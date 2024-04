Povinné očkování? Většina maminek z regionu je pro

Mnozí rodiče včetně těch z Kroměřížska ale své potomky očkovat nechtějí: bojí se vedlejších účinků, běžnou reakcí jsou otoky, horečky a zvracení a někdy dětský organismus projeví i vážnější příznaky.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček však míní, že povinné očkování má zásadní význam pro ochranu společnosti před šířením smrtelně nebezpečných chorob.

A jeho názor sdílí třeba Alice Kuklová, která provozuje ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost v Kroměříži.

„Ti, co své děti očkovat nechtějí, také profitují z takzvané kolektivní imunity. Neuvědomují si, že právě díky očkování řada nemocí postupem času vymizela. Někteří odmítají očkovat i proti tetanu, což je smrtelná nemoc, na kterou neexistuje lék. Navíc děti, které očkované nejsou, mívají problém třeba s umístěním do školky,“ upozorňuje lékařka, která praxi provozuje už více než třicet let. Sama se prý zatím u svých pacientů po očkování s většinám i komplikacemi nesetkala.





Benefit je vyšší než rizika, míní medička

„Možná jsem měla jenom štěstí, v příbalových letácích jsou nežádoucí účinky popsány,ale pokud se dodrží veškerá pravidla, což už je naše parketa, mělo by být vše v pořádku,“ tvrdí doktorka.

S povinným očkováním souhlasí také studentka medicíny Žaneta Lechnerová.

„Myslím si, že benefit je mnohem vyšší než veškerá rizika. To, že se matky rozhodnou neočkovat dítě jen kvůli pár hloupým článkům o autismu, způsobí víc škody než užitku,“ míní medička.

Dodává, že pochopitelně nesouhlasí se všemi vládními návrhy. „Jsem ale zastáncem očkování s ohledem na konkrétní zdravotní stav dítěte,“ podotkla Žaneta Lechnerová.

Také maminka Jiřina Šturzová s povinným očkováním souhlasí, a to i pod hrozbou pokuty. „Je jasné, že každý organismus je jiný a dítě může dostat na očkování nějakou alergickou reakci, pořád si ale myslím, že je lepší jej naočkovat než se pak dívat, jak umírá na černý kašel nebo pravé neštovice,“ je přesvědčena maminka dvou dětí z Kroměříže.

Pro změnu čerstvá rodička Eva Ivánková z Kroměříže je pak toho názoru, že by si každý měl rozhodnout sám, zda své dítě naočkuje.

„My jsme oba s přítelem očkováni a naše dcera bude také,“ uzavřela.