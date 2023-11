Potenciální možnosti využití sildenafilu u kardiologických nemocných

Klíčová slova

sildenafil • fosfodiesteráza 5 • erektilní dysfunkce • ischemická choroba srdeční • plicní hypertenze •

oxid dusnatý

Sildenafil, známý pod komerčním názvem Viagra, je účinný inhibitor fosfodiesterázy 5 (PDE5) a je již přes dva roky využíván v léčbě erektilní dysfunkce (ED). Někteří autoři však poukazují i na jiné, potenciální možnosti využití inhibice PDE5.

Na velmi úzký vztah mezi erektilní dysfunkcí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) ukázali Pritzker a spol(1). Zdá se, že ED může být velmi dobrý předpovědní ukazatel vysokého rizika ICHS. Autoři vyšetřili 50 asymptomatických mužů (samozřejmě pokud jde o ICHS) s ED před nasazením sildenafilu. Analýza rizikových faktorů ukázala, že 80 % vyšetřených mělo více rizikových faktorů ICHS. Tab.1 ukazuje výskyt jednotlivých faktorů v daném souboru. Navíc 56 % těchto nemocných mělo pozitivní zátěžový test. U 20 mužů byla provedena koronarografie a onemocnění tří tepen zjistili autoři u 6 ne mocných, onemocnění dvou tepen u 7 ne mocných a postižení jedné tepny u 7 nemocných. Nejčastější forma ED je na cévním podkladě. Uvedené výsledky proto nejsou překvapivé, uvědomíme-li si úzký vztah mezi rizikovými faktory, endoteliální dysfunkcí, rozvojem aterosklerózy a ICHS.





Skupina fosfodiesteráz (PDE) zahrnuje soubor příbuzných enzymů podporujících řadu buněčných procesů. V současné době je známo 11 typů fosfodiesteráz zahrnujících více než 30 PDE izoenzymů. Rozdíly v tkáňovém a buněčném zastoupení ukazují na velmi specifické úlohy v buněčné kontrole (Tab. 2). Pochopení těchto kontrolních mechanismů poskytuje nové, potenciální možnosti pro terapeutické intervence. Funkcí PDE je metabolizovat cyklický adenosinmonofosfát (cAMP) a cyklický guanosinmonofosfát (cGMP). Cyklické nukleotidy hrají klíčovou roli v udržování kardiovaskulární homeostázy a slouží jako sekundární posel u širokého spektra biochemických procesů. Jejich hladiny jsou kontrolovány rychlostí jejich syntézy, stejně jako stupněm hydrolýzy fosfodiesterázami(2).

Klíčový mediátor vazomotorického tonu, oxid dusnatý (NO), tvořený v cévním endotelu, aktivuje guanylátcyklázu, enzym, který katalyzuje konverzi guanosintrifosfátu (GTP) na cGMP. Vzhledem k tomu, že PDE5 metabolizuje cGMP, inhibice PDE5 zvyšuje hladinu cGMP, a tím podporuje relaxaci hladkého svalstva a následnou vazodilataci (Obr. 1). PDE5 je cGMP-specifická fosfodiesteráza a je výrazně zastoupena v kavernózních tělesech penisu. V nižších koncentracích se nachází také v jiných tkáních, v kosterním svalstvu, cévních a viscerálních buňkách hladkého svalstva, trombocytech, plicích, nosní mukóze a ledvinách. V srdci se PDE5 nachází v hladkém svalstvu cév, ale nenachází se v srdečních myocytech. Proto inhibice PDE5 neovlivňuje srdeční kontraktilitu(3).

Hlavní oblasti zájmu inhibice PDE5 se kromě standardního použití při léčbě erektilní dysfunkce týkají hemodynamického efektu u plicní hypertenze, hemodynamických změn a endoteliální funkce u srdečního selhání a efektu u systémové hypertenze.

Nemocní s chronickým srdečním selháním mají často plicní hypertenzi a zvýšenou plicní cévní rezistenci jako reakci na zvýšený tlak v levé síní a úsilí udržet dopředný tok v plicní cirkulaci(4). U kandidátů srdeční transplantace je plicní hypertenze významným rizikovým faktorem předčasné smrti v pooperačním období a obecně jsou nemocní s fixním, ireverzibilním zvýšením plicní cévní rezistence nevhodní jako kandidáti transplantace. Plicní hypertenze významně zvyšuje morbiditu a mortalitu a závažnost plicní hypertenze určuje symptomy, zátěžovou kapacitu i přežívání.

V minulosti byly některé vazodilatační látky (adenosin, nitroprusid, prostaglandin E) použity k vyšetření cévní reaktivity ve snaze identifikovat nemocné s reverzibilní plicní hypertenzí, vhodné k transplantaci. Efekt byl limitován jejich systémovým hypotenzním účinkem(4).

V patofyziologii plicní hypertenze hraje významnou roli oxid dusnatý (NO). NO je rychle vázán a inaktivován hemoglobinem a jeho krátký biologický poločas naznačuje, že může být užitečný jako selektivní plicní vazodilatátor bez hemodynamického efektu.

Oxid dusnatý byl začátkem 90. let použit v experimentu, a později v pediatrii u vrozených vad s plicní hypertenzí a u dospělých s hypertenzí u ARDS, kdy plicní vazokonstrikce může být potlačena inhalovaným NO, bez změny systémového tlaku(5, 6). Podobně zvýšení cGMP inhibicí PDE5 vedlo v experimentu k snížení plicní cévní rezistence při použití dipyridamolu a zaprinastu(7).

Semigran a spol. hodnotili efekt inhalovaného NO u 16 nemocných se srdečním selháním NYHA III–IV. Inhalace NO vedla k poklesu plicní cévní rezistence (PCR) o 45 %, což byl lepší efekt než při maximálně tolerované dávce nitroprusidu (35 %, p

