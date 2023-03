Právě je vhodná doba na očkování proti klíšťové encefalitidě

Zejména lidé, kteří žijí v ohniscích klíšťové encefalitidy nebo v nich mají rekreační objekty, by v těchto dnech měli využít příhodné doby pro očkování proti tomuto onemocnění.

Očkovací látku aplikují lékaři například přímo na Krajské hygienické stanici (KHS) v Olomouci, a to každou středu od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin. Zájemci se mohou obrátit také na své praktické lékaře. Podle přerovské okresní hygieničky Zdenky Sekerové je současné období vhodné zejména pro takzvanou zkrácenou formu očkování, kdy je potřebné množství séra podáno během tří týdnů. Po třech letech lékaři doporučují další přeočkování jednou dávkou. „Pokud se toto očkování aplikuje zhruba do konce března, poskytuje spolehlivou hladinu protilátek před nástupem aktivity klíšťat. Ta závisí na počasí, ale obvykle se začátek sezóny výskytu klíšťat uvádí v květnu,“ uvedla Sekerová. Zkušenosti lékařů KHS však o velkém zájmu o ochranu proti klíšťové encefalitidě nevypovídají. „Ti, kteří se chtěli nechat naočkovat, to už udělali v minulých letech. Nyní většinou přicházejí lidé na přeočkování po třech letech, ale nových zájemců mnoho není,“ uvedla epidemioložka KHS v Olomouci Jana Vlčková. Jedna dávka očkovací látky podle ní nyní přijde na 150 korun. Jak Právu sdělil Josef Chmela z KHS v Olomouci, v posledních letech patří k nejrizikovějším lesy v okolí Šternberka, Pohořan, Jívové či Bělkovic. „Nebezpečí přetrvává rovněž na Drahanovicku či Bouzovsku. S určitým rizikem však musíme počítat všude, kde se klíšťata vyskytují,“ upozornil Chmela, podle nějž bylo na Olomoucku v loňském roce prokázáno sedm případů klíšťové encefalitidy.

Martina Šaradínová, Právo, 22.2.2002