Potravinářský průkaz se netýká jen pracovníků v potravinářství. Kdo ho musí mít a jak ho získat?

Co je potravinářský průkaz?

Potravinářský průkaz je neoficiální označení pro dokument zvaný zdravotní průkaz. Někdy se lze také setkat s označením zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství. Tyto pojmy ovšem nereflektují to, že držitel tohoto průkazu nemusí nutně pracovat v potravinářství. Musí ho mít každý, kdo vykonává takovou práci, při které by mohl potenciálně ohrozit zákazníky infekční nemocí.

Výčet profesí, které si musí nechat vystavit zdravotní průkaz, je definován zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. [1]

Kdo musí mít potravinářský průkaz?

Zdravotní průkaz musí mít dle zákona osoby pracující v těchto odvětvích:

provozování stravovacích služeb,

výroba potravin,

uvádění potravin do oběhu,

výroba kosmetických přípravků,

kadeřnictví a holičství,

pedikúra a manikúra,

kosmetické služby,

masérské, regenerační nebo rekondiční služby,

provozování solária nebo tatérského studia,

úpravy vod a vodovodů.

V daných profesích musí mít zdravotní průkaz nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a brigádníci. Velice často si proto tento průkaz vyřizují studenti, kteří se chystají na letní brigádu v restauraci či soláriu. Důležité je, aby si zájemce o práci ve výše zmíněných odvětvích vyřídil zdravotní průkaz ještě před nástupem do zaměstnání. [2]





Jak získat potravinářský průkaz?

Cesta k získání zdravotního průkazu není nijak složitá. Výhodou je, že člověk nemusí navštěvovat žádného lékaře specialistu ani shánět specifické formuláře. Potravinářský průkaz zpravidla vydává obvodní lékař, případně závodní lékař. Ten zhodnotí pacientův zdravotní stav na základě rodinné anamnézy a fyzické prohlídky. Pokud usoudí, že je vše v pořádku, vydá požadovaný tiskopis.

Často se jedná o velice rychlý proces trvající jen několik málo minut. Potravinářský průkaz má formu malé kartičky, do které lékař vepíše potřebné údaje a předá ji po uhrazení poplatku pacientovi. Tímto způsobem lze získat zdravotní průkaz na počkání.

Protože ale zákon lékařům neudává přesnou podobu prohlídky, může se stát, že se celý proces protáhne z několika minut na dny až týdny. Pokud je lékař velice pečlivý, odebere pacientovi stěry a krev a pošle vzorky k laboratornímu vyšetření. S vydáním potravinářského průkazu se poté čeká až na laboratorní výsledky a jejich zhodnocení. [3, 4]

Co by měl držitel potravinářského průkazu znát?

Málokdo již ví, že s obdržením potravinářského průkazu se pojí i jisté povinnosti. Nejenže musí být člověk zdravý a úspěšně projít zdravotní prohlídkou u lékaře, ale musí se také seznámit se znalostmi držitele tohoto průkazu, které definuje příloha vyhlášky č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. [5]

Povinnosti osob pracujících v potravinářství

V případě činnosti v oblasti výroby a oběhu potravin nebo ve stravovacích službách je nutno znát tyto informace:

požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících danou práci,

zásady osobní hygieny při práci,

zásady hygienicky nezávadného čištění, dezinfekce a technologie výroby,

hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků (např. sýry, mléčné výrobky, maso),

alimentární nákazy, otravy z potravin a jejich předcházení,

speciální hygienické problematiky dle příslušné pracovní činnosti. [6, 7]

Povinnosti osob přicházejících při výkonu práce do styku s tělem zákazníka

Osoby, které přicházejí při výkonu práce do styku s tělem zákazníka, musí znát:

požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících danou práci,

základní hygienické zásady při práci,

základy dezinfekce a sterilizace,

epidemiologii kožních, raných a pohlavních nákaz včetně jejich prevence,

zásady zacházení s prádlem a jeho ukládání,

speciální hygienické problematiky dle dané pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu. [8]

Povinnosti osob pracujících v úpravnách vod

Osoby pracující v úpravnách vod a přicházející do přímého kontaktu s vodou by pak měly mít povědomí o informacích, které jsou nezbytné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou:

požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících danou práci,

zásady osobní hygieny při práci,

zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení,

znalosti o příčinách a epidemiologii nákaz, na nichž se podílí voda (a jejich předcházení),

otravy z vody a jejich příčiny,

speciální hygienické problematiky dle dané pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu úpravny vody nebo vodovodu. [9]

Pokud by pak přišla do práce hygienická kontrola, je oprávněna držitele zdravotního průkazu z daných znalostí „přezkoušet“ a případně mu může průkaz i odebrat. Kontroly chodí často bez ohlášení, proto by měl pracovník nosit zdravotní průkaz u sebe. [10, 11]

Platnost potravinářského průkazu

Další důležitou záležitostí, kterou zákon přesně nedefinuje a její rozhodnutí závisí na daném lékaři, je platnost potravinářského průkazu. Ten může lékař vystavit na dobu určitou (bude platit do přesného data), ale i na dobu neurčitou. [12]

Cena potravinářského průkazu

Výši poplatku za vydání potravinářského průkazu rovněž určuje vydávající lékař (podobně je tomu i u výpisu ze zdravotní dokumentace). Obvykle se ale nejedná o nijak závratnou částku, kvůli které by se studentovi či brigádníkovi pořízení zdravotního průkazu nevyplatilo. Většinou si lékaři účtují poplatek v hodnotě 200–500 korun. [13]

Zdroje: szu.cz, zakonyprolidi.cz, digilib.k.utb.cz, dspace.cuni.cz, medicina-centrum.cz, nzip.cz

Potravinářský nebo také zdravotní průkaz je doklad, který potřebují všichni pracovníci vykonávající činnosti epidemiologicky závažné. Typicky jde o zaměstnance v potravinářství, ale i maséry, kadeřnice nebo osoby pracující v úpravnách vod.

Jaké profese nelze vykonávat bez zdravotního průkazu?

Seznam profesí, které nelze vykonávat bez potravinářského průkazu, je uveden v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Existuje na potravinářský průkaz formulář?

Výhodou je, že k pořízení zdravotního průkazu nemusí člověk vyplňovat žádné formuláře. O jeho vyplnění se stará vydávající lékař, na žadateli je pouze podrobení se zdravotní prohlídce a uhrazení poplatku.

Jak dlouho platí potravinářský průkaz?

To závisí na vydávajícím lékaři. Ten může zdravotní průkaz vystavit jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou.