Postprandiální glykemie

glykémie * postprandiální glykémie * glukóza * inzulín * kardiovaskulární riziko

Perušičová, J. Postprandial glycemia The reasons for increasing of postprandial glycemias above physiological range are present insulin resistance and/or disorder of insulin secretion, which may be absolute and relative from quantitative point of view, or a qualitative disorder of insulin secretion. In diabetic patients postprandial status is highly proatherogenic.

glycemia * postprandial glycemia * glucose * insulin * cardiovascular risk





Postprandiální stav

U zdravého jedince se za normálního denního režimu během 24 hodin pravidelně střídají období nalačno, období po jídle – postprandiální a období mezi jídly – interprandiální. Období lačnění je definované jako situace nepřijímání jídla delší než 6 hodin, zatímco interprandiální období trvá v průměru 2–4 hodiny.

Metabolismus u lidí je regulován precizní interakcí mezi hormonálními a metabolickými signály. Postprandiální stav netrvá déle než 2–3 hodiny, ale pouze v situaci, kdy jídlo obsahuje převážně glycidy a jedinec je zdráv. Po smíšeném jídle se doba prodlužuje na 3–5 hodin a po jídle s vysokým obsahem tuků se postprandiální stav prodlužuje na 8–10 hodin a teprve po této době je dosaženo výchozí bazální situace (Tab. 1, Obr. 1).

Proč dochází ke zvyšování hladin postprandiální glykémie?

Příčinami zvyšování postprandiálních glykémií nad fyziologické rozmezí jsou přítomná inzulínová rezistence a/nebo porucha inzulínové sekrece, která může být z kvantitativního hlediska absolutní a relativní, nebo jde o kvalitativní poruchu inzulínové sekrece. Ke zvýšení postprandiální glykémie může dojít i v situaci normální (nepoškozené) inzulínové sekrece, kdy jsou abnormálně zvýšené hladiny kontraregulačních hormonů (glukagon, katecholaminy, glukokortikoidy).

Přítomnost inzulínové rezistence a/nebo diabetes mellitus zcela mění kvalitu a kvantitu postprandiálního stavu. Období po jídle, které je spojeno s rizikovými hormonálními, metabolickými i prozánětlivými změnami, se významně prodlužuje a u některých nemocných může trvat i 24 hodin. Tím se významně zvyšuje riziko aterosklerózy a kardiovaskulárních chorob. Proto je dnes ateroskleróza považována za „postprandiální stav“ nebo „postprandiální nemoc“.

Je prokázáno, že nejenom postprandiální (PP) glykémie, ale také PP triacylglycerolémie (TAG) reprezentují nezávislé rizikové faktory aterosklerózy. Z dalších postprandiálních změn jsou rizikové: zvýšení hladin malých denzních LDL-partikulí, zvýšená aktivita koagulačního systému (agregace destiček, aktivita faktoru VII, formace trombů), zmnožení ICAM-1 (intercelulární adhezívní molekuly), zvýšení krevního tlaku. Všechny uvedené metabolické odpovědi na jídlo jsou vystupňovány u nemocných cukrovkou 2. typu. U diabetiků je postprandiální stav vysoce proaterogenní.

Postprandiální sekrece inzulínu

Inzulín je nejdůležitějším hormonem v regulaci glukózové homeostázy a hladinách krevního cukru v krvi a je zcela nezbytným pro postprandiální stav. Po jídle je sekrece inzulínu v B-buňkách stimulována jednak přímo hladinou glykémie a jednak nepřímo uvolňovanými hormony z trávicího ústrojí. Podle stimulačních vlivů je inzulínová sekrece rozdělována do tří etap: 1. nervová „cefalická“ sekreční část, 2. gastroenterální část (následek uvolnění působků ze žaludku a tenkého střeva při trávení potravy, 3. vlastní nutriční část (stimulace B-buněk glukózou, některými aminokyselinami nebo mastnými kyselinami).

V poslední době je věnovaná mimořádná pozornost gastroenterální části inzulínové sekrece. Pokud je stejné množství glukózy podané perorálně nebo intravenózně, u zdravého jedince se neliší hladiny glykémií, ale významněji je zvýšená hladina uvolněného inzulínu po podání glukózy ústy. Tento efekt se často nazývá inkretinový efekt a působky uvolňované v gastrointestinálním traktu, které tento fenomém zajišťují, jsou nazývány inkretiny. U zdravých jedinců je 30–70 % celkové inzulínové odpovědi na množství podané glukózy vyvoláno právě inkretiny. Z řady inkretinů stojí v diabetologii na prvním místě glukagon-like-peptid 1 (GLP-1).

Glukóza je hlavním fyziologickým stimulátorem inzulínové sekrece. Zvýšení hladin glukózy v krvi po jídle zvyšuje sekreci inzulínu, ale zároveň snižuje výdej glukagonu z A-buněk pankreatických ostrůvků. Pokud je B-buňka vystavena chronickému vlivu zvýšených hladin glykémií, může dojít k potlačení citlivosti B-buněk na sekreční podněty. Kromě toho dlouhotrvající zvýšení hladin krevního cukru u diabetiků také významně zvyšuje riziko B-buněčné apoptózy, která je označovaná jako programová buněčná smrt. Snížený počet funkčních B-buněk znamená snižování schopnosti sekrece sekrece inzulínu. V poslední době je prokázáno, že také akutně vzniklá hyperglykémie (postprandiální hyperglykémie) nejen interferuje s inzulínovou sekrecí, ale také inhibuje schopnost B-buněk zvyšovat sekreci inzulínu na podnět glukózy.

Obr. 1 – Schematické znázornění fází nalačno a po jídle u zdravých osob

Farmakologická stimulace sekrece inzulínu

Sulfonylurea Hlavními léky, které jsou schopné stimulovat uvolňování inzulínu z B-buněk, jsou deriváty sulfonylurey. Sulfonylurea (SU) působí jako primární, akutní stimulans uvolnění inzulínu z funkčních B-buněk. SU deriváty se váží na specifické receptory, které jsou spojené s ATP senzitivními kaliovými kanály umožňujícími vstup kalcia do buňky. Zvýšení cytoplazmatické hladiny kalcia stimuluje sekreční granula k uvolnění inzulínu z B-buněk.

Meglitinidy Skupina léků, která působí hypoglykemicky zvyšením uvolnění inzulínu z granul a představuje nesulfonylureová sekretagoga, se nazývá „meglitinidy“. Jejich nástup účinku je ve srovnání se sulfonylureovými sekretagogy rychlejší a hypoglykemizující účinek trvá jen krátkou dobu. Léky se váží na receptory odlišné od sulfonylureových. Meglitiny snižují nejen glykémii nalačno, ale především hladiny postprandiální glykémie.

GLP-1 Tento peptid je schopný normalizovat glykémii nalačno a postprandiální glykémii u diabetiků 2. typu. Podporuje sekreci inzulínu při zvýšených hladinách glykémií (nevyvolává hypoglykémie), potlačuje zvýšenou sekrecei glukagonu a má anti-apoptotický efekt na B-buňky.

Metabolismus glukózy

Hladina glykémie je fyziologicky udržována ve velmi úzkém rozmezí, které je zajišťováno vzájemnou souhrou sekrece inzulínu a glukagonu na podnět hladiny glukózy v krvi. Při zvýšení hladin inzulínu v postprandiální a postabsorpční fázi dochází k potlačení výdeje glukózy v játrech. Přitom vyšší koncentrace inzulínu je více potřebná k potlačení glukoneogeneze než k potlačení glykogenolýzy. Pouze 25 % bazální glukózové utilizace je závislé na inzulínu.

Účinek inzulínu na využití a zpracování glukózy není závislý jenom na jeho hladinách a hladinách glykémií, ale také na citlivosti tkání k inzulínu. Inzulínová rezistence (IR) je situace, při které mají cílové buňky periferních tkání porušenou odpověď na běžné hladiny cirkulujícího inzulínu. IR je spojena s řadou chorobných stavů a nemocí (chronické infekce, obezita, diabetes mellitus 2. typu). Přítomnost inzulínové rezistence je považována za jednu ze dvou základních etiopatogenetických podmínek manifestace diabetu 2. typu. Druhou podmínkou je neschopnost B-buněk secernovat dostatek inzulínu, který organismus potřebuje jako kompenzatorní reakci na sníženou citlivost periferních tkání k inzulínu.

Chronicky zvýšené hladiny krevního cukru (glukotoxicita) a volných mastných kyselin (lipotoxicita) jsou zevní (získané) podmínky, které prohlubují jak IR v periferních tkáních, tak inzulínovou deficienci v B-buňkách.

Diabetes mellitus a abnormality glukózové tolerance

Diagnostická kritéria

Diagnostický orální glukózo-toleranční test (oGTT) je klasickým modelem pro postprandiální stav a stále zůstává široce užívaným „zlatým standardem“ pro stanovení diagnózy všech kategorií poruch glukózového metabolismu (Tab. 2). Epidemiologická šetření na celém světě potvrzují stále se dramaticky zvyšující prevalenci nejenom DM 2. typu, ale také zvýšení prevalence prediabetu. V populaci západní civilizace je podle kvalifikovaného odhadu 10–20 % osob s porušenou glukózovou tolerancí (to znamená se zvýšenou hladinou postprandiální glykémie).

Celkově je podle odhadu na světě více než 300 miliónů osob s PGT a každý rok se u ± 4–9 % jedinců s PGT manifestuje diabetes mellitus. Významné postavení hladin postprandiální glykémie v diagnostice poruch glukózové tolerance odstartovalo zavedení a používání nového termínu – dysglykémie, který zahrnuje 3 situace: – izolovaná postprandiální hyperglykémie (PGT), – izolovaná zvýšená glykémie nalačno (HGL), – kombinovaná porucha (PGT + HGL).

Porušená glukózová tolerance versus hraniční glykémie nalačno

Porušená glukózová tolerance (PGT) a hraniční glykémie nalačno (HGL) mají rozdílnou patofyziologii. Zvýšení hladin krevního cukru nalačno je odpověď organismu na primární poruchu v citlivosti na působení inzulínu. PGT je především spojena se snížením inzulínové sekrece v 1. fázi. Obě výše uvedené abnormality glukózové tolerance jsou často v literatuře uváděny pod společným názvem dysglykémie.

Zajímavý je i vztah incidence prediabetu k pohlaví: u mužů se vyskytuje 7krát častěji HGL než u stejné věkové kategorie žen, a naopak – u žen se setkáváme častěji s PGT, a to ve všech věkových dekádách. I na tomto místě je důležité připomenout, že glykémie nalačno je ovlivňována jaterní produkcí glukózy a je ve vztahu k inzulínové rezistenci, postprandiální glykémie je kromě IR ovlivněna poruchou časné fáze sekrece inzulínu.

Protože zvýšená postprandiální glykémie (při PGT) a v menší míře zvýšená glykémie nalačno (při HGL) vyjadřují mezistupeň rizika rozvoje cévních komplikací u nemocných se syndromem IR bez diabetu a s diabetem, obě abnormality glukózové tolerance mají společný název – prediabetes.

Postprandiální glykémie v hodnocení kompenzace diabetu

V poslední době je stále více při hodnocení průběžné kompenzace diabetu věnována mimořádná pozornost hladinám glykémií v postprandiálním období. Je opakovaně prokázáno, že zvýšené hladiny krevního cukru po jídle nejsou pouze ukazatelem zvýšeného rizika manifestace DM 2. typu, ale jsou také významným rizikovým faktorem manifestace kardiovaskulárních (KV) chorob. Nejdůležitějším úkolem současné diabetologie je prevence cévních komplikací u diabetiků!

Proto je při hodnocení kompenzace nemocného s DM nutné brát v úvahu nejenom glykémii nalačno a glykovaný hemoglobin (HbA1c), ale také vzestupy glykémií po jídlech. Pro prevenci KV komplikací je nutná nejenom optimální průměrná hladina glykémií, ale také úroveň fluktuace hodnot krevního cukru. Čím větší je amplituda výkyvů glykémií během dne nebo mezi jednotlivými dny, tím vyšší je riziko cévních komplikací.

Definice postprandiální glykémie

Postprandiální glykémie (PP) je definována jako koncentrace glukózy v krvi po jídle. U zdravých osob je hladina této glykémie určována řadou faktorů (časem podání jídla, množstvím jídla, obsahem glycidů a tuků, inzulínovou a glukagonovou sekrecí, rychlostí vyprazdňování žaludku, rychlostí absorpce živin v tenkém střevě a fyzickou aktivitou před i po jídle). U nemocných s diabetes mellitus je postprandiální glykémie také determinována stupněm inzulínové deficience a inzulínové rezistence i přítomnou léčbou perorálními antidiabetiky nebo inzulínem.

Obr. 2 – Jakým dílem přispívá postprandiální glykémie k hodnotě glykovaného hemoglobinu (HbA1c)

Glykémie nalačno (po 6–12hodinovém lačnění) se u nediabetiků pohybuje v rozmezí 4,5–5,5 mmol/l. Zvýšení glykémie po jídle dosahuje vrcholu za 60 minut a nepřekračuje hodnotu 6,8 mmol/l. K hladinám odpovídajícím glykémii nalačno dochází za 2–3 hodiny po jídle. Sama hladina postprandiální glykémie vyvolává řadu metabolických pochodů, které návrat k preprandiálním hladinám urychlují (stimuluje zpracování glukózy, potlačuje produkci glukózy v játrech a sekreci glukagonu, stimuluje sekreci inzulínu). U diabetiků a osob s výraznou inzulínovou rezistencí nedochází po jídle vlivem zvýšené hladiny glykémie k potlačení sekrece glukagonu a tito nemocní mají tedy dále zvýšenou endogenní produkci glukózy v játrech.

Postprandiální glykémie jako rizikový faktor KV chorob

Patologicky zvýšené hladiny glykémií po jídle jsou prokázány jako nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních komplikací u nemocných cukrovkou. Sledování postprandiálního glukózového metabolismu je v posledních letech v popředí zájmu diabetologů.

Dnes je již evidentní a dostatečně dokladované, že zvýšené riziko KV komplikací není následkem pouze chronicky zvýšených hladin krevního cukru, ale také škodlivého účinku akutních vzestupů glykémie především po jídlech. U diabetiků 2. typu jsou postprandiální glykemické exkurze ovlivněny řadou faktorů, které souvisejí s diabetem (poruchy v sekreci inzulínu, nedostatečné potlačení jaterní produkce glukózy, defektní zásoba glukózy ve svalech, diabetická gastroparéza) nebo jeho léčbou (sulfonylureová antidiabetika, glinidy, inzulíny).

Vztah hladin glykémie nalačno a glykovaného hemoglobinu k hladinám postprandiální glykémie Vzájemný vztah mezi glykémiemi nalačno, glykémiemi po jídle a HbA1c byl podrobně zkoumán v řadě studií. Výsledky ukazují, že záleží na hodnotě HbA1c. Hodnotu glykovaného hemoglobinu u uspokojivě kompenzovaných diabetiků určuje především zvýšení postprandiálních glykémií. U nemocných s vysokými hladinami HbA1c, při špatné kompenzaci diabetu, jsou významně zvýšené i hladiny glykémií nalačno a preprandiálně (Obr. 2). Toto zjištění má zásadní význam pro strategii léčby diabetiků – léčebné úsilí zaměřujeme přednostně na zvýšení glykémií po jídle u těch diabetiků, kteří mají mírně neuspokojivou kompenzaci diabetu. U těch, kteří mají opakovaně špatnou kompenzaci, je nutné léčebně intervenovat i s ohledem na glykémie nalačno a před jídly.

Postprandiální glykémie/hyperglykémie se v posledních letech dostala jednoznačně do popředí zájmu diabetologie z několika hledisek: – je prokázán vztah mezi hladinami postprandiálních glykémií (i při uspokojivých glykémiích nalačno) a rizikem kardiovaskulárních (KV) chorob, – vyšetření postprandiální glykémie je lehce dostupné, – máme běžně dostupné terapeutické možnosti pro snížení glykémií se zaměřením především na postprandiální glykémie, – znalost postprandiálních hyperglykémií může pomoci při edukaci nemocných a jejich motivaci k dodržování nefarmakologických léčebných opatření.

Jako cílovou hladinu postprandiálních glykémií pro uspokojivou kompenzaci diabetu považujeme glykémie nižší než 7,7 mmol/l. V současné době je všeobecně přijímáno doporučení stanovení postprandiální glykémie za 2 hodiny po jídle; je také součásti doporučení standardní péče o diabetiky vydaných výborem České diabetologické společnosti ČLS JEP. Je sice pravda, že vrchol glykémie po smíšeném jídle u zdravých jedinců detekujeme za 1 hodinu, ale u nemocných s DM 2. typu je vrchol opožděn a dosahuje svého maxima nejdříve za 2 hodiny.

Obr. 3 – Kardiovaskulární mortalitní hazardní riziko podle hladiny glykémie za 2 hodiny při oGTT (podle DECODE studie)

Postprandiální hyperglykémie a riziko kardiovaskulárních chorob

Postprandiální (akutní) hyperglykémie u osob s prediabetem

Řada studií jednoznačně dokladuje, že zvýšení postprandiální glykémie u nemocných s prediabetem významně zvyšuje riziko KV onemocnění. Izolovaná hyperglykémie stanovená 2 hodiny po zátěži glukózou při oGTT zdvojnásobuje kardiovaskulární a celkové riziko úmrtí těchto osob ve srovnání s normoglykemickou populací. Postprandiální glykémie má přímý toxický vliv na vaskulární endotelium, zprostředkovaný oxidačním stresem, který je nezávislý na dalších kardiovaskulárních rizikových faktorech (hyperlipidémii a hypertenzi).

Proto je vztah mezi kardiovaskulárními chorobami a hyperglykémií nejvýraznější u osob s PGT nebo ještě nediagnostikovaným DM 2. typu (Obr. 3). Vzhledem k tomu, že na základě studií lze předpokládat, že hladina postprandiální glykémie se zvyšuje dříve než glykémie nalačno, je potřebné včas odhalovat postprandiální zvýšení glykémií, aby byla možná včasná terapeutická intervence. Opakovaně je navrhováno, aby byla postprandiální zvýšená glykémie (vyjádřená jako PGT) zařazena do metabolického syndromu (MS) neboli syndromu inzulínové rezistence (syIR) jako závažný rizikový faktor rozvoje KV chorob.

Postprandiální hyperglykémie u osob s DM 2. typu a DM 1. typu

O tom, že nemocní s DM 2. typu mají v porovnání s nediabetickou populací významně vyšší morbiditu a mortalitu na KV choroby, není pochyb. Kauzální vztah mezi diabetes mellitus na jedné straně a zvýšeným rizikem manifestace KV komplikací a zvýšenou úmrtností na tyto komplikace na straně druhé jsou opakovaně a jednoznačně prokázány a dokladovány. Řada studií ale upozorňuje na skutečnost, že nejenom hyperglykémie nalačno a po jídle, ale také vysoké hladiny triacylglycerolu a nízké hodnoty HDL-cholesterolu podporují riziko KV chorob u nemocných cukrovkou.

Přímý vliv postprandiální hyperglykémie Hyperglykémie má jasně prokázaný toxický vliv na buňky, a to jak glykémie akutní (a postprandiální), tak chronické zvýšení glykémií. Pokud je zvýšen vstup glukózy do buněk, je intracelulární glukóza zvýšeně metabolizovaná sorbitolovou cestou, která následně redukuje intracelulární myoinositolové zpracování. Za přímý toxický vliv postprandiální hyperglykémie je s největší pravděpodobností zodpovědné porušení aktivity proteinkinázy C, a tím celé signální cesty.

Jako evidentní rizikový faktor je nejvíce prozkoumaným a dokladovaným glykace proteinů. Kromě typického následku chronicky zvýšených hladin krevního cukru na glykaci bílkovin existuje také labilní forma glykace, která vzniká při opakovaném zvyšování postprandiálních glykémií. Glykované jsou membrány erytrocytů s následnou sníženou deformabilitou a LDL-částice, HDL-lipoproteiny, fibrin i membrány destiček. Všechny tyto změny při zvýšené tvorbě pozdních produktů glykace podporují urychlení aterosklerózy.

Postprandiální zvýšení glykémií indukuje oxidativní stres také zvýšenou produkcí volných kyslíkových radikálů, při které se uplatňují tyto mechanismy: labilní glykace, glukózová autooxidace a intracelulární aktivace polyolové cesty.

Postprandiální hyperglykémie a strategie léčby diabetiků 1. i 2. typu

Pravidelné sledování postprandiálních glykémií je významné z několika důvodů: 1. existuje postprandiální hyperglykémie i při normálních hladinách glykémie nalačno, 2. existuje postprandiální hyperglykémie i při hraničních hodnotách HbA1C, 3. stejná hladina HbA1C může znamenat malé i velké výkyvy glykémií, 4. máme dostupnou farmakoterapii specificky cílenou na zvýšení postprandiální glykémie.

Diabetes mellitus 1. typu Hladiny postprandiálních glykémií u diabetiků 1. typu můžeme ovlivnit nefarmakologicky i farmakologicky. Jako jediná metoda inzulínové léčby u diabetiků 1. typu, která může zajistit dostatečně přísnou kompenzaci diabetu, je všeobecně přijímána intenzifikovaná inzulínová terapie (IIT). Nicméně vyrovnané glykemické profily bez výraznějších vzestupů hladin glykémií po jídle a často i hypoglykémií před jídly nebo v noci byly u řady nemocných v běžné klinické praxi obtížně dosažitelné. Novou možností výhodně ovlivňující vzestupy glykémií časně po jídle přinesla krátce působící inzulínová analoga (lispro – Humalog, aspart – Novorapid a glulisin – Apidra).

Riziko časných postprandiálních hyperglykémií a pozdních postprandiálních hypoglykémií je při léčbě těmito monomerickými inzulíny výrazně sníženo. Diabetes mellitus 2. typu Postprandiální glykémie je méně konzistentní a reprodukovatelná ve srovnání s lačnou glykémií, protože má více proměnných parametrů. Také bývá hůře kontrolovatelná medikací než glykémie nalačno, nicméně léčbou cílenou na PP glykémie dosáhneme většího poklesu hladin HbA1c než cílením léčby na glykémii nalačno.

Ovlivnit cíleně zvýšené hladiny postprandiálních glykémií můžeme vhodně vybranou strategií léčby ve všech třech dosud všeobecně používaných léčebných oblastech: 1. nefarmakologická opatření, 2. perorální antidiabetika, 3. inzulín. Z farmakologických léčebných prostředků pro nemocné s DM 2. typu jsou cíleně na postprandiální hyperglykémie zaměřena krátká (rychlá) inzulínová sekretagoga repaglinid a nateglinid, u kterých díky jejich krátkému poločasu nastupuje hypoglykemizující účinek rychleji a trvá kratší dobu.

Metformin je PAD určené pro snížení glykémií nalačno, ale díky jeho inhibici jaterní produkce glukózy (zlepšením jaterní inzulínové citlivosti) vykazuje také významné snížení postprandiálních glykemických vzestupů. Inhibitory ?-glukosidáz (akarbóza, miglitol) snižují postprandiální glykémie tím, že potlačují trávení komplexních glycidů ve střevě a zpomalují vstřebávání jednoduchých cukrů.

Antiobezitika (orlistat a sibutramin) tím, že snižují chuť k jídlu a omezují kalorický příjem, mohou redukovat postprandiální zvyšování glykémií. Inzulínová léčba indikovaná u diabetiků 2. typu s inzulínovou deficiencí je – pokud má být zaměřena především na snížení postprandiáklních glykémií – obdobná jako u diabetiků 1. typu. To znamená preferování krátce působících inzulínových analog, která se navíc mohou aplikovat jak před jídlem, tak těsně po něm.

Mezi nové antihyperglykemizující léky, které ovlivňují postprandiální glykémie, patří inhibitory DPP-4 (dipeptidylpeptidázy 4, zvané gliptiny) a analoga GLP-1 (glukagon-like-peptid 1). Exogenní podávání chybějícího endogenního GLP-1 nebo podání látek, které dočasně potlačují degradační vliv enzymů inaktivujících GLP-1, nabízí nový terapeutický přístup léčení nemocných s diabetem, který je označován jako „inkretinový přístup“. Obdobně jako podání GLP-1 vede subkutánní aplikace analog GLP-1 ke snížení amplitud glykémií po jídle u diabetiků. Na snížení glykémií po jídle se podílí několik mechanismů účinku GLP-1: stimulace inzulínové sekrece při hyperglykémii, inhibice glukagonové sekrece a zpomalení vyprazdňování žaludku (Tab. 3).

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Interní klinika e-mail: Jindra. Perusicova@lfmotol.cuni.cz

