Porucha příjmu u novorozenců a v ranném věku

Tento elementární refl ex umožňující v přírodě přežití, chybí u dětí s vrozenými vývojovými vadami získaným a kombinovaným postižením a u neonatologických pacientů. Jedná se o děti s anatomickou deformitou v oblasti obličeje, s rozštěpem rtu, měkkého a tvrdého patra (cheilognathoschisis, cheilognathopalatoschisis), dále laryngotracheomalacií, u dětí s malformacemi a funkčními chorobami trávicího traktu, především však u tzv. neurologických pacientů (opět s vývojovými či získanými) anomáliemi mozku a NS -(mikrocefalie, hydrocefalie, anencefalie, apalický syndrom atd.). Nejdříve je nutné vyšetřovat přítomnost, popřípadě míru vybavenosti daného refl exu. Je-li to možné, samozřejmě s ohledem k dalšímu komplexu postižení, vždy se snažíme dítě vést k soběstačnosti, která představuje schopnost přijímat aktivně potravu ústy.

Fyziologický novorozenec má funkční refl exy, pátrací, sací, polykací a většinou cyklus probíhá koordinovaně, plynule a během prvního měsíce je dítě plně schopno přijímat tekutou stravu per os, je kojeno, nebo krmeno savičkou. Dítě s postižením je překládáno na naše oddělení zpravidla z akutních lůžek ve stabilizovaném stavu, krmeno NSG sondou, s perspektivou postupného přechodu na kojení nebo častěji krmení savkou. Sací refl ex lze systematicky stimulovat buď samotným krmením, šidítkem, nebo speciálním cvičením (viz závěr článku). Hodnotíme celkový zdravotní stav dítěte, zvláště kardiopulmonální stabilitu, bdělost, svalovou sílu a fyzickou výkonnost, úroveň kognitivních funkcí. Pacienta nenutíme jíst při výrazném odporu. Ve starším věku, zvláště u klientů s DMO, je vhodná bukofaciální reedukace. Je-li to možné (s ohledem na případná dietní omezení) pokrm dítěti přichutíme, krmíme v klidném prostředí a za přítomnosti matky. Matka odezírá, ale co nejdříve ji do péče více či méně, podle individuální situace, zapojujeme. Množství stravy na jedno krmení postupně zvyšujeme, četnost dávek během dne snižujeme. Spolupráce s matkou, pokud jeví o dítě a péči o něj trvalý zájem, je nezbytná. Maminka postiženého dítěte bývá psychicky traumatizovaná samotným faktem postižení, dlouhodobým pobytem dítěte v nemocnicích, náročnými vyšetřeními a výkony. Pociťuje nejistotu, obavy. Má touhu pomoci. To vše odráží různé projevy chování podle osobnosti matky, věku i rodinného zázemí. Při komunikaci s matkou je nutná účast, empatie, tolerance, podpora pozitivních myšlenek a jednání, ale také důsledná edukace a zpětná kontrola ze strany zdravotnického personálu.

Alternativní metody krmení

Alternativní metody krmení představuje podávání mléka kapátkem, stříkačkou, kádinkou, lžičkou. Vážná intolerance perorálního příjmu někdy vede lékaře k ordinaci aplikace mléčné či smíšené stravy lineárním dávkovačem, popřípadě k indikaci punkční gastrostomie a zavedení gastrické sondy, z důvodů život ohrožujících komplikací. Dítě s rozštěpem rtu, patra krmíme podle míry postižení speciálně anatomicky vytvarovanou savičkou nebo savkou s uzávěrem rozštěpu patra, gumová krytka přes vrcholek dudlíku přilne k hornímu patru, zakryje deformitu, umožní tak kojenci sát. Naučit handicapované dítě jíst je dlouhodobý, náročný, mnohdy frustrující proces, dítě onemocní, devalvuje jeho zdravotní stav, je nutné proces přerušit, následně opět zahájit, mnohdy od počátku. Dílčí úspěchy jsou radostnou událostí pro zdravotníky, rodiče i malého pacienta. Dítě chválíme, hladíme a usmíváme se na něj. Plně vycítí štěstí, radost a psychickou pohodu rodičů i zdravotnického personálu.

Cvičení: Sání a polykání

Cíl: Jakmile dítě dokáže polykat a sát, nemusí být vyživováno uměle a ústa by měla být využívána také k poznávání vlastností předmětů. Potřebný materiál: Kostky ledu, chladné látky, sací klobouček, dudlík, glukóza (10%), mléko, med. Postup: Vložte dítěti do úst dudlík smočený v glukózovém roztoku, mléce, potřený medem. Jestliže dítě nesaje, posouvejte dudlík dopředu a dozadu. Opatrně drážděte rty dítěte kostkou ledu, nebo jinou chladnou látkou. Podněcujte masírování tvářiček, pokud má dítě v ústech sací klobouček. Současně provádějte masáž pod dolní čelistí (pohybujte prstem vpřed a vzad od hrdla ke koření jazyka a pod bradu). Poraďte se o stavu dítěte s psychologem, logopedem. Dbejte, aby dítě nezaklánělo hlavu, protože pak nemůže dobře polykat a totéž provádí též při zhoršeném dýchání. Tělesně postižení: Uvolňujte svalstvo tváří a rtů masáží. Podporujte svírání čelistí (skus) palcem, ukazováčkem a prostředníkem. Prostředník se položí přímo pod bradu a vyvíjí silný tlak na dolní čelist. Tlak umožňuje nepřímé ovládání pohybů jazyka a usnadňuje normální polykání. Konečný cíl: Při podnícení dítě saje.

