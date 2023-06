Policie obvinila dva muže z Mostu za napadení lékaře záchranky

Muži přivolali záchranku do Čelakovského ulice v Mostě k muži v bezvědomí, jenž ležel před domem. „Už při příjezdu zdravotníky čekala sprška vulgárních nadávek a obviňování z pozdního příjezdu. Kromě toho padly i různé pohrůžky fyzickou likvidací,“ uvedla Bartošová.

Poté, co se lékař sklonil nad pacienta, ho podle policie jeden z mužů napadl údery rukou. Muži napadli i přivolané policisty a městské strážníky. „Lékař utrpěl zranění, se kterým byl v pracovní neschopnosti,“ dodala mluvčí.

Jedenatřicetiletý muž čelní obvinění z ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Za to, že napadl zdravotníka při výkonu povolání, mu hrozí podle Bartošové až pět let vězení. Třiadvacetiletý muž se podle policie dopustil nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. V případě odsouzení může jít do vězení až na tři roky.