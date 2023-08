Podvýživa pacientů

Jeho tělu chybějí potřebné živiny, hůře se zotavuje a má častěji infekční komplikace. Nejvíce jsou podvýživou ohroženi senioři, lidé s nemocemi trávicího traktu, neurologičtí pacienti, kteří třeba po CMP špatně polykají, a lidé s rakovinou. Podvýživa prodlužuje až o 50 % hospitalizaci a až o 30 % zvyšuje úmrtnost. Nemocnice na výživu pacientů většinou dbají, problém ale je v ambulantní a pak i domácí péči. Rodina si dlouho nemusí všimnout, že senior špatně jí a hubne. Začne hledat pomoc, až když už je stav pacienta vážný. Sledovat výživu rizikových pacientů by měli také praktičtí lékaři. Pro pacienta je zátěží každý pobyt v nemocnici, musí mobilizovat své rezervy. Při každé operaci musí brát „energii“ ze svých svalů a trvá čtvrt až půl roku, než se zase dostane do své předchozí formy, senioři se do ní nemusí dostat už nikdy. Podle dostupných dat trpí podvýživou při přijetí na plánovanou operaci 10 % pacientů, při přijetí na akutní operaci až polovina a mezi pacienty s rakovinou až 80 %. Příčinou jsou obtíže nemoci i užívané léky.