Policisté v Mimoni zachránili díky defibrilátoru život seniora

Liberecký kraj pořídil v březnu 36 těchto přístrojů pro hasiče a policisty, od té doby je už použili v 18 případech. Osvědčily se a záchranáři chtějí zajistit další. Optimální by bylo, aby jich bylo po kraji kolem 70, řekl vedoucí operátor Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka.

V Libereckém kraji se podle záchranáře ročně stane zhruba 400 případů zástavy srdečního oběhu. Záchranná služba se na místo dostává v průměru do osmi až devíti minut od zavolání, ve 40 procentech případů ale tato doba přesahuje deset minut. „S každou minutou se snižuje šance postiženého na přežití o sedm až deset procent,“ řekl Matějíčka.

Právě Mimoň patří k místům, kde může sanitce trvat i více než deset minut, než k pacientovi dorazí. „Policejní hlídka byla na místě do čtyř minut od výzvy našeho dispečinku,“ řekl Matějíčka.

„Jakmile policisté na místo dorazili, jeden z nich u pacienta zahájil nepřímou masáž srdce a druhý aktivoval defibrilátor. Podle pokynů přístroje opakovaně aplikovali pacientovi defibrilační výboj, který střídali s nepřímou srdeční masáží až do příjezdu lékaře zdravotnické záchranné služby,“ popsala zásah českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Z místa zdravotníci pacienta odváželi v bezvědomí, ale ještě před příjezdem sanity do nemocnice otevřel oči. Hospitalizován je v Liberci, kde ho lékaři zatím udržují v umělém spánku.

Takzvané laické defibrilátory výrazně zvyšují šanci na přežití v případě srdečních obtíží a bezvědomí.

Přístrojem nemůže pacientovi ublížit ani úplný laik, defibrilátor automaticky sám vyhodnocuje potřebnost zásahu. Přesto prošlo 700 policistů a profesionálních i dobrovolných hasičů důkladným proškolením. Liberečtí záchranáři se inspirovali v Ústeckém a Jihomoravském kraji, kde už podobný systém delší dobu úspěšně funguje. Na pořízení přístrojů dal kraj dva miliony korun.