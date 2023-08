Práce sestry na onkologickém oddělení

SOUHRN

Onkologické oddělení je specializované pracoviště, které se zabývá léčbou, dispenzarizací nádorového onemocnění a prekanceróz. Onkologické oddělení Městské nemocnice Ostrava se dělí na dvě složky. Je to ambulantní část a oddělení chemoterapie. Pacienti docházejí v individuálních intervalech, které vždy určí lékař.

SUMMARY

A department of oncology is a specialized facility that provides treatment and follows patients with cancer and pre-cancerous conditions. The department of oncology of the City Hospital in Ostrava has two parts: outpatient and chemotherapy unit. The patients come at intervals that are determined by a physician.

Na oddělení chemoterapie bylo za uvedenou dobu léčeno 9750 pacientů, z toho nově registrovaných a léčených bylo 1118. Práce sestry v onkologické ambulanci se dělí na několik etap: Edukace pacientů První kontakt pacienta v ordinaci bývá vždy se sestrou. Předpokladem úspěšné práce sestry je pacientova důvěra vůči ní. Musí u pacientů vyvolat pocit jistoty, důvěry a ohleduplnosti.

Sestra podává pacientovi poučení o výkonech, které je oprávněná provádět (aplikaci injekcí, zavádění sond, převazy a jiné). Informuje pacienty o přípravě před vyšetřením (rektoskopie, kolonoskopie). Objednávání pacientů Toto provádí sestra podle ordinace lékaře, který sám určí dobu další návštěvy. Sestra pak po domluvě s pacientem pouze upřesní termín další návštěvy.

Sestra asistuje lékaři při vyšetření pacienta, při převazech, aplikuje ordinované léky. Dále provádí odběry biologického materiálu a zajišťuje transport materiálů do laboratoře. Sestra v ambulantní složce se také stará o vedení zdravotní dokumentace pacienta. Sleduje frekvenci vyšetření, objednává pacienty k pravidelným kontrolám. Dispenzarizované pacienty, kteří se nedostaví v určeném termínu ke kontrole, vyzve písemnou formou s určením nového termínu. Řádně archivuje výsledky vyšetření.

Oddělení chemoterapie

Druhou složkou našeho oddělení je chemoterapie, kde se zabýváme léčbou onkologických nemocných podáváním cytostatik. Pacienti docházejí k léčbě v přesně určených cyklech, které určuje lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. Toto je také ovlivněno celkovým zdravotním stavem pacientů s přihlédnutím k vedlejším reakcím chemoterapie. Edukační činnost sestry zde opět spočívá v seznámení pacienta s oddělením, s frekvencí léčby a způsobu podání cytostatik. Dále sestra seznamuje pacienta s možností projevů vedlejších účinků chemoterapie. Pacientovi je vysvětleno, o jaké příznaky jde a jak se má v případě projevu těchto příznaků zachovat.

I zde sestra vede řádnou dokumentaci o průběhu léčby, eviduje laboratorní výsledky, zaznamenává a hlásí lékaři eventuální potíže pacienta. Na tomto oddělení sestra připravuje infuzní roztoky s cytostatiky. Nutno zdůraznit, že při této práci musíme přísně dodržovat zásady práce v ochranných pomůckách. Sestra zde asistuje lékaři při i. v. aplikacích cytostatik, sleduje pacienta během podávání cytostatik. Každou změnu i v pocitech pacienta ihned hlásí lékaři.

KAZUISTIKA

Jedná se o pacientku, která byla evidována v naší ambulanci od roku 1987 – dg: mastopatia. V roce 1989 provedena exstirpace s histologickým nálezem fibrocystická mastopatie, dále sledována v pravidelných intervalech. Stav stejný. V roce 1993 provedena opět exstirpace s totožným histologickým nálezem. Pravidelné kontroly včetně mamografi e a ultrazvuku – nálezy negativní. Až v roce 2004 zjištěno při mamografi ckém vyšetření ložisko v zevním horním kvadrantu, histologicky ověřeno jako karcinom duktální infi ltrující l. dx. Následně provedena operace -resectio quadranti cran lat. l. dx. Poté pacientka přichází zpět na naše oddělení, kde jsou provedeny kontrolní odběry krve, vyšetření lékařem a rozhodnuto o zahájení chemoterapie. Aplikováno 6 cyklů chemoterapie v třítýdenních intervalech.

Léčba ukončena, pacientka odeslána k radioterapii. Předpokladem úspěšné práce sestry na onkologickém oddělení je dobrá adaptace. Sestra musí překonat počáteční velmi hluboké a živé prožívání mnohých zatěžujících událostí, s nimiž se ve své práci denně setkává. Patří sem utrpení, bezmocnost, žal, ale i smrt. Je třeba je prožívat s odstupem, přiměřeně, bez traumatizujícího vlivu, depresí, aby nenarušovaly pracovní odborné výkony. Sestra zde musí získat stupeň emocionální odbornosti a neztotožňovat se s pacientem natolik, aby sama prožívala citové ztráty. Čas a stupeň profesionální adaptace závisejí na motivaci její volby a překonání případných počátečních deziluzí. Adaptace na povolání sestry v onkologii se dosáhne rychleji a snáze, je-li motivací pro jeho volbu hluboký zájem a znalost jeho náplně. Projevem úspěšné adaptace je, jestliže má sestra blízko k psychologii nemocného, vžívá se do toho, jak pacient vnímá zdravotnické zařízení, jak prožívá bolest, strach a nejistotu.

2002 2003 2004 Ambulance 7 519 9 961 10 450 Chemoterapie 2 723 3 212 3 815

O autorovi: Marie Navrátilová Petra Vašutová Onkologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava