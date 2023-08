Předoperační příprava sluchově postiženého pacienta

SOUHRN: V článku je popsána komplexní předoperační ošetřovatelská péče se zaměřením na nemocného se sluchovým postižením. Zároveň je zdůrazněna důležitost poskytování informací pacientovi, protože dostatečná informovanost může pomoci eliminovat strach z neznámého.

Klíčová slova: komplexní ošetřovatelská péče, předoperační příprava pacienta, holistický přístup, poskytování informací před operací

SUMMARY: The article describes comprehensive preoperative nursing care with particular focus on the patient with hearing impairment. It also stresses the importance of patient information as sufficient information level can help eliminate fear of the unknown.

Key words: comprehensive nursing care, preoperative patient preparation, holistic approach, providing information before surgery

Potřeby můžeme třídit do různých kategorií, například podle důležitosti. Pro práci sestry a její holistický přístup k pacientovi může vyhovovat následující dělení:

* primární – biologické: potřeba potravy, dýchání, vyprazdňování, spánku, bdění, činnosti, tepla, polohy, bezpečnosti, sexuality, informací,

* sekundární – psychické: potřeba sdružování, péče a pomoci, uzavírání přátelství, společenské prestiže, sebeúcty a vlastní identity, tvorby, poznávání, krásna, zábavy, lásky a štěstí,

* kulturní: potřeba estetiky prostředí, sledování společenského a kulturního dění,

* spirituální: potřeba respektování náboženské svobody, účasti na náboženských obřadech, přijímání svátostí,

* sociální: potřeba bezpečí, pocitu jistoty, lidského kontaktu, komunikace – porozumění si.

Potřeby má každý, avšak jejich priority se mění podle situací, které člověk prožívá. Pro sestru je velmi výhodné vědět o nich co nejvíce, a to z mnoha důvodů. Dokáže například uspokojit potřebu pacienta, který může být zdánlivě pasivní. Tyto poznatky může dále využít při pomoci pacientovi při odhalování jeho potřeb, poznat je, pojmenovat a vyplnit je k jeho spokojenosti. Spokojeností pacienta se odstraňuje neklid, nervozita a frustrace. Významným předpokladem spolupráce sestry a pacienta je akceptování jeho subjektivního prožívání při uspokojování potřeb, respektování jeho práv a schopnost poskytnout mu pocit důvěry.

Součástí komplexní ošetřovatelské péče je příprava na diagnostické výkony, předoperační i pooperační péči a také edukace.

Potřeba zdraví většinu lidí nutí navštívit lékaře a přijímat poskytovanou léčbu. Většina problémů nebo onemocnění je odstranitelná způsobem, který nepřináší stres, neklid a psychickou či jinou zátěž pro pacienta.

Chirurgický výkon je zásah do organismu spojený se zátěží pro každého jedince. Chirurgickým zákrokem dojde k narušení rovnováhy biologických, somatických, psychických, kulturních, spirituálních, ekonomických či sociálních potřeb.

Předoperační péče začíná rozhodnutím o operaci jako jedné z možností léčby onemocnění a končí převozem pacienta na operační sál, kde jej převezme sálová nebo anesteziologická sestra. Ošetřovatelská péče v předoperačním období zahrnuje příjem pacienta, všeobecný a speciální předoperační posudek a jeho přípravu na chirurgický výkon. To znamená vyhledávat faktory podmiňující riziko operace, eliminovat rizikové faktory a minimalizovat riziko operace, iniciovat prevenci komplikací již v období před zákrokem.

Stupeň operačního rizika je závislý na:

* časovém faktoru operace,

* složitosti chirurgického výkonu,

* celkovém stavu pacienta.

Předoperační příprava má několik fází, které se navzájem prolínají. Je to příprava:

* všeobecná – speciální,

* somatická – psychická – medikamentózní,

* celková – místní,

* dlouhodobá – krátkodobá – bezprostřední.

Úloha sestry při předoperační přípravě pacienta s poškozením středního ucha

Poté, co jsou vyčerpány možnosti konzervativní léčby poruch středního ucha poskytované ambulantní formou, navrhne lékař pacientovi chirurgický zásah. Vysvětlí mu výhody takového řešení, je ale také povinen upozornit jej na možné komplikace.

Po rozhodnutí se pacient prostřednictvím lékaře objedná na operační zákrok. V průběhu předoperační přípravy sestra poučí pacienta a provede standardní a specifické sesterské intervence před plánovaným zákrokem.

V dohodnutém termínu přichází pacient na ambulanci ORL oddělení, kde mu sestra po kontrole údajů o hospitalizaci zapíše do dokumentace diagnózu a dietu, s jakou bude hospitalizován. Ověří si jeho zdravotní stav, tj. jestli není nachlazen či netrpí herpetickým onemocněním (i to je kontraindikací operace). U žen se zjišťuje, zda v průběhu 2–3 dnů neočekávají menstruaci. Všechny tyto informace sestra zapíše a potvrdí je svým podpisem. Poté přichází pacient do přijímací kanceláře, kde je mu vyhotoven chorobopis s osobními údaji a diagnózou, která je důvodem k hospitalizaci. Sem se též zaznamenává dieta a pohybový režim pacienta.

S dokumentací přichází pacient na lůžkové oddělení, kde je přijat sestrou. Ta se mu představí, přebere si od něj jeho chorobopis a seznámí jej s dalším postupem. Umožní mu převléct se z civilního oblečení do pyžama či domácího úboru. V případě potřeby mu zapůjčí nemocniční prádlo. Spolu sepíšou jeho osobní věci (šaty a obuv), které poté, pečlivě označené, zanese ošetřovatel do pacientské šatny. Podepsaný originál o ošacení sestra přiloží do dokumentace a kopii odevzdá pacientovi, aby si při odchodu domů mohl svůj oděv vyzvednout.

Už při těchto úkonech si sestra všímá, zda pacient přišel na oddělení sám nebo v doprovodu rodinných příslušníků. Je důležité postřehnout jejich vzájemné citové vazby a poskytnout jim informace o návštěvních hodinách, dát jim k dispozici telefonní číslo na oddělení a též si na ně zaznamenat spojení.

Do dokumentace sestra zapíše i změřené fyziologické funkce, TK, P, TT, D, výšku a váhu. Poté je vhodná chvíle na seznámení pacienta se zvyklostmi na oddělení. Důležité je sdělit mu čas ranní vizity, snídaně, oběda, způsob podávání léků a možnosti trávení volného času.

Nezbytné je též oznámit pacientovi plánované vyšetření v daném dni a také předpokládaný léčebný postup rozčleněný na dobu, kterou pacient stráví v nemocnici (dnes příjem, vyšetření; zítra operace; pozítří… atd.). V případě, že pacient ještě nedovršil 18 let, musí se tohoto rozhovoru zúčastnit také jeho zákonný zástupce, protože v dokumentaci musí být podepsaný pozitivní operační reverz, souhlas s anestezií a také převzetí pacientovy zodpovědnosti za cenné věci, které má u sebe.

Na závěr tohoto rozhovoru sestra seznámí pacienta s prostory na oddělení, doprovodí jej na pokoj a seznámí se spolupacienty. Poté je přijat na oddělení i lékařem, který si od něj vyžádá výsledky předoperačních vyšetření (vykonaných ambulantně). Pokud nějaká vyšetření chybějí, zapíše je do dokumentace a doplní se v den přijetí v odpoledních hodinách. K příjmovým vyšetřením patří:

Vyšetření krve:

* biochemické – glukóza, močovina, kreatinin, celkový bilirubin, transaminázy (ALT, GMT, AST), mineralogram (Na, K, Cl), BWR, HbsAg,

* hematologické – vyšetření krevní skupiny (KS + Rh faktor),

* sedimentace erytrocytů (FW), krevní obraz (KO – erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, leukocyty, trombocyty), hemokoagulační parametry (protrombinový čas – Quickův test, trombinový čas).

Vyšetření moči:

* biochemické – moč chemicky + sediment. Interní předoperační vyšetření + EKG.

Vyšetření sluchu:

* audiometrické vyšetření,

* tympanometrické vyšetření,

* třmínkové reflexy,

* otoakustické emise (OAE).

Všechny získané výsledky sestra založí do dokumentace. Podle ordinace lékaře zajistí naordinovaná vyšetření a pacienta o nich informuje. Poučí jej o nutnosti jejich doplnění, významu, průběhu a zásadách přípravy na ně (pokud je tato příprava nezbytná). Nachystá si žádanky a označí zkumavky k odběru biologického materiálu. Odběr se provádí zpravidla před večeří a výsledky jsou k dispozici tentýž den večer. Na oddělení je pacientům k dispozici čaj z jídelny. Ten nemocnému sestra nabídne a zároveň jej informuje o dalších vhodných nápojích. Bilanci tekutin monitoruje a poučí pacienta o potřebě hydratace. Vysvětlí mu, že dostatečná hydratace pozitivně ovlivňuje viskozitu sekretů v dýchacích cestách, slouží jako prevence stázy cirkulující tekutiny, trombózy dolních končetin a TEN. Je velmi účinná při snižování subfebrilií, které se mohou vyskytnout po operaci.

Sestra pacientovi zdůrazní výhody příjmu 2000 ml tekutin v průběhu 24 hodin před zákrokem, ale zároveň jej upozorní, že od půlnoci do následujícího rána (den operace) je přijímání tekutin a potravy nevhodné z důvodu možných pooperačních komplikací. Kouření je taktéž potřeba vyloučit nejméně 24 hodin před výkonem. V průběhu podávání léků sestra dbá, aby měl pacient k dispozici dostatek tekutin na zapíjení, je ale nezbytné ráno před zákrokem pacienta upozornit, že své léky musí užít bez zapití.

V době podávání stravy se pacient dostaví do jídelny, kde mu sanitářka podá přidělené jídlo (snídani, oběd, večeři + přídavky). Sestra kontroluje množství přijaté potravy. Po večeři nemocného sestra individuálně informuje o dalších důležitých činnostech. Požádá jej o provedení večerní hygieny z důvodu možné potřeby ranního bandážování končetin. Ženy upozorní na nepřípustnost ranního líčení a též nutnost odlakování nehtů. Důvod těchto opatření vysvětlí. Posoudí schopnost samostatné hygienické péče, zjistí případné alergické kožní projevy na dezinfekční prostředky, náplasti, leukoplast a tato zjištění zaznamená do dokumentace.

Cenné věci (tj. šperky, mobilní telefon, doklady, hodinky, protetické pomůcky, jako jsou brýle, kontaktní čočky, zubní protéza, naslouchátko apod.) nesmí mít pacient v průběhu operace u sebe. Sestra pacientovi vysvětlí důvod odebrání těchto cenností a nabídne mu možnost uschovat je v trezoru. Odevzdané cennosti před pacientem sepíše a podepíše ta osoba, která je do úschovy přebírá. Tento dokument musí podepsat také pacient.

Sestra při rozhovoru nejen poskytuje informace, ale také sama získává údaje o pacientových návycích, zvyklostech a o způsobech péče. Zjistí úroveň jeho vědomostí o svém onemocnění, posoudí emoční stránku pacienta. Předchází a zmírňuje jeho strach a úzkost. Identifikuje jeho obavy a nejistoty z neznámého, které souvisejí s průběhem a výsledkem operace. Poskytne mu dostatečné informace o ošetření. Upozorní na možné stavy vertiga i nauzey a také jej informuje o možnostech, jak tyto stavy eliminovat. Pokud nemocný projeví zájem o kontakt s pacienty s podobným onemocněním a problémy, sestra bude iniciátorkou těchto setkání. Další informace pro pacienta budou obsahovat možnosti sledování společenského a kulturního dění formou TV, rozhlasu či denního tisku. Také je důležitá možnost zúčastňovat se náboženských úkonů a přijímat svátosti v průběhu hospitalizace. Je třeba oznámit také místo, den a hodinu vykonávání těchto služeb.

Den před operací, přibližně ve 21.00 hodin, podá sestra v rámci premedikace ordinovaná sedativa, respektive hypnotika. Nejčastěji se užívají formou tablet ordinovaných anesteziologem za účelem kvalitního spánku, odpočinku a psychického útlumu. Rušivé vlivy prostředí v průběhu noci musí být odstraněny.

Ráno v 6.00 hodin, dříve než pacient vstane z postele, mu sestra zabandážuje dolní končetiny elastickým obvazem. Tato bandáž sahá až do slabin (vysoká bandáž) a pacient je o ní sestrou předem informován. Následně sestra změří fyziologické funkce TT, TK, P, D a zaznamená je. Ověří si, zda nepřijímal potravu a tekutiny a připomene mu, aby ani nadále nic nejedl a nepil. Je třeba také zkontrolovat odlíčení a odlakování nehtů. Zjištěné problémy si sestra zapíše a řeší je podle potřeby při ranní vizitě s lékařem. Také další ordinace se řeší podle naléhavosti a potřeby. Před požitím premedikace sestra poučí pacienta o významu aplikovaných léků a doporučí mu klid na lůžku.

Jestliže je potřeba speciální medikamentózní příprava (injekce, infuze – např. antibiotická profylaxe i. v., nízkomolekulární hepariny s. c., infuze 10% glukózy s inzulinem – podle výsledku glykemie u diabetiků), je pacientovi aplikována. Je třeba monitorovat jeho celkový stav. Těsně před odjezdem na operační sál jde pacient ještě jednou na toaletu – s doprovodem. Poté je s kompletní dokumentací dopraven na operační sál. Tam přebírají zodpovědnost za pacienta anesteziologická a sálová sestra. Začíná intraoperační čas, který končí ve chvíli, když pacient operační sál opustí.

O autorovi: PhDr. Silvia Rošková, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice (sisasilvia@zoznam.sk)