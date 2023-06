Potýkáte se s nedostatkem zinku? Doplnit ho můžete pomocí pestré stravy a zinkových tablet

K čemu slouží zinek?

Zinek (Zn) patří mezi nejdůležitější stopové prvky v lidském těle. Nachází se ve všech buňkách, tkáních a orgánech, účastní se více než 300 různých biochemických reakcí a podílí se na metabolismu makroživin, bílkovin, sacharidů i mastných kyselin. Kromě toho přispívá ke správnému vývoji a dělení buněk a je nezbytný také pro řadu dalších procesů včetně syntézy DNA nebo genové exprese.

Jelikož si lidské tělo neumí zinek samo vyrobit, je nutné, aby člověk tento minerál přijímal společně s potravou nebo ho doplňoval prostřednictvím potravinových doplňků. Jeho dostatečný přísun je pro život totiž naprosto nepostradatelný a nedostatek může ohrozit pacientovo zdraví, protože zinek plní v lidském organismu řadu důležitých funkcí. Jaké má zinek účinky?

posilování imunitního systému – zinek je součástí imunitních buněk a podílí se na přenosu signálů od buňky k buňce,

– zinek je součástí imunitních buněk a podílí se na přenosu signálů od buňky k buňce, podpora vývoje a růstu – dostatečný příjem zinku je důležitý v době těhotenství, ale i během dětství a dospívání, kdy se lidský organismus teprve formuje,

– dostatečný příjem zinku je důležitý v době těhotenství, ale i během dětství a dospívání, kdy se lidský organismus teprve formuje, protizánětlivá činnost – v tomto případě zinek brání oxidačnímu poškození, snižuje hladinu některých zánětlivých proteinů a pomáhá bojovat proti infekci,

– v tomto případě zinek brání oxidačnímu poškození, snižuje hladinu některých zánětlivých proteinů a pomáhá bojovat proti infekci, hojení ran – zinek se používá třeba při léčbě vředů nebo popálenin, pomáhá odstranit kožní defekty a je potřebný pro syntézu kolagenu,

– zinek se používá třeba při léčbě vředů nebo popálenin, pomáhá odstranit kožní defekty a je potřebný pro syntézu kolagenu, regenerace pokožky – pravidelný přísun zinku brání rozvoji kožních obtíží, má pozitivní vliv na pleť, vlasy i nehty a dále zmírňuje zinek akné,

– pravidelný přísun zinku brání rozvoji kožních obtíží, má pozitivní vliv na pleť, vlasy i nehty a dále zmírňuje zinek akné, podpora plodnosti – u mužů zinek pozitivně ovlivňuje množství a kvalitu spermií, zatímco u žen reguluje hormonální funkce, ovulaci a buněčné dělení,

– u mužů zinek pozitivně ovlivňuje množství a kvalitu spermií, zatímco u žen reguluje hormonální funkce, ovulaci a buněčné dělení, snižování rizika vzniku některých onemocnění – jedná se například o zápal plic, infekční choroby nebo o nemoci, jejichž rozvoj souvisí s přibývajícím věkem. [1, 2, 3, 4]

Doporučená denní dávka zinku

Pravidelný přísun zinku je potřebný především k udržování rovnováhy v lidském organismu, protože jej tělo neumí ukládat ani vyrobit. Konkrétní množství zinku, které by měl člověk denně zkonzumovat, se přitom liší v závislosti na pohlaví, věku nebo aktuálním zdravotním stavu. Podle Národního institutu zdraví (NIH) by měl doporučený denní příjem zinku nicméně vypadat následovně:

děti ve věku 1–3 let: 3 mg,

děti ve věku 4–8 let: 5 mg,

děti ve věku 9–13 let: 8 mg,

muži starší 14 let: 11 mg,

ženy starší 14 let: 8 mg,

těhotné ženy: 11 mg,

kojící ženy: 12 mg.

Pokud člověk trpí nedostatkem zinku, je nutné tento stav konzultovat s ošetřujícím lékařem, který doporučí, jakým způsobem by měl pacient daný minerál nejlépe doplňovat. Kromě toho určí i doporučené množství, jež by měl nemocný denně přijmout. Maximální denní dávky zinku se obvykle pohybují kolem 40 mg, jinak může dojít k předávkování. [5, 6]

Nedostatek zinku

Kritický nedostatek zinku je na našem území spíše zvláštností, ale i tak se může stát, že přísun tohoto minerálu spolu s potravou zkrátka některým jedincům nestačí. To se děje především u seniorů, kteří mohou s přibývajícím věkem zaznamenat zhoršené vstřebávání zinku ve střevě, ale i v případě alkoholiků, pacientů s určitými genetickými mutacemi nebo u osob užívajících imunosupresiva.

Na nedostatek zinku by si nicméně měly dávat pozor i další skupiny pacientů. Sem patří především těhotné a kojící ženy, vegani a vegetariáni, lidé s nedostatečným kalorickým příjmem či osoby trpící chronickým onemocněním ledvin, poruchou příjmu potravy nebo onemocněním trávicího traktu. Kromě toho je nutné hlídat i kojence, kteří se stravují pouze mateřským mlékem.

Deficit zinku může být samozřejmě způsobený jeho nedostatečným příjmem, přičemž je nutné pamatovat na to, že se špatně vstřebává z potravy, která je bohatá na fytáty či vlákninu. Přispět k tomu však mohou i další stavy, konkrétně ztráty při průjmových onemocněních, malabsorpční syndromy nebo různá parazitární onemocnění.

Mírný nedostatek zinku způsobuje:

Těžší případy nedostatku zinku (například u dětí) se mohou projevit narušením růstu a vývoje, pozdním nástupem puberty nebo třeba přítomností symptomů, jako jsou chronické průjmy, zhoršené hojení ran, porucha funkce pohlavních žláz nebo rozsáhlé kožní vyrážky. K tomu se navíc přidává také mentální letargie a výjimkou nejsou ani poruchy chování. [7, 8, 9, 10, 11]

Jak doplnit zinek?

Ještě než se na základě výše popsaných příznaků rozhodnete, že se potýkáte s nedostatkem zinku a měli byste jeho množství začít aktivně doplňovat, poraďte se s ošetřujícím lékařem. Ten by měl nejprve zhodnotit různé faktory (kvalitu stravování, věk, zdravotní stav, projevy deficitu) a teprve poté doporučit, jak nejlépe zinek doplnit.

Zinek v potravinách

Konzumace pestré stravy by měla pacientovi zajistit dostatečný přísun zinku, který se nachází ve velkém množství potravin rostlinného i živočišného původu. Některým lidem nicméně nemusí vyvážený jídelníček stačit. V tom případě se doporučuje zařadit do svého stravovacího plánu potraviny, které jsou na zinek bohaté. Sem patří:

mořské plody (hlavně ústřice) a ryby,

maso a drůbež,

luštěniny a obilniny,

cereálie, ořechy a semena,

mléčné výrobky a vejce,

houby a zelenina (hrášek, chřest, kapusta). [12, 13, 14]

