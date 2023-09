Podezřelé obálky vystrašily i občany v českých městech

V počátcích onemocnění lékař těžko rozezná antrax od běžné infekce dýchacích cest.

Praha – Poplach kolem tzv. antraxových dopisů zasáhl i Česko. Státní úřad pro jadernou bezpečnost během včerejška evidoval několik desítek podezřelých zásilek. „Neuvěřitelně geometrickou řadou se to šíří,“ uvedl náměstek úřadu Petr Krs.

Odborníci odpoledne prováděli rozbor dopisů na chemické toxické látky. Následovat bude analýza na biologické zbraně, která potrvá několik dní. Výsledky dosavadních rozborů byly negativní, řekl agentuře ČTK mluvčí úřadu Pavel Pitterman.

Ministr vnitra Stanislav Gross tvrdí, že lidé by ještě před zavoláním policie měli posoudit obsah, formu a také způsob doručení zásilky. Zhodnotit by měli například dopis z exotického teritoria, který přijde neočekáván, zásilku podivně mastnou či zmatené texty.





Náčelník armádní zdravotnické služby Jan Petráš sdělil, že američtí odborníci, kteří vyšetřují současné případy výskytu sněti slezinné neboli antraxu ve Spojených státech, nijak nespojují původ této látky s Českou republikou.

Paniku vyvolal asi med

O rozruch na vlakovém nádraží v Libčicích u Prahy se postarali dva Arabové, kteří zanechali v úschovně zavazadel pět kanystrů s neznámou látkou. Pracovníkům stanice to připadlo podezřelé a přivolali proto policii. „Pokladní spolu s policistou jeden z kanystrů otevřeli a oba postihla lehká nevolnost,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Ladislav Křivan. Následně přivolaná chemická jednotka záchranářů vyloučila, že by v nádobách byl jed. Arabové na policejní stanici tvrdili, že v kanystrech je med, který jedí v době postních svátků místo jiné stravy.

Nejvíc práce měli pravděpodobně hasiči v Karlových Varech, kde se našly čtyři zvláštní obálky. Jedna ze zásilek vzbudila podezření například tím, že byla nadepsána špatnou latinkou, navíc měla chybnou adresu a rozmazané razítko podání.

Pošta zpřísnila kontroly

Česká pošta nemá právo kontrolovat obsah zásilek, za který ručí ze zákona odesílatel. Otevřít dopis či balík mohou její pracovníci pouze v případě, kdy vznikne podezření, že obsahuje nezákonný obsah. „Například když zásilka zapáchá, prosakuje nebo se z ní ozývají podezřelé zvuky,“ uvedl mluvčí pošty Ladislav Vančura. V současnosti se podle něj zpřísnila vizuální kontrola obálek – zda nejsou na povrchu „nezvykle potřísněné nebo zaprášené“.

V okrese Jablonec nad Nisou navíc poštovní doručovatelé roznášejí brožurky s názvem Pro případ ohrožení, které vydal místní okresní úřad. Radí se v nich, co dělat při mimořádné události.

Postih hrozí i vtipálkům

Před možnou panikou vyvolanou „vtipálky“, kteří mohou šířit podezřelé dopisy, varoval premiér Miloš Zeman. Rozesílat dopisy s nápisem antrax by se případným žertéřům nemuselo vyplatit, tvrdí právníci. Za šíření poplašné zprávy by jim hrozilo až pět let vězení či peněžitý trest. „Ty jsou různé podle stupně společenské nebezpečnosti. Spodní hranice jsou dva tisíce korun, horní pět miliónů,“ uvedl advokát Josef Lžičař. Pokud by někdo opravdu rozesílal dopisy obsahující antrax, hrozilo by mu za úmyslné obecní ohrožení až 15 let vězení či trest výjimečný.

Lékaři získají instrukce

V některých zemích už hlásí lékaři, že jejich ordinace jsou poněkud plnější než obvykle. Lidé zřejmě více chodí k doktorům s horečnatými onemocněními, která by normálně přechodili. Někteří lékaři upozornili, že pacienti se dožadují instrukcí pro případ napadení snětí slezinnou neboli antraxem, případně preventivního očkování.

V Česku zatím neobvykle vyšší počty nemocných v čekárnách, které by souvisely s šířící se „antraxovou“ panikou, doktoři nezaznamenali. „Zatím se mě za posledních čtrnáct dní zeptali čtyři pacienti, zda jejich onemocnění není sněť slezinná,“ uvedl pražský praktický lékař Jan Jelínek.

Problém je v tom, že antrax v počátcích vypadá jako infekce dýchacích cest. „Bylo by samozřejmě nesmyslné přistupovat ke každému, kdo přijde s kašlem, jako k potenciálnímu nemocnému se snětí slezinnou. To by bylo nutné tehdy, pokud by byla známá nějaká epidemiologická souvislost, že mohl být antraxem nakažen. Anebo také v případě, že by se jeho stav prudce zhoršoval,“ vysvětlil Jelínek.

Mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ota Černý sdělil, že zítra se začne rozesílat doktorům publikace Možnosti diagnostiky, izolace a léčby nemocných zasažených biologickými prostředky a zvláště nebezpečnými patogeny.

Léků je dostatek

Léků je podle Černého dostatek, zvětšovat jejich zásoby či začít vyrábět vakcínu proti pravým neštovicím, jako se rozhodla Francie, nemá podle jeho slov smysl. „Vláda ubezpečila obyvatelstvo, že bezprostřední nebezpečí útoku biologickými zbraněmi nehrozí. Zásoba potřebných léků se pohybuje kolem sto tisíc. V USA, kde žije 250 miliónů lidí, jich mají 2,5 miliónu, takže poměr k počtu obyvatel je stejný,“ dodal.

Státní veterinární správa je schopna zajistit dostatek vakcíny, pokud by byla antraxem napadena hospodářská zvířata. Uvedl to tiskový mluvčí správy Josef Duben. Sněť slezinná se totiž může rozšířit mezi lidi i ze zasaženého dobytka.

Aleš Vojíř, Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 16.10.2001