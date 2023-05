(Pod)výživa seniorů

Senioři patří mezi skupiny obyvatel s nejčastějším výskytem podvýživy (malnutrice) a dehydratace. Výzkumy ukazují, že malnutricí trpí 50 procent pacientů vyššího věku. V případě hospitalizovaných pacientů trpí až 30 procent seniorů dokonce tzv. život ohrožující podvýživou.

Podvýživa neboli malnutrice je stav, který vzniká v důsledku nedostatku živin důležitých pro stavbu těla nebo jeho správnou funkci. Jedná se tedy o všechny poruchy výživy včetně hypovitaminóz (vyvolaných nedostatkem vitaminů) nebo nedostatku stopových prvků. V užším smyslu slova pak hovoříme o stavu, který vzniká jako důsledek nedostatečného příjmu energie či kvalitních bílkovin a nerovnováhy mezi potřebami organismu a skutečným příjmem.

Příčiny podvýživy

Na podvýživě seniorů se nejčastěji podílí snížená chuť k jídlu vinou:

• sníženého chuťového a čichového vnímání (až u 80 procent seniorů) a atrofie chuťových pohárků,

• sníženého pocitu žízně a snížené potřeby pít vedoucí k dehydrataci,

• zvýšené konzumace léků,

• problémů s chrupem, ústní sliznicí a s polykáním. Další příčinou podvýživy u seniorů bývají potíže s konzumací jídla způsobené:

• suchostí v ústech, chorobami dásní či umělého chrupu,

• zhoršením duševních funkcí, např. zapomnětlivosti, jež vede k vynechávání jídel,

• stárnutím vnitřních orgánů, které zhoršuje vstřebávání živin ze stravy a snižuje jejich využitelnost. Se zvyšujícím se věkem se snižuje sekrece trávicích šťáv, ochabuje činnost trávicího ústrojí a snižuje se funkčnost tenkého střeva.

Podvýživa se může u seniorů objevit i v souvislosti s potížemi s obstaráváním potravin zaviněnými:

• omezenými finančními prostředky, osamělostí a sociální izolací,

• nezájmem, apatií a lhostejností, které vedou k jednostranné výživě, převážně s obsahem sacharidů,

• zhoršenou pohyblivostí a zhoršeným zrakem (snížená schopnost nákupu i přípravy pokrmů).

Výživa a zdravotní stav

Zdravotní stav ovlivňuje výživu a výživa zdravotní stav. Výše uvedené faktory, včetně zdravotního stavu, jsou příčinami nedostatečné výživy. Platí ale i opačný vztah, kdy nedostatečná výživa může způsobovat (nejen u seniorů) zdravotní obtíže a negativně ovlivňovat zdravotní stav.

Mezi možné důsledky podvýživy můžeme zařadit například:

• zhoršení celkového stavu – únava, zhoršení sebeobsluhy i kvality života, deprese,

• úbytek svalové hmoty – upoutání na lůžko, vznik proleženin, septický stav – zánětlivý stav,

• infekční komplikace – zápal plic, infekce močových cest, zanícené proleženiny,

• zhoršené hojení ran – proleženiny, komplikované hojení, zhoršení výsledku chirurgické léčby,

• zhoršené využití léků,

• zvýšená nemocnost, zvýšená úmrtnost.

Na co se zaměřit

Strava by měla být pravidelná, chutná a lákavá na pohled, aby podporovala chuť. Neměl by být omezován výběr pokrmů a surovin. Důležitou roli hraje kultura stolování (společnost, prostředí, dobře větraná místnost). Ve stravě seniorů je třeba počítat i s úpravou konzistence stravy, například do kašovité formy (mleté maso, bramborová kaše apod.). Strava vždy musí respektovat dietetické požadavky, tzn. přihlížet k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Každé dietní omezení je však třeba zvážit s ohledem na riziko nedostatečné výživy.

Potřeba energie může klesat v souvislosti se snížením aktivity, platí to však jen pro zdravou osobu pouze se sníženou aktivitou. U nemocných je základní energetická potřeba často zvýšena, a to zejména u některých chronických chorob (srdeční či respirační nedostatečnosti). Skutečnou energetickou potřebu je třeba vždy určit individuálně.

Bílkoviny a vitaminy

Množství bílkovin nelze snižovat, protože stárnoucí organismus jich přijímá méně. Zvýšená nemocnost v tomto stadiu života navíc klade zvýšené nároky na příjem bílkovin ve stravě. Je tedy třeba dbát na jejich dostatečný příjem i kvalitu. Přednost by měly dostávat bílkoviny živočišné – z masa, mléka a mléčných výrobků a vajec.

Tepelnou úpravou je třeba upravit jejich stravitelnost, která by měla být co nejsnadnější. Nejhůře stravitelná jsou smažená jídla, výhodnější je co možná nejjednodušší úprava.

Častý nedostatek vitaminů bývá způsoben jejich zhoršeným vstřebáváním. Je tedy důležité jejich množství ve stravě lehce zvyšovat, už vzhledem k vyšší nemocnosti seniorů. Důležitý je zejména příjem antioxidantů, které pomáhají bojovat proti škodlivým účinkům volných radikálů. Jedná se o vitaminy E, C a betakaroten. Častý je i deficit kyseliny listové a vitaminu B12. Dostatek většiny těchto látek souvisí s pravidelnou konzumací ovoce a zeleniny.

Minerální a jiné látky

Senioři často trpí nedostatkem některých minerálních látek, a to zejména železa (například v mase a vnitřnostech, mléčných výrobcích, vejcích), zinku (ryby, vejce, mléčné výrobky, ořechy, ovoce, zelenina, výrobky z obilovin) a vápníku (mléko a mléčné výrobky – jogurty, tvrdé sýry, kefír, tvaroh). Případně je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem vhodnou náhradu, je totiž otázkou, kolik z těchto zdrojů jsou senioři schopni zkonzumovat.

Častý je také deficit dalších látek, jako jsou například vícenenasycené mastné kyseliny, vláknina, lecitin.

Zdrojem vícenenasycených mastných kyselin jsou zejména některé rostlinné oleje (např. řepkový), rostlinné tuky a rybí tuk. Některé z těchto mastných kyselin jsou navíc „nezbytné“, náš organismus je nezbytně potřebuje, ale protože si je neumí vytvořit, musíme je přijímat ve stravě. Dalšími důležitými látkami jsou také například vlákniny (ovoce, zelenina, celozrnné výrobky, luštěniny) a lecitin (vejce, výrobky ze sóji a další).

Tekutiny

U seniorů se často setkáváme s dehydratací (odvodněním). Tento problém se projevuje u více než 10 procent starých lidí a čtvrtiny lidí s poruchou hybnosti. S vyšším věkem se ztrácí pocit žízně, bohužel se špatným zavodněním organismu se zvyšuje riziko trombóz (sraženin) či zácpy a ztráta 20 procent tekutin již může ohrozit život.

Dehydratace způsobuje i nepříjemný pocit v ústech, vede k častějšímu výskytu infekce močových cest. Ve svém důsledku způsobuje zmatenost, snadněji dochází k nerovnováze elektrolytů v organismu. Důležité je tedy pravidelné popíjení nápojů, minimálně 2 litry denně.

Novinky Vhodným pomocníkem při výživě seniorů mohou být doplňky stravy s vyšší kalorickou hodnotou, které lze koupit v lékárnách. V současné době se i v tomto sortimentu objevily novinky – jedná se o přípravky, které pacient například nemusí vypít naráz, ale naopak je vhodné je po dávkách popíjet celý den. Vhodný přípravek pomohou doslova „na míru“ vybrat v lékárně, poradí samozřejmě také lékař či výživový poradce.

O autorovi: Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka