Popáleninový úraz u dětí

popáleninové trauma • popáleninový šok • péče o dýchací cesty • léčba bolesti a strachu

Popáleninové trauma je postižení somatopsychické, vyžadující dlouhodobou péči z hlediska ranných ploch i z hlediska ovlivnění trvalých následků – jizevnatých deformací a psychických poruch z děsivé zkušenosti.

Dítě nemá zkušenosti, jak tuto náhlou a traumatizující epizodu překlenout, a častou odpovědí bývá úzkost, deprese nebo agresivita a zlostnost, jak zjišťujeme při déletrvajícím sledování pacientů.

Rozdíly mezi popáleninovým traumatem u dětí a dospělých: 1. tělesný povrch je větší ve vztahu k váze dítěte, 2. menší množství tekutin v extracelulárním prostoru, 3. větší ztráty při podobném poranění, 4. nižší tolerance k rychlým přesunům objemu tekutin, 5. výrazný hypermetabolismus, 6. nižší tolerance k hypotermii, 7. rozdílná imunologická vyzrálost, 8. rozdílná psychologická vyzrálost, 9. kůže jemná a méně odolná vůči termickému agens, 10. větší regenerační schopnost.





Úkoly na místě úrazu: hodnocení závažnosti popáleninového traumatu na základě faktorů, jež určují prognózu a indikují hospitalizaci na specializovaném popáleninovém pracovišti.

Z hlediska rozvoje patofyziologických změn popáleninového šoku je nejvýznamnější vztah rozsahu postižené plochy k věku dítěte. Rozsah je nutné určit co nejpřesněji. „Pravidlo devíti“ používané pro dospělé nutno přizpůsobit jednotlivým věkovým kategoriím dětí (Obr. 1).

Riziko rozvoje šoku u věkové skupiny: 0–2 roky při postižení nad 5 % celkového tělesného povrchu, 2–10 let při postižení nad 10 % celkového tělesného povrchu, 10–15 let při postižení nad 15 % celkového tělesného povrchu.

Orientačně lze užít obrys ručky dítěte s prsty u sebe, jež představuje 1 % celkového tělesného povrchu. Významnou roli vždy hraje rodinné zázemí, a to již bezprostředně v rámci mechanismu úrazu v domácím prostředí. Do 2–3 let věku dítěte je nejčastější příčinou opaření při stržení nádob s horkou tekutinou, obvykle na hlavičku, krk, ramena a přední plochu hrudníčku.

V nejmladší věkové kategorii hlavička představuje 17–20 % celkového tělesného povrchu a rodinou bývá postižení projevující se zarudnutím a puchýři podceněné. Je-li prodlení resuscitační péče delší než 30 minut, patofyziologické změny popáleninového šoku se stávají ireverzibilními a může nastat smrt dítěte za 48 hodin od úrazu (Obr. 2, 3).

V této fázi hloubka postižení není důležitá pro rozvoj šoku, ale je významná z hlediska lokalizace: obličej a krk mohou ovlivnit prognózu časnou; ruce, nohy, genitál a perineum ovlivňují prognózu pozdní. Nejzávažnější je cirkulární nekróza na krku, která při rozvíjejícím se kolaterálním edému působí jako oprátka útlak jugulárních žil a intrakraniální venostázu.

Uvolňující nářezy na krku (Obr. 4, 5) jsou jediným urgentním chirurgickým výkonem, který je nutno provést před transportem. Při prodlení nastává smrt z ischémie mozku nebo stav vyústí v apalický syndrom.

Podle mechanismu úrazu je třeba vyloučit nebo při potvrzení neodkladně řešit: – přidružené polytrauma, – inhalační trauma, – elektrotrauma, – chemické trauma, – eventuálně úmyslné poškozování dítěte.

Na místě úrazu chladíme postižené partie: – vždy obličej, krk, ručky! – krátce nerozsáhlé postižení trupu a stehen;nechladíme u rozsáhlých ploch pro nebezpečí hypotermie, jež způsobí bradykardii, fibrilaci a eventuálně zástavu srdeční.

Dále zabezpečíme: – analgezii + sedaci, – oxygenaci (viz dále), – tekutinovou náhradu, – vždy kanylou do periferie (pokud možno zdravé).

Při rozsáhlém postižení nad 30 % celkového tělesného povrchu 2 kanyly, zavedené perkutánní cestou. Nelze-li adekvátní vstup do žilního sytému zabezpečit, volíme cestu intraoseální pod tuberositas tibiae nebo do patní kosti (u nejmladší věkové kategorie). Náhradu tekutin zahajujeme vždy Hartmannovým roztokem (Ringer laktát) v množství 20–30 ml/kg t. h. pro první 2 hodiny po úrazu.

Formule určující množství pro prvních 24 hodin jsou u dětí založeny na tělesném povrchu, protože není lineární vztah mezi váhou a povrchem dítěte. Jakákoli formule však slouží pouze pro počáteční orientaci a další kvantita, kvalita i rychlost podání se řídí podle klinického stavu dítěte: mentální stav, barva a teplota končetin, test kapilárního návratu, plnost pulsu.

Frekvence pulsu je rozdílná u různých věkových skupin:0–2 roky ….. 160/min, 2–5 let ….. 140/min, 6–12 let ….. 120/min,nad 12 let ….. 110/min.

Tachykardie závisí na stresové odpovědi s vysokou hladinou katecholaminů, jež může být i příčinou hypertenze a uzavření periferie. Je-li však současně zastřené vědomí a kapilární návrat prodloužen, je dítě v nebezpečí dekompenzace! Při poruše cévní integrity (tzv. aktivaci endotelu) hrozí u dítěte nebezpečí edému mozku (nebývá u dospělých). Plicní edém při vyloučení inhalačního traumatu je známkou nadměrného podání náhradních roztoků („fluid overload“).

Péče o dýchací cesty Užší průsvit dýchacích cest u dětí predisponuje k obstrukci, jak horních cest nad glottis vlivem rozvíjejícího se edému, tak cest dolních při bronchiolospazmu a hojné sekreci (bronchorea). Horní cesty bývají postiženy při výbuchu a postižení se projevuje se dysfonií a inspiračním stridorem. Dolní cesty jsou postiženy při inhalaci kouře toxickými zplodinami spalování, které glottis neuzavřou a chemicky dráždí výstelku bronchů a bronchiolů, což se projevuje kašlem, expektorací a exspiračním stridorem.

Definitivní diagnózu lze stanovit pouze přímou vizualizací laryngoskopem, event. současně s intubací endotracheální rourky je výhodné provést bronchoskopii. Předmětem stálé diskuse je podání kortikosteroidů. Při edému dýchacích cest (inhalační trauma) je užíván prednizolon, eventuálně metylprednizolon 3–4 mg/kg (dávku možno opakovat za 6 hodin).

Léčba bolesti a strachu U dítěte lze obtížně odlišit podle jeho projevů a chování, v jaké míře se podílí bolest a co je ovlivňováno strachem. Bolest je stejná jako u dospělého při podobném postižení, proto musí být v časné fázi (0–72 hodin po úrazu) tlumena i. v. kontinuální infúzí opioidů nebo jejich derivátů. Anxiolytika mají být podána k podpoře sedativního účinku opioidů.

Péče o ranné plochy Nemanipulovat s rannými plochami, pouze je krýt sterilními rouškami po uváženém chlazení (v chlazení pokračujeme při transportu pouze v oblasti hlavičky!).

Spolupráce s rodinou je nezbytná, nutné je prošetření domácího prostředí a úrovně jednotlivých členů, často vyžadovaný doprovod dítěte musí být pečlivě zvážen. Nutno vyloučit úmyslné poškozování („child abuse“) a zavinění úrazu. Při přijímání matky jako doprovodu sledovat chování matky i dítěte k vyloučení možného syndromu „Münchhausen by proxy“. Po propuštění dítěte z nemocniční péče trvá spolupráce s rodinou často řadu let ve smyslu kontrol rehabilitace fyzické i psychické podle instrukcí předaných popáleninovým pracovištěm.

Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.MUDr. Jiří KripnerUniverzita Karlova v Praze, 3. LF a FNKV, Klinika popáleninové medicínye-mail: burnsec@fnkv.czIPVZ, Praha, Subkatedra popáleninové medicíny

