Po ročním odkladu byla v Jemenu zahájena vakcinace proti choleře

V Jemenu byla o víkendu zahájena první vakcinační kampaň proti choleře. Stalo se tak 18 měsíců poté, co v zemi zmítané válkou propukla epidemie této nemoci. Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně zatím nemá povolení očkovat v celé zemi. S odkazem na sdělení WHO o tom informovala agentura Reuters.