pacientem si všímá počtu prstů, které vyčnívají do stran, u plochých nohou se jejich počet oproti normálu, kdy je vidět jen malíček, zvyšuje na 3 až 4 další prsty), test zvednutí paty (jedna noha je pokrčená a zvednutá nad zem, druhá se má zvednout postavením se na špičku; o plochou nohu jde při bolesti nebo neschopnosti nohu zvednout). [18, 19, 20]

Jak vyléčit ploché nohy?

Léčba plochých nohou není nutná, pakliže nepociťujete žádné potíže. Jestliže však ploché nohy doprovází bolest, uplatňuje se několik způsobů léčby:

podpora nohou (vložky do bot pro ploché nohy, tejpování ploché nohy či ponožky na ploché nohy),

změna životního stylu (dieta ke snížení hmotnosti a zavedení cvičebního programu),

speciální boty na ploché nohy.

Jednoduchým řešením, jak na ploché nohy, je pořídit si ortopedické vložky na ploché nohy. Užívají se za účelem změny struktury chodidla. S postupem času se mohou přidávat i další vrstvy. Vložky do bot na ploché nohy si lze zakoupit běžně v obchodě či si je objednat na zakázku. Je nutné říci, že ploché nohy jimi neodstraníte, pouze zmírníte s nimi související nepříjemné projevy.

Pomoci může i zdravotní obuv pro ploché nohy. Ortopedická obuv na ploché nohy ale leckdy není nutná, problém tkví v tom, že většina lidí nosí boty, které jim špatně padnou, či velikost neodpovídá jejich chodidlu. Vhodná obuv pro ploché nohy by měla být pohodlná, podporovat klenbu a ohýbat se ve špičce, aby se noha mohla přirozeně hýbat.

Doma je také možné praktikovat cvičení na ploché nohy. Prospěje jim zejména protahování lýtkových svalů. Cviky na plochou nohu zahrnují jógovou pozici zvanou pes hlavou dolů, válení míčku pod chodidlem, běžecký strečink či gymnastiku nohou (sbírání kuliček prsty na nohou). Cvičení na ploché nohy u dětí zahrnují přitahování palce a malíku směrem k patě či hýbání palcem do strany.

Pociťujete bolest v oblasti chodidel či kotníků? Ano

Ne

Jen při sportu

Kromě toho lze docházet na fyzikální terapii. Fyzioterapeut vám tam ukáže rehabilitační cviky na ploché nohy, které slouží k protažení a posílení napjatých šlach a svalů. Zároveň se tím zlepší flexibilita nohou a jejich celková pohyblivost. Naopak by se mělo vyhýbat aktivitám, jako je běh či skákání, a nahradit je například chůzí, plaváním nebo jízdou na kole. Typem terapie je i Dornova metoda ploché nohy, při níž se jemně a pomalu pracuje s klouby a usiluje se o jejich navrácení do přirozené polohy.

Ke zmírnění zánětu a bolesti se používá rovněž led. V jistých případech se pak předepisují i léky. Doktoři většinou předepisují nesteroidní protizánětlivé léky, které by měly otok či bolest zmírnit. Možností je i ortéza, která se nasadí na hlezenní kloub, čímž by se vyjma zlepšení chůze mělo zabránit deformitě kotníku či chodidla.

Jestliže pacient trpí tarzální koalicí, obvykle lékař nejdříve nařídí nohu nepřetěžovat, eventuálně na ni nasadí sádru. V případě, že bolest neodezní, může být nutná operace. Jde o jediný způsob, jak se zbavit plochých nohou. Před chirurgickým zákrokem se zohledňuje věk pacienta, jeho příznaky a povaha strukturální deformace.

Rozlišuje se několik typů operace ploché nohy. První dva se týkají šlach. Buď se šlacha pouze vyčistí a opraví, nebo se přenese odjinud za účelem obnovení klenby (rekonstrukční operace). Během zákroku se současně klouby v chodidle nasměrují do správné polohy. Pokud pacientovi způsobuje bolest příliš krátká Achillova šlacha, je možné ji prodloužit a tím bolest zmírnit. Přistupuje se také k subtalárnímu implantátu, jenž se umisťuje do zadní části chodidla a měl by vést k nápravě ploché nohy. [21, 22, 23, 24, 25, 26]

Prevence

Jak už bylo řečeno v rámci příčin, na vině plochých nohou může být genetika a v takovém případě je prevence vyloučená. Člověk však může podniknout určité kroky, jimiž předejde zhoršení tohoto stavu a bolesti. Zvláště by se měl zaměřit na koupi dobře padnoucí obuvi a opatřit si potřebné opory pro nohy. Prospěje zajisté také, pakliže člověk bude dbát na udržení si zdravé hmotnosti. Zdůrazňujeme však, že nejsou doloženy důkazy o tom, že by se tím vzniku plochých nohou zabránilo. [27, 28, 29]

Zdroje: my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, nhs.uk, medicalnewstoday.com, healthline.com, verywellhealth.com, medparkhospital.com, medlineplus.gov, healthdirect.gov.au, fyzioklinika.cz